Monólogo de Alsina: "Todo lo que va a pasar con Franco es que Sánchez recordará la exhumación en cada mitin"

No parece que hoy esté España más agriamente dividida que ayer (digamos que presenta el grado de división habitual). No parece que hoy estén sangrando las heridas ésas que, según algunos, nunca se terminan de cerrar. No parece que haya habido una conmoción nacional y no consta que se haya desplomado el Valle de los Caídos.

play

No se ha producido el apocalipsis frente populista que Vox se esfuerza en predicar que está al caer. Esto que dijo ayer el capitán Smith. La gente que, según él, se prepara para lanzarse a profanar tumbas de monjas.

Algunos que están en volver a profanar tumbas y volver a matar líderes de la oposición. Persevera Vox en el género de la novela. Ya dijo Abascal que evacuar a Franco del Valle de los Caídos formaba parte del plan para acabar con Felipe VI. Se entiende que participando en ese plan contra la corona todos los poderes del Estado, porque todos, como ayer recordó de manera pertinente Sánchez, se han pronunciado sobre este asunto.

· El poder legislativo pidió la exhumación.

· El poder ejecutivo procedió a realizarla.

· El poder judicial garantizó que se llevara a cabo respetando los derechos de la familia del difunto.

Para ser un estado tan infectado de franquismo como dicen los Puigdemont boys, tan franquistas en su médula las instituciones, tan franquista el Supremo, y las Cortes Generales, tan franquista todo, Franco ha sido evacuado en contra del criterio de la única familia franquista verdadera, que es la familia Franco, y ha sido jaleado en Mingorrubio por cuatro gatos.

Vociferantes la mayoría de ellos, agresivo alguno (le dieron dos porrazos a una periodista de Antena3), pero cuatro gatos. Voceando.

A ver quién sale ahora a convencer a la prensa internacional de que ese Tejero momificado al que vimos ayer, que se parece más a Franco ya que el propio Franco, es la viva imagen del Estado español de 2019. Ni imagen ni vivo, casi.

El departamento de propaganda indepe ha hecho lo posible para convencer a su parroquia de que la ministra Delgado presentó ayer sus respetos al difunto ---¡la ministra Delgado, filofranquista, quién podría creer esa patraña!— porque sale en las fotos muy seria y en su sitio mientras los Franco sacan al muerto de la basílica. Pues ni hubo homenaje de Estado ni hubo nada. Son Torra y sus palmeros quienes no consiguen sacarse a Franco del hoyo que tienen en su cabeza.

Es el día siguiente a lo de Franco y es un día como los demás. Dices: tampoco se han solucionado nuestros problemas. No, por supuesto que no. Nadie dijo que sacar a Franco del hoyo, meterlo empujando en un helicóptero y desembarcarlo en un panteón fuera a solucionarnos el paro. O la violencia machista. O la tensión territorial. Ni los soluciona ni los empeora.

Ahora ya todo lo que va a pasar con Franco es que el candidato Sánchez recordará lo de ayer en cada mítin de aquí al 10 de noviembre. A ver, se lo han servido en bandeja los demás. Si te empeñas en convencer al personal de que esto de Franco es un capricho, una fijación, un tema de Sánchez, el día que consigue sacarlo le has regalado la medalla para que presuma de haberlo sacado. Gol en propia puerta, así se las ponían a Fernando.

Y tanto que nos costó mucho tiempo deshacernos de un régimen opresor. Como que tuvo que morirse el capo para que el régimen se deshiciera a sí mismo. Pero no es justo esto que dice Sánchez de que nos ha llevado cuarenta años sacar a Franco del Valle. Lo que pasó es que durante 36 años no se consideró necesario remover al muerto. Los Parlamentos anteriores no lo vieron oportuno, el Parlamento de 2017 sí lo consideró. Es la sociedad la que cambia. No ha estado Sánchez, desde luego, cuarenta años batallando.

Ahora que Franco ha sido enterrado por segunda vez, resulta que lo que ha muerto es el Estado de las Autonomías. Según el vicepresidente de gobierno autonómico que tiene ese cargo gracias a que existe el Estado de las Autonomías. Sino de qué, Pere Aragonés.

Para millones de catalanes el autonomismo habrá muerto. Pero para otros millones de catalanes está perfectamente vivo. El día que Esquerra Republicana se esfuerce menos en decirle a la opinión pública española lo que piensa ellos y un poco más en entender lo que piensa la opinión pública española igual vuelve a creerse alguien que están por el entendimiento, el diálogo y la fraternidad entre ciudadanos. Hasta entonces seguirá pareciendo que lo único que les vale es que el resto de los españoles traguen.

Monólogo de Alsina: "Cuesta creer que a estas alturas, dónde esté enterrado, lo que queda de Franco mueva algún voto"

Monólogo de Alsina: "No hay paralelismo posible entre el Brexit y la autodeterminación catalana"

Monólogo de Alsina: "No parece necesario que Sánchez acuda a darle ánimos a Torra"

Monólogo de Alsina: "Sánchez debería exigir algo más a Torra antes de repetir el episodio fracasado de Pedralbes"

VOTA por el mejor monólogo de Carlos Alsina de la temporada 2018/2019