opinión

Dos semanas sin decir palabra y, de repente, esto parece Pearl Harbor. Puso el presidente anoche tono de Churchill para pedir a la población tranquilidad, responsabilidad y paciencia. Y también para pedirle que no le reproche al gobierno que haya reaccionado tarde porque no lo ha hecho. Que no le recrimine que el domingo hubiera concentraciones multitudinarias por todas partes sin que al gobierno (o a los gobiernos, el de la nación y los autonómicos) le pareciera conveniente disuadir al personal de arrejuntarse.