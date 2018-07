Porque el vino español se lo han tomado en la sede madrileña del Consejo de Estado (donde, mal que bien, se mantiene la compostura), que si llega a ser en París, no se acerca a saludar a Zapatero ni el camarero que reparte las copas. Esta mañana coincidieron Rajoy y Zapatero en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? Ah, habrá que empezar por ahí.

El Consejo de Estado es una institución que tiene más años que la casa de Alba y que nuestra Constitución define como órgano consultivo del gobierno, una especie de grupo de notables cuyo criterio es especialmente apreciado. Esto, sobre el papel. En la práctica es un cementerio de políticos retirados (ahí están Michavila, Rodríguez Ibarra, Ana Palacio, Landelino Lavilla, Isabel Tocino) que se dedican a elaborar informes sobre los proyectos legislativos del gobierno de turno (o el ministro, o el presidente autonómico), de tal manera que si el informe le sirve al gobierno para dar por bendecido su proyecto lo emplea como coartada, y si, en caso contrario, no le sirve, lo envía al cesto de los papeles y aquí paz y después gloria.

Uno de los informes más famosos del Consejo -tampoco es que sus informes alcancen mucha fama- es el que recomendaba un cambio de la ley electoral que habría beneficiado a Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, y que, naturalmente, el PSOE y el PP se ocuparon de enviar a dormir el sueño de los justos. El presidente del gobierno anterior, en un intento de dar realce a este órgano, decidió que formaran parte de él los ex presidentes de gobierno (como si haber sido presidente te convirtiera en una suerte de sabio o gurú para los asuntos de Estado).

La intención era buena, pero Felipe dijo que con él no contaran y Aznar estuvo diez minutos y se quitó de en medio. Ambos descubrieron que formar parte del Consejo de Estado era incompatible con hacer carrera en los consejos de administración de compañías privadas. De manera que el único ex presidente que para por allí es Zapatero, y como quedaba hueco, la vicepresidenta Fernández de la Vega. Ninguno de los dos preside la institución, claro, porque no son políticamente afines al presidente del gobierno.

El presidente es el veteranísimo Romay Beccaría, y fue en su acto de toma de posesión donde Rajoy pudo saludar hoy a la “herencia recibida”, digo a Zapatero. Y donde volvió a colocar el actual presidente este discurso suyo sobre la revisión de la estructura del Estado que, bajo la apariencia de tarea ambiciosa, no pasa de ser, en realidad y de momento, una cáscara. Ha vuelto a decir Rajoy lo de “repartir mejor las competencias, eliminar duplicidades y prescindir de organismos inútiles o caros”, pero...sin concretar todavía ni cuáles son las duplicidades ni cuáles los organismos que deben ser exterminados.

Con esto de las duplicidades pasa lo que con la ley de los emprendedores, que cada tres o cuatro días se refresca la promesa pero sin que lleguen nunca hechos concretos. Ha dicho el presidente, por cierto, que aún no ha tomado una decisión sobre el peaje de las autovías. Dices: o sea, que sí. No es seguro, porque hay división de opiniones en el gobierno, no se les escapa el profundo malestar que provocan todas las medidas que tienen que ver con la circulación por carretera, mira lo que le pasó al gobierno anterior con los 110 por hora, y eso que aquello era para que nuestro coche consumiera menos.

Eso sí, la idea del peaje la ha agarrado al vuelo Esperanza Aguirre -¡ésta para mí!- y ya ha anunciado a los madrileños que les cobrará peaje por las autovías regionales. Bueno, no lo ha anunciado así. Ha dicho: “vamos a tener que cobrar peaje”, como con resignación, ¿verdad?, doliéndole, qué le vamos a hacer, si es que es impepinable. El comodín que ahora sirve para envolver cualquier recaudación adicional de dinero del contribuyente. Vamos a tener que, vamos a tener que.

Esperanza Aguirre asistió también a la toma de posesión de Beccaría, es decir, que ella también tuvo ocasión de saludar al innombrable. Conste que la recepción fue muy cordial. Nadie se negó a darle la mano a Zapatero por si fuera contagioso lo que tiene ni fingió recibir una llamada urgente en el móvil cuando el ex presidente hizo amago de iniciar una charla. Si se hubiera celebrado en París, no descarten que eso hubiera pasado. Porque lo de Zapatero en Francia empieza a ser crueldad. A estas alturas, lo raro es que le dejen cruzar la frontera, viendo la forma en que se refieren a él los presidentes de la República -es decir, el que lo es y el que aspira a serlo-. Para los dos Zapatero es como un apestado, ¿no? Ni Pedro negó a Cristo con tanta vehemencia y en tan poco rato.

El debate de anoche consistió en que Sarkozy tenía a la “España socialista” todo el tiempo en la boca (ha aprendido a decir la España socialista para distinguirla de la España mariana, a sugerencia de algunos amigos suyos del PP). La idea era simple: como gane Hollande, se abrirán para Francia las puertas del infierno. ¿Y qué es el infierno? Parecerse a España. O sea, a la “España socialista”. Sarkozy le decía a Hollande: “Ese Zapatero, ¿es colega suyo, verdad?” Y Hollande ponía cara de “¿y a mí que me dice, si quien estuvo haciendo manitas con él media legislatura fue usted, que hasta le regaló una silla en el G-20”. Y Sarkozy: “No disimule, que ese Zapatero de quien es amigo es de usted”. Y Hollande: “Pero qué dice, ¿Zapa-qué?, la primera vez que lo oigo”. Total, que como el domingo pierda Hollande también va a ser culpa de Zapatero.

Está Europa tan pendiente de lo que pase en Francia que se nos está olvidando a todos que el domingo también hay elecciones (generales) en Grecia, el país al que ningún otro quiere parecerse -no somos Grecia, no somos Grecia-. Nadie quiere verse relacionado con Grecia, igual por eso sus elecciones no le importan a nadie: pase lo que pase siempre habrá alguien que concluya que a estos griegos hay que echarles del euro. Acude a las urnas la Grecia rescatada que apartó del camino al primer ministro Papandreu cuando éste prometió someter a referéndum el programa de recortes -¿se acuerdan del referéndum de Papandreu, la que se lió en Europa?-, y puso al frente del país, con el acuerdo de socialistas y conservadores, a un técnico llamado Papademos que había sido vicepresidente del Banco Central Europeo.

El tecnócrata ha sacado adelante en el Parlamento -amagando varias veces con irse a casa y encajando unas cuantas huelgas generales y decenas de manifestaciones- la lavativa impuesta por la Unión Europea y el FMI a cambio de financiar la economía griega: recortes de todos los colores a los que todavía anteayer se unieron los últimos flecos: bajada de salario de militares y sacerdotes ortodoxos, más tijera en sanidad y educación y más apuntalamiento de los bancos a ver si así se reactiva el crédito. Si el gobierno de Rajoy les parece hiperactivo, es porque no conocen al de Papademos.

¿Y ahora quién gobernará? Después del estacazo que han encajado los griegos para sanear sus cuentas públicas y pinchar el globo de falsa prosperidad en que vivían, ¿quién gobernará? En las encuestas salen arriba la derecha (Nueva Democracia) y los socialistas (el Pasok), ambos muy debilitados tras formar parte del gobierno de unidad, y mejora mucho su resultado la extrema derecha, un partido con nombre de residencia de la tercera edad, Amanecer dorado, que sólo por llamarse así debería estar sancionado pero que puede meter la cabeza, por primera vez, en el Parlamento.

Se ha hecho fuerte en la protesta contra las medidas de ajuste y la demonización del inmigrante, como está ocurriendo con otros partidos ultras en diversos países europeos. Muchos de los que celebraron la caída del gobierno holandés gregario de la alemana Merkel pasaron por alto que el artífice de aquella caída fue obra del señor Wilders, líder de la extrema derecha que aspira él mismo a dirigir el gobierno y uno de cuyos lemas electorales fue “menos Europa, queremos nuestro dinero de vuelta”. Ahora confía de nuevo en ganar apoyo en las urnas combatiendo los recortes que reclama la comisión europea. Este fenómeno se está produciendo en una parte de Europa -los ajustes sirven de argumento a los partidos extremistas para ganar peso y tratar de obstaculizar esos mismos ajustes- y está apareciendo, con preocupación, en las conversaciones, las consideraciones, que estos días intercambian jefes de gobierno, ministros y altos funcionarios europeos, en los foros en los que coinciden y en los que se intenta fraguar una nueva hoja de ruta para Europa. Gane o no gane François Hollande.

Pero, hablando de ganar, vamos a levantar ya nuestra copa de brandy...porque hoy Magno quiere felicitar a la afición del Real Madrid, flamante vencedor del campeonato nacional de Liga, que a esta hora de la tarde festeja el título en la plaza de Cibeles. El autocar blanco salió del Bernabéu hace una hora.

Aun queda Liga para decidir puestos de competiciones europeas y permanencia en primera, y aún queda la final de la Liga Europa y la copa del Rey