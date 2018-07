Ni para ti ni para mí

El durísimo pulso que anoche se vivió entre los ministros de Economía del euro respecto de España debió de sonar más o menos así.

- ¡Cinco siete!- dice De Guindos.

- ¡Cuatro y medio!- replica la comisión europea.

- Cinco seis.

- Cinco y ni una décima más.

- Cinco cuatro.

- He dicho cinco y de cinco no paso.

- A cinco no llego.

- Cinco con uno.

- Cinco cuatro.

- Cinco tres y lo cerramos.

- Cinco tres, ¡hecho!

Para los no iniciados puede sonar parecido a lo que en algunos lugares se llama regatear. Si en lugar de ser una sala con señores encorbatados en Bruselas fuera el zoco de Damasco con turistas en manga corta y vendedores de fulares creeríamos, en efecto, que esto es aquello de entre pillos anda el juego -”he sacado el fular por la mitad de lo que me pedía”, “seguro, les has pagado el doble de lo que vale y encima te vas contento”-, pero como esto no es el zoco sino Bruselas, ah, aquí al regateo se le llama “negociación” y lo único que está en juego es un número para poner en el papel y una versión oficial pactada por ambas partes que no deje muy mal a ninguna.

A De Guindos le dijeron anoche sus colegas que vamos a ver, no queda bien esto de que un gobierno, por su cuenta y riesgo, decida no sólo hacerle una pedorreta al 4,4 fijado para este años pasándose el objetivo de déficit por el arco del triunfo, sino inventarse un objetivo nuevo, así porque sí, sin consultarlo ni con la comisión, ni con los demás gobiernos, ni con el tato, que diría Rajoy. Pero, a la vez, nadie estaba por la labor de romper la baraja. En el fondo todos están pensando lo mismo: que tal como viene el año es probable que ninguno de ellos consiga cuadrar los números previstos, de manera que si España sienta un precedente aflojándose ella misma las exigencias, hasta les puede venir bien a los demás para acogerse algún día a ese precedente y hacer lo mismo.

Abrir una guerra con el gobierno del señor Rajoy no iba a servir para mucho, pero tampoco podía transmitirse la idea de que aquí cada socio hace lo que le da la gana porque los objetivos de déficit, el plan de estabilidad, el nuevo pacto firmado para consagrar el equilibrio entre ingresos y gastos como primer mandamiento del catecismo europeo, todo, en realidad, es un cuento. Aunque se esté viendo que, en el fondo, un poco sí lo es. De manera que, al final, ni para ti ni para mí.

Ni tú quedas como un gobierno desautorizado al que Bruselas le ha bajado los humos, ni yo, comisión europea, quedo como un florero y, además, bobo (un bobo-florero). Ni el 4,4 ni el 5.8, lo cerramos en el 5,3 y tan contentos. ¿Le han dado una colleja al gobierno Rajoy? Sin duda. El presidente dijo que el objetivo lo fijaba él, ¿se acuerdan? (decisión soberana, lo que está firmado es llegar al 3% el año que viene, nada más, el ritmo al que lo hacemos lo decidimos nosotros, todo aquello) y por supuesto dijo Rajoy que nuestros socios y la comisión no pondrían problemas, lo acabarían entendiendo. Pues ha sido que no. El numerito final te lo han fijado ellos.

Hechos son hechos. Ahora bien, ¿ha conseguido el gobierno Rajoy unas décimas más de déficit sobre lo que inicialmente estaba previsto? Sin duda también: nueve décimas más, oye, casi un punto. Así tiene que recortar menos el señor Rajoy. Que una vez más ha acreditado su aptitud para adaptar el discurso a las circunstancias. Hace quince días dijo: recortaré el déficit todo lo que pueda, y lo más que puedo es...5,8. Los profetas del ajuste le decían: Mariano, que te estás ablandando. Y él: que no, que mi compromiso con el recorte es total y absoluto, pero de verdad que no puedo bajar más, el 5,8 es el tope. Ahora le han dicho: 5,3. Y él dice: vale.

Hombre, entonces es que está usted como todos, intentando recortar lo menos posible. Es un convencido del recorte pero piano piano. Normal. “Piano piano si va lontano”, saneemos las cuentas pero a un ritmo que no acabe con nosotros. Haciendo unos números, los Presupuestos de 2012 tendrán que recoger un gasto inferior en 35.000 millones de euros al del año pasado. Dado que en enero ya se recortaron 15.000 nos quedan veinte. Veinte mil millones de recorte. Iban a ser quince mil, pero con estas décimas que, al final, nos ha exigido Bruselas salen cinco mil más. Sabemos ya, por tanto, cuánto hay que recortar. Para saber lo siguiente, que es qué se recorta (de dónde) nos toca esperar al 30 de marzo, cinco días después de las elecciones andaluzas y asturianas y 24 horas después de la huelga general. Ese día presenta el gobierno los presupuestos generales del Estado, que en realidad vienen a ser una lista de amputaciones y desmembramientos cuya suma final tiene que dar veinte mil.

La primera piedra de esos presupuestos es lo del techo de gasto que anunció el gobierno hace un par de semanas y que esta tarde ha sido debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados. En rigor, dado que hemos vuelto a cambiar de objetivo de déficit -primero el 4,4; luego el 5,8; ahora el 5,3- lo suyo sería revisar, como han dicho los grupos de la oposición, el techo de gasto. Porque se entiende que un dato va en consonancia con el otro. Pero como es un follón andar cambiando el techo, modificando todos los papeles, cambiando las cuentas, pues ha dicho el gobierno que para qué. Que como el techo es un techo, pues oye, con quedarse por debajo es suficiente para cumplirlo.

¿Es lícito pensar que el Ejecutivo español no esperaba que Bruselas le tocara las narices con el 5,8, que aceptara la política mariana de hechos consumados, aquí paz y después gloria? Sí, claro que es lícito. No contaban con tener que rehacer los números y por eso esta tarde se ha debatido lo que estaba puesto en el papel, no lo que acabará sucediendo si cumplimos. ¿Qué dice el PSOE? Pues que el debate de hoy carece de sentido y que el gobierno ha resultado ser un flojo porque ha aceptado lo que Bruselas le ha exigido. “Bruselas nos estrangula”, dicen los socialistas.

Paréntesis: sigue resultando curioso este desdoblamiento que manifiestan los socialistas respecto de los ajustes que ordena Bruselas. Los de ahora los repudian porque nos estrangulan, pero, a la vez, siguen alabando a Zapatero por haber hecho los ajustes de 2010, aquellos que, aun siendo duros e impopulares, nos salvaron de la quema. ¿Hay ajustes que matan y otros que salvan? En efecto. Los que haces tú salvan, los que hacen los demás, matan. El gobierno de ahora también juega a este discurso: ajustando hasta el 5,3, mano de santo; ajustando al 4,4, muerte segura. Han conseguido tasar con tanta precisión la línea que separa el hundimiento de la remontada que sólo cabe admirar tanta aptitud para afinar con los números.