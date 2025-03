Monólogo de Alsina: "Los problemas crecen"

La comparecencia de Sánchez

En el Palacio de la Moncloa deben de estar terminando de afinarle al presidente el discurso de mañana en el Congreso. Ante una encrucijada histórica, qué menos que un discurso que tenga un poco de vuelo. Literario y político. No esos eslóganes de todo a cien con que despacha el presidente las preguntas de la prensa. (Las de los diputados ni siquiera las despacha, se limita a no responderlas y hablar de lo que le viene en gana). Mañana, más que el presidente se la juegan sus escritores de discursos. Sobre todo, porque han tenido un mes para escribirle veinte folios a doble espacio, sin prisa, oye, han podido afinar cada palabra para extirpar cualquier aroma a ardor guerrero. Y sobre todo, ahora que en Presidencia andan contratando gente para labores publicitarias, toda con brillantes currículums como activista de la causa, no militar sino sanchista, que ahí es donde más le gusta al presidente tener un ejército, una buena tropa de servidores a mayor gloria de su estrategia personalísima, sea ésta la que sea. Ya se sabe que con nuestro presidente lo que hoy es blanco, mañana es negro; lo que hoy es ilegal, mañana es ejemplar; lo que hoy es una rebelión, mañana es un alabado sea Puigdemont. García Page hizo ayer un poema breve al respecto.

Lo dice en verso a ver si así tiene más éxito que cuando lo dice en prosa.

La eficacia del gobierno

Si el precio de la alianza con Puigdemont es la ruina, todo indica que el presidente paga gustoso el precio. Otra cosa no, pero al autor del procés lo tiene en palmitas. Y sin que éste tenga que apoyarle unos Presupuestos ni nada.

A veinticuatro horas de este hito para la España contemporánea en que se ha convertido que un presidente acuda a dar explicaciones al Congreso, dos conclusiones cabe extraer de la vida política de estas últimas horas. La primera es que los grupos de la izquierda parlamentaria siguen siendo mucho más eficaces en la oposición a Rajoy que en la fiscalización del gobierno de ahora. Ayer pusieron en apuros a Cospedal por sus maniobras con el comisario Villarejo a cuenta de la operación Cataluña. Fue tan embarazoso el empeño de Cospedal en echar balones fuera justo el día que Rac1 había difundido una de esas grabaciones que el hacía el comisario sin que sus interlocutores lo supieran …fue tan embarazosa la falta de memoria de Cospedal que, honradamente, debería dimitir hoy mismo. Ella, como ministra y su jefe, como presidente. Ya es hora de que Rajoy renuncie y deje paso a un gobierno limpio de investigaciones judiciales y que no ningunee al Parlamento. ¿A que sí?

La segunda conclusión es la soledad en que se va quedando el PSOE. En tres asuntos a falta de uno.

El primero, la batalla pendiente sobre la tributación del salario mínimo. Ayer contaba un periódico que Sumar ha intentado negociar el mínimo exento con María Jesús Montero, pero que la vicepresidenta uno, ministra de Hacienda, jefa de su jefe de gabinete y líder de la oposición a Juanma Moreno, ha dicho que ‘por encima de su cadáver’. Ya me extraña que se niegue a negociar, con lo dada a negociarlo todo que es ella, la extraordinaria relación de amistad que mantiene con Yolanda Díaz y lo compresiva que es con las posiciones de quienes están a su izquierda.

¿Se ha criado, dónde? ¿En Sumar, en Compromís, en el Bloque Nacionalista Galego? ¿En Podemos? Un día de éstos, no se sabe cuál, la mesa del Congreso tendrá que decidir si tumba la iniciativa de Sumar para votar la exención del salario mínimo o lo que tumba es el veto de María Jesús Montero con los votos, coincidentes, de Sumar y del PP.

El segundo asunto es el gasto militar. En el que los grupos de izquierda no dan tregua al presidente. Ni tregua, ni agua. Ahí está Podemos, por ejemplo, velando armas. Y ahí está Sumar, otra vez, coincidiendo con el PP en que el incremento del gasto militar (perdón, de Seguridad) tiene que pasar por el Congreso.

Y aún hay un tercer asunto en el que Yolanda Díaz y Feijoo están diciendo lo mismo. Se llama Presupuestos Generales del Estado. La obligación que por segundo añoincumple el gobierno de permitir que las Cortes tengan un proyecto sobre el que debatir y que enmendar. Lara Hernández, de Sumar, se limitó a recordar ayer una evidencia, más que una opinión.

Los presupuestos sin presentar

En efecto, la obligación del gobierno existe. Y el desahogo con el que el gobierno se sacudela obligación y pretender convencer al personal de que es optativo es aún más embarazoso que la amnesia de Cospedal. Ya se sabe que ser soldado sanchista obliga a no darle mucho valor a nada de lo que uno mismo dice —o una misma— pero dejemos constancia de este compromiso expresado con gran solemnidad por la portavoz del gobierno en comparecencia del pasado mes de agosto.

En agosto aún quedaba el mes de septiembre para presentarlos. En marzo —ya casi abril— llevan seis meses hurtando a las Cortes el debate. Menos mal que conocían cuál era su responsabilidad. Sumar ya defendió el año pasado que se presentaran Presupuestos. Entre otras cosas porque es en esa negociación previa dentro del gobierno donde Sumar se hace valer. Y si no hay presupuestos, ni hay negociación ni hay nada. Bueno, y porque Sira Rego dirige un ministerio que en 2022 no existía, ya me dirás cómo de preciso puede ser su presupuesto.

Falta, eso sí, que Yolanda Díaz dé el paso de rematar la coherencia y decir del PSOE lo que tantas veces dijo del PP por no cumplir con la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo era, vicepresidenta dos? Y su gobierno, ¿cuántos lleva, dos? Violentando la Constitución. Palabras mayores.

Feijoo tiene más peticiones

Feijoo, además de Presupuestos y votación sobre el gasto militar, reclamó ayer que se le ponga fecha ya al debate sobre el Estado de la Nación. Esa cita parlamentaria que, según el gobierno, debería estar blindada por ley pero que a día de hoy sigue dependiendo exclusivamente de la voluntad del gobierno y no hay manera de que se celebre. Ha habido uno en siete años, récord histórico (de falta de debate).

El aspirante a presidente asumió en primera persona, ayer, el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana —y donde sea, "somos libres de pactar con quien nos parezca", dijo— a la vez que enviaba una pulla fraternal al partido de San Diego Obescal.

Que bajen el dedito (los de Vox) salvo cuando tengan que votarle a Mazón el presupuesto y su continuidad como presidente, que ahí el PP agradece que el dedito de la extrema derecha apriete el botón que activa el respirador artificial al que el presidentevalenciano ha fiado su supervivencia política.