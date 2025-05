Monólogo de Alsina: "Pájaras, petardos y cuñados"

Debieron de librar ayer los estrategas que deciden los argumentarios del PSOE. Todo el día portavoces y asimilados diciendo una cosa y su contraria.

Sánchez dolido y preocupado, pero no le hemos dedicado ni medio minuto en la Ejecutiva.

La filtración es delictiva y tiene que investigarse, pero no tenemos intención de presentar denuncia en el juzgado. Ni nosotros, ni el presidente.

pero no tenemos intención de presentar denuncia en el juzgado. Ni nosotros, ni el presidente. Es inaudito que se difundan conversaciones sobre la vida interna del partido, pero tienen menos interés que el guasap de mis primos.

Hoy la prima, con afecto, es Margarita Robles, de quien Sánchez escribió ‘se acuesta con el uniforme, es una pájara’. Y Feijoo es un líder desgastado que no convence a nadie, pero celebramos que hagan un congreso a ver si lo cambian.

Hoy la prima, con afecto, es Margarita Robles, de quien Sánchez escribió ‘se acuesta con el uniforme, es una pájara’

Dices: ¿pero el PSOE no es el mayor interesado en tener enfrente un líder gastado, que no lidera, que no entusiasma, que no mejora? ¿Y entonces, por qué celebra la posibilidad de que se lo cambien por otro? ¿O por otra? En política hay dos tópicos que alguna vez han dicho todos: ‘a enemigo que huye, puente de plata’, y ‘cuando tu adversario se equivoca, no lo distraigas’.

En política hay dos tópicos que alguna vez han dicho todos: ‘a enemigo que huye, puente de plata’, y ‘cuando tu adversario se equivoca, no lo distraigas’

Por más que la señora Peña, portavoz del PSOE, o que el coro de ministros tertuliánicos que opinan cada día sobre cualquier asunto, se empeñen en ver a Feijoo tambaleándose, saben de sobra que de este congreso que el PP anuncia para julio saldrá entre palmas de olivo, o sea, igual que entre. No está en juego su continuidad como presidente del partido, menos aún sabiendo que la fecha de las próximas elecciones sólo la decide Sánchez.

Puede que ese congreso se debata sobre los clásicos populares —qué hacemos con Vox, ideológicamente dónde estamos, somos más conservadores, más liberales, eclécticos tirando a socialdemócratas o qué somos, es más útil martillear todo el día con lo cesarista y carente de límites que es Sánchez o intentamos explicarle al país en qué queremos cambiarlo, ya digo, los clásicos populares—, puede que en ese congreso se evidencien diferencias de estilos entre el ayusismo, el juanma-morenismo y el feijooismo, si es que éste existe.

Puede que en ese congreso se evidencien diferencias de estilos entre el ayusismo, el juanma-morenismo y el feijooismo, si es que éste existe

Pero no habrá ni terremotos, ni cismas, ni líderes que manden callar a los disidentes para que no toquen más las narices. Tan cierto como que todas las encuestas serias reflejan que el PP se ha clavado en el 34% del voto y los 150 escaños —la investidura seguiría requiriendo de socios, aunque sólo fuera para abstenerse—; tan cierto como eso es que en los últimos tres años le ha ganado al PSOE las generales, las autonómicas y las europeas, ha alcanzado el poder en seis comunidades donde no lo tenía y mantiene sus mayorías absolutas en Andalucía, Galicia y Madrid; y tan cierto como eso es que todas las encuestas serias colocan al PSOE de segundón, entre cuatro y seis puntos por debajo, con la investidura imposible por el hundimiento de Sumar y habiendo perdido el enorme poder territorial del que hace dos años disponía.

No habrá ni terremotos, ni cismas, ni líderes que manden callar a los disidentes para que no toquen más las narices. Tan cierto como que todas las encuestas serias reflejan que el PP se ha clavado en el 34% del voto y los 150 escaños

Sólo aguanta la mayoría absoluta de Page, el barón petardo que no debe su carrera política a Sánchez y que ayer resumió en este programa —él y Lambán— su visión de los diez últimos años en la historia de su partido: en 2015 le pusimos límites al secretario general para no buscar el poder a cualquier precio, diez años después ha pagado todos los precios imaginables por mantener el poder y ha erradicado el debate interno.

Diez años después ha pagado todos los precios imaginables por mantener el poder y ha erradicado el debate interno

Page y Lambán subrayando, como Yolanda Díaz, este mensaje: Sánchez consiguió que el PSOE viera como normal alcanzar el poder al precio que fuera. Y añadiendo Lambán aquí esta descripción de las llamadas bronca que le hacía Sánchez. El PSOE no tuvo ayer un buen día. Comunicativo. Una cosa y su contraria, les decía.

Page y Lambán subrayando, como Yolanda Díaz, este mensaje: Sánchez consiguió que el PSOE viera como normal alcanzar el poder al precio que fuera

Por un lado confirmó que los guasaps son ciertos. Es decir, que éste es el modo que tiene de dirigir el partido Sánchez, el tono en el que se expresa sobre sus fraternales compañeros de partido y la idea que tiene de qué es un presidente autonómico. En síntesis, un vocero de lo que se decida en Madrid. Que para algo el secretario general es madrileño. Centralismo orgánico. Vistas las declaraciones del universo sanchista de ayer demos por confirmado que a nadie le chirría leer a su líder guasapeando en estos términos. Ni la extraordinaria hipocresía que revela decir una cosa privado y otra en público. Oye, son quienes mejor le conocen.

Este es el tono en el que se expresa sobre sus compañeros de partido y la idea que tiene de un presidente autonómico: un vocero de lo que se decida en Madrid. Que para algo el secretario general es madrileño. Centralismo orgánico

Confirmado que los guasaps son genuinos, los problemas crecen como sigan saliendo. Que despreciara a los barones por discrepar de la doctrina oficial (siempre infalible) no es novedoso. Pero quién sabe de qué otras cosas hablaría con Ábalos en aquellos días en que eran uña y carne. Más de uno, o de una, debe de estar preguntándose ‘qué diría de mí en privado’. ‘Es una pájara’, por ejemplo.

Más de uno, o de una, debe de estar preguntándose ‘qué diría de mí en privado’. ‘Es una pájara’, por ejemplo

Claro, si los guasaps son ciertos, decae la etiqueta que les colocó el domingo el ministro para la transición madrileña Óscar López. Si son ciertos, no pueden ser bulos. Como son ciertos, no son bulos. Ni fango. Que el ministro piense que la UCO es ultraderecha, oye, son opiniones. El ministro el domingo, la vicepresidenta Montero ayer, sugirieron que la filtración apunta a la UCO, que es quien custodia el material requisado a Koldo.

Si los guasaps son ciertos, decae la etiqueta que les colocó el domingo el ministro para la transición madrileña Óscar López

Eliminar los guasaps, el fiscal general ha creado escuela, perdón por la broma. Como la crónica de El Mundo mencionaba que los guasaps los tenía Koldo en dos discos duros, pues ya está. El gobierno se ha especializado estos días en sacar conclusiones con indicios bien tenues y en ello sigue. Podría ser que Koldo tuviera copias de sus discos duros. Podría ser que Ábalos también tuviera. Podría ser que el filtrador real esté jugando al despiste. Podría, podría. En fin, qué tiempos aquellos en que el PSOE se escandalizaba porque el PP ponía en cuestión a la UCO, perdón, ¡a una institución del Estado!

En fin, qué tiempos aquellos en que el PSOE se escandalizaba porque el PP ponía en cuestión a la UCO, perdón, ¡a una institución del Estado!

Aquel comunicado que difundió Antolín: ‘Intolerable’, decía, ‘cuestionar el trabajo de la guardia es intolerable, le exigimos que se disculpe’. Ahora ya no, ahora ya se puede cuestionarla. Pero claro, ocurre que la UCO, que es Guardia Civil, depende orgánicamente del ministerio del Interior, como sabe el ministro Marlaska, acostumbrado ya a que los demás le desautoricen. ¿Se ha abierto ya el gobierno una investigación a sí mismo?

Ocurre que la UCO, que es Guardia Civil, depende orgánicamente del ministerio del Interior, como sabe el ministro Marlaska, acostumbrado ya a que los demás le desautoricen

Ábalos, a todo esto, ha confirmado a El Periódico que él guarda todos los guasaps que le ha enviado Sánchez a lo largo de estos años. Todos. Bueno, que los guardaba para escribir algún día sus memorias. Pero que, al hacer la mudanza del ministerio, se los llevó Koldo. Y que él no sabía dónde estaban. Que los ha estado buscando sin éxito. Extraño esto. Un tipo tal leal como Koldo, que sigue hablando maravillas de Ábalos, ¿le ocultó a su jefe que los discos duros con los guasaps para las memorias los tenía él? Tanto buscarlos por todas partes, ¿y no le preguntó a Koldo? ¿Le pregunto y éste no se lo contó? Raro, raro, raro. Todo es muy raro.

Tanto buscarlos por todas partes, ¿y no le preguntó a Koldo? ¿Le pregunto y éste no se lo contó? Raro, raro, raro. Todo es muy raro

Porque además se sorprende Ábalos del revuelo generado y califica estos guasaps como poco graves. ‘Me sorprende la inquietud porque son filtraciones de las menos graves que ha habido’. Ábalos se duele de que se hayan filtrado otros aspectos de su vida personal, incursos en la investigación, sin que en el PSOE se haya inquietado nadie. Pero añade interés a la peripecia guasapera que diga que estos mensajes no incriminan a nadie ni afectan a la reputación de nadie. Podría parecer que sugiere que otros mensajes sí podrían hacerlo. Y que él bien lo sabe.