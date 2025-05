Monólogo de Alsina: "Esperando a la UCO"

Estamos a jueves, pero la semana acaba de empezar para el PSOE. Aún queda el viernes. Y si hasta ahora la semana guasapera ha girado en torno a Ábalos —con Air Europa sobrevolando la Moncloa—, mañana podría empezar a girar en torno a su sucesor no en el gobierno sino en el partido. Es decir, Santos Cerdán. Y es decir, la UCO. No como sospechosa de filtrar guasaps, que en esto el gobierno ha ido reculando, sino como autora de un informe oficial que está a punto de recibir el Tribunal Supremo.

En los informes, que no en las filtraciones, es donde se plasma el trabajo de la UCO. Y desde hace semanas suena en algunos ámbitos lo que Ayuso llamaría el runrún. ¿El runrún de qué? El runrún de que en su próximo informe la UCO habla de Santos Cerdán, número tres de la actual Ferraz, lugarteniente de Ábalos cuando éste era el capataz, y primer mentor conocido de Koldo, en aquellos tiempos en que sólo era un conductor voluntarioso que le servía al equipo de Sánchez para custodiar los avales de las primarias.

De Santos Cerdán dijo Víctor de Aldama que había recibido un sobre con dinero en el bar de enfrente de Ferraz. Y que estaba implicado en lo que llamó el cupo vasco, comisiones por obras para constructoras en el norte. Lo que adelanta hoy 'Artículo 14' es que la UCO aporta al juez indicios de que Cerdán habría sido obsequiado, o premiado, o comprado, con dos coches. Un Audi para él y un volvo para su esposa. Y de ser así —y aunque se trate sólo de indicios—, en Ferraz y en la Moncloa tendrán que ponerse a diseñar —si es que no están ya en ello— una nueva operación de contención de daños.

Si a Ábalos se le invitó a apartarse porque fue detenido su recadero, a qué se invita a quien aparece señalado en una investigación judicial como presunto perceptor de un pago ilícito en especie. Cuando Koldo fue detenido en febrero del año pasado no existía aún acusación alguna contra Ábalos, no se le mencionaba como sospechoso en ningún informe.

Y fue Cerdán el encargado de ir a pedirle a nuestro tronco, que diría María Jesús Montero, que por dios entregara el acta de diputado y se marchara a casa. Si ahora fuera Cerdán el señalado, con previsión de que el juez lo acabe añadiendo a la lista de imputados, está por ver si el PSOE le aplica el mismo cordón sanitario que le impuso a ‘querido José Luis’ o a Santos se le aguanta. Pese a todo. Si aún queda semana, es que aún ha lugar a sobresaltos.

En la entrega guasapera de hoy en el diario El Mundo, vuela de nuevo Air Europa. Comentarios que intercambió Nadia Calviño con el brazo ejecutor del presidente, que era Ábalos, a cuenta de los nervios de Hidalgo, presidente de la empresa que suplicaba ser rescatada. ‘Hidalgo se corta las venas porque no puede burlar a los acreedores’, comenta Ábalos. ‘Habrá que correr’, se entiende con la aprobación del rescate. Correr, correr. La celeridad de la operación reflote, y la cuantía final, fueron dos de los aspectos cuestionados en su momento, no tanto el rescate como tal porque pareció sobradamente justificado que no se dejara caer la compañía.

Ayer sucedió esto tan llamativo en el Congreso. Feijoo, como cabía esperar, utiliza la información de El Mundo para conectar el rescate de Air Europa con la esposa del presidente y el presidente mismo, para entendernos, un tráfico de influencias. El presidente, que tiene una oportunidad de oro para decirle: eso no fue así, sostener semejante cosa es mentira, lo que elige decir es: "ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero van a perder por aburrimiento".

Pudiendo revindicar el rescate de Air Europa y refutar las especulaciones sobre el papel de su esposa, el presidente del gobierno de España tira de comodín, coge la bola de cristal y nos lee el futuro. Curioso.

Ah, Ábalos sigue con la ceremonia de la confusión en la que en este último año se ha doctorado. Sostiene que no ha filtrado él, aunque sí le pidieron verificar los guasaps de 2023 —el Sánchez ‘he echado de menos tu amistad, José Luis’— y no sólo los confirmó sino que no se opuso a su publicación. ¿Por qué? Porque entiende que el mimo del presidente añorante prueba que él no fue recuperado para las listas para garantizarle el aforamiento, sino fruto de un hermoso reencuentro en una nueva etapa del PSOE. Con esto Corín Tellado te hacía dos tomos.

Sepa, por tanto, el presidente que Ábalos autorizó la difusión de sus conversaciones privadas. Si es tan grave como viene diciendo el gobierno, tan delictivo, tan de casquería y de ultraderecha, ya sabe a quién le puede pedir cuentas. El tronco del presidente fue quien no vio inconveniente en violar su privacidad. Su colaborador, asesor, subalterno, amigo y confidente. Aquel que desde 2018 estaba en tratos con un tal Víctor de Aldama, reaparecido luego como conseguidor para Air Europa, mientras su mentor, superior, amigo y confidente vivía en babia. O sea, Sánchez.