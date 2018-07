Y Greg Smith sufrió un ataque de integridad, y se creyó columnista

En otros tiempos Lloyd C. Blankfein habría rasgado la enorme página de opinión del diario y la habría quemado en la chimenea de su casa; o aún peor, habría agarrado esa página y la habría empleado como papel higiénico para limpiarse tras una atronadora evacuación. Pero como ahora el periódico lo lee en el iPad, no era cuestión ni de quemarlo ni de lo otro. Así que se limitó a blasfemar en voz alta y lamentar el día en que Greg Smith sufrió un ataque de integridad y se creyó columnista.

Lloyd C. Blankkein (la “C” es de Craig), es un señor que nació en el Bronx hace cincuenta y ocho años en una familia normalita que le animó a ganarse la vida desde muy jovencito. Estudió en Harvard, se estrenó como abogado y en el 81 se incorporó a Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano en el que fue asumiendo cada vez más responsabilidades hasta sustituir a Paulson como consejero delegado cuando éste fue fichado por Bush como ministro de Economía (dos años antes del petardazo de Lehman Brothers).

El amigo Blankein, cabeza visible (y calva) de Goldman Sachs desde entonces, no es un republicano nostálgico de Reagan, sino, muy al contrario, un conocido patrocinador del Partido Demócrata que donó cantidades muy notables a la campaña de una tal Hillary Clinton. Por supuesto, es lector del New York Times, la biblia de los demócratas, y sólo en contadas ocasiones (como ésta de hoy) lo que lee en su periódico de cabecera le enciende de tal manera la sangre que si no fuera por el iPad, lo tiraba por la ventana.

Greg Smith, autor del articulo estrella del Times de hoy -el título: “Por qué abandono Goldman Sachs”, la respuesta: porque esto es una cueva de inmorales-, Greg Smith empezó a trabajar en la compañía hace doce años, recién salido de Standford, y ha terminado hoy, escandalizado y probablemente despechado. Es bastante más joven que el jefe Blankfein, como él es calvo y blanco (a diferencia de él, creció en Suráfrica) y ha sido como el niño prodigio de la empresa: empezó de becario un verano, le contrataron de inmediato y fue elegido como uno de los rostros de sus videos de promoción, le mimaron.

Que en los últimos tiempos estaba incómodo en la compañía lo sabían muchos de sus compañeros: pero que fuera a despedirse por todo lo alto publicando un “yo acuso” a toda vela en las páginas del New York Times sólo lo sabía su entorno más inmediato. Ahora, claro, ya lo sabe medio planeta, porque el pliego de cargos que ha escrito el ejecutivo que abandona el barco ha sido el asunto más comentado en las últimas horas en las redes sociales y, por supuesto, lo que más interés ha despertado entre los directivos y empleados de las empresas de Wall Street y entre los clientes de Goldman Sachs, que estarán preguntándose si es verdad, como dice Smith, que la empresa a la que contratan para rentabilizar su dinero no tiene inconveniente en colocarles basura con tal de hacer ellos un buen dinero.

Es decir, si en lugar de clientes son muppets, títeres, marionetas que sirven, sin saberlo, a intereses distintos a los suyos. “Este es el ambiente de trabajo más destructivo que he visto nunca”, dice, “los intereses de los clientes no son la prioridad para nadie, lo único que importa es ganar dinero aunque sea a costa de los propios clientes, perjudicando sus intereses y colocándoles productos que no les convienen”. Quienes hayan visto “Margin Call” pueden ponerle a Smith la cara de Kevin Spacey porque las cosas que dice son muy similares a las que el personaje de Spacey dice en la película. “A los clientes hay que convencerles de que inviertan en lo que a nosotros nos interese, incluidos productos tóxicos de los que nos queramos deshacer; el éxito consiste en crear productos complejos cuyos nombres sean acrónimos y cuyo contenido sea opaco”. Y por esto concluye el directivo renegado que los actuales responsables de la empresa la han llevado a su decadencia moral.

Ah, ¿pero existe la moral en los bancos de inversión? Pues según Smith, no sólo existe, sino que Goldman era el paradigma de la ética en la intermediación financiera. Naturalmente la compañía ha respondido al bocinazo del señor Smith alegando que el éxito del banco está ligado al éxito de sus clientes (porque si no, cambian de banco), y que las conductas que le atribuye su ex directivo no responden a la realidad. Vienen a sugerir que está dolido por no haber sido aún más promocionado y se venga tratando de espantar a la clientela.

En realidad, y como menciona en otro artículo el New York Times, lo llamativo de la carta abierta de Smith no es tanto lo que cuenta como que esté firmada por un ejecutivo concreto y conocido. Porque las conductas que relata han sido un secreto a voces en Wall Street estos últimos años, y porque en abril de 2010 la comisión nacional del mercado de valores ya acusó a Goldman de fraude por colocar a sus clientes un producto llamado Abacus AC1, un producto financiero basado en hipotecas que permitía al banco ganar dinero mientras el mercado inmobiliario fuera bien, pero le protegía cuando éste fuera mal, descargando todas las pérdidas en el cliente que lo suscribía.

Lo que cuenta Greg Smith ahora sobre la manipulación de los clientes para endosarles productos averiados no es, por tanto, y en sí mismo, nuevo. Como han señalado algunos lectores, lo que sorprenden es que sea ahora, marzo de 2012, cuando Smith denuncie la forma de actuar de Goldman, dado que se supone que fue en 2008 y 2009 cuando con mayor ahínco los bancos de inversión jugaron a colocar a otros los productos tóxicos que ya no querían en sus carteras. Smith estaba allí y es imposible que no se enterara.

Su denuncia de hoy, si acaso, confirma que las prácticas en Goldman no han cambiado pese a su transformación de banco de inversión en banco comercial. Al señor Smith lo persiguen ahora los medios de comunicación norteamericanos, deseosos de entrevistarle, y los abogados de Goldman, que están en plena operación control de daños. Tienen la opción de denunciarle por el daño causado al prestigio de la entidad, pero se arriesgan a que el asunto se eternice en las primeras páginas.

Lo que probablemente tendrá más difícil Greg Smith es conseguir un nuevo empleo en lo suyo, dada la desconfianza que ahora generará en sus superiores. Salvo que algún banco tenga la inteligente idea de contratarle sólo para mejorar su imagen: si se viene con nosotros este directivo garante de la moral, es que somos honrados, rectos y preocupados sólo por el bienestar (material, se entiende) de nuestros clientes. Es decir, algo parecido a lo que van a hacer los bancos españoles adheriéndose al Código de Buenas Prácticas que ha puesto en circulación el gobierno. Para mejorar, también el gobierno, la imagen propia.