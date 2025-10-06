Monólogo de Alsina: "En Ferraz y en metálico"

La última vez que a mí me pagaron en efectivo fue hace treinta y dos años. Y no fue aquí. Era una empresa recién constituida cuyo capital, nos dijeron, lo había puesto todo el dueño. Llegó el momento de cobrar la nómina y nos fueron entregando a cada uno un sobre con los billetes y las monedas, pesetas todo, aún no había llegado el euro.

Éramos una redacción muy joven y con poca experiencia laboral, pero a todos nos pareció que aquello de cobrar en efectivo -monedas de cinco duros bailando en el sobre- no era muy normal. Nos dijeron que es que estaban todavía con los trámites, que la cuenta de la empresa aún no estaba operativa, qué patatín y patatán. Pero llegó el siguiente mes y otra vez, los sobres. Todo legal, nos decían, todo legal. Supongo que hasta firmábamos un recibí.

Pero la pregunta que sobrevolaba el ambiente era: tantísima pasta en cash, ¿de dónde ha salido, dónde se guarda y cuándo ha sido declarada? Le hicimos la pregunta a nuestro jefe directo y su respuesta fue 'mejor no saberlo'. Aclaro que él no era periodista sino hombre de confianza. Del dueño.

Ahora les cuento otra historia, hoy son dos por una. Había una vez en España un ministro que tenía a su cargo el Salvamento Marítimo. En su condición de máximo responsable viajó a Canarias la tarde de un jueves para supervisar la actuación de su ministerio en el trato a los dos mil inmigrantes que habían llegado, desesperados, al muelle de Arguineguín en Gran Canaria. El viernes visitó el muelle y el sábado aprovechó para ver cómo iban las obras del aeropuerto de Tenerife Sur.

Y ya que estaba, pues se quedó a pasar el fin de semana en Tenerife con su familia, que había viajado también oportunamente. Se alojaron en el hotel Palacio de Isora, espléndido sitio, y cuando llegó el momento de hacer el ckeck out, domingo por la tarde, quien fue a recepción a abonar la cuenta fue el asistente personal del ministro, un tipo grande y con cara de pocos amigos que, según el registro de la habitación que él mismo había ocupado respondía al nombre de Koldo García Izaguirre.

Tal como lo contó ABC cuatro meses después, cuando el ministro seguía siendo ministro y Koldo seguía siendo Koldo, lo que ocurrió fue que el asistente abrió la mochila, sacó un taco de billetes y abonó en efectivo casi mil ochocientos euros. Pidió factura de cada una de las habitaciones y las distribuyó entre tres sobres: en uno ponía Ferraz, en otro Ministerio y en el tercero, Jose.

Según publicó este diario, fuentes del entorno de Ábalos explicaron que tanto el ministerio como el partido adelantaban el dinero para gastos y luego Koldo lo justificaba; pero en el PSOE le explicaron que no, que si acaso lo que había podido pasar es que Koldo adelantara el dinero y luego pasara gastos para que se le reembolsaran.

Ahora que sabemos que el reembolso se hacía en efectivo, cabe pensar que lo que le entregaban en un sobre lo guardaba para el siguiente viaje -en efectivo, todo en efectivo- y así iba el hombre haciendo sus cuentas y preservando a su jefe el ministro de una tarea tan ingrata como ocuparse él mismo de pagar sus gastos. Eso explica que, en cuatro años, Ábalos no usara ni una vez su tarjeta del banco. Y eso que los gastos, como hemos ido sabiendo luego, eran muchos y muy variados, tanto de la familia como de otras personas muy amadas.

Ábalos pasaba gastos de representación como ministro -al ministerio- y gastos de representación como secretario de organización del PSOE -al PSOE-. Cuando hacía un viaje como este, de ministro secretario y marido enamorado, ¿cómo se repartían los gastos? La habitación del Palacio de Isora, ¿la ocupó como ministro, como secretario de organización o como Jose?

Quiero pensar que nunca pasó al Congreso gastos de representación como diputado, porque entonces la pregunta es: ¿el salario real de este ministro cuál era? Todo el día representando. ¡Y Koldo también! Koldo también pasaba representación, aunque no se supiera a quién representaba. El viernes, a esta hora, recordamos el pasaje de 'Todos los hombres del presidente': "sigue el rastro del dinero".

Exacto, siga el dinero. Y en esto está la UCO. No, aún no ha acabado. El viernes se conoció un nuevo informe que constata que el PSOE pagaba en efectivo a su secretario de organización los gastos de representación. Por qué en efectivo y no ingresándoselo en la cuenta es algo que el PSOE no ha explicado. No es ilegal, claro que no.

Bueno, si en el sobre van más de dos mil quinientos euros igual sí lo es, porque, según ha contado El Mundo, contraviene la norma contra el blanqueo de capitales. Entiéndalo: Hacienda, cuando ve moverse mucha pasta en billetes, desconfía. Sospecha. Bien lo sabe la ministra María Jesús Montero, que compatibiliza su cargo con el de número dos del PSOE.

¿Los sobre con billetes eran exclusivos del tándem Ábalos-Koldo o es la costumbre entre todos los cargos orgánicos y sus asistentes o conductores? Porque si todos ellos pasan gastos de estas cuantías y todos lo reciben en cash, el volumen de efectivo que maneja la sede central del PSOE es notable.

Ha explicado el PSOE, leo en El Mundo, que el sobre en el que aparece apuntado que van dentro dos mil novecientos boniatos es porque, aunque ponga Koldo, era para varios de sus colaboradores, por eso no supera el máximo. ¿Esto también era normal, que en lugar de pagar a cada empleado sus gastos se le entregara a Koldo para que él repartiera, en serio? Dicen las crónicas que esto del cash terminó cuando tomó el control Santos Cerdán y obligó a demostrar que la comida, o el hotel, se lo había pagado de su bolsillo quien pasaba el gasto y no que había reunido tiques de quien fuera para hacerlos pasar como suyos.

Todo fiscalizado y todo en orden, repite el departamento de comunicación y propaganda del partido -que es el mismo, por cierto, que trabajó a las órdenes de Santos Cerdán y se ocupó de decir que todo lo que se publicaba sobre él eran bulos de la fachosfera. En aquel tiempo, el departamento de prensa del PSOE era muy creativo y cuando salían noticias del novio de Ayuso, por ejemplo, hacía unas imágenes con inteligencia artificial en las que se veían fajos de billetes en el salón de casa (el viernes no se animó a fabricar imágenes de billetes porque el viernes lo que tocaba era decir lo normal que es abonarlo todo en cash).

Todo en orden, todo fiscalizado. ¿El secretario de organización pasaba taxis, por ejemplo? ¿Teniendo coche de partido con chófer asignado, que ese era Koldo, veinticuatro horas al día, y teniendo coche oficial en el ministerio? ¿Pasaban tiques de restaurante solo cuando comían para cosas del partido o comieran lo que comieran? Porque el ministerio de Transportes informó en su día de que también allí pasaban restaurantes y gastos de supermercado.

Los gastos que pasaba eran parecidos a los de otros cargos orgánicos o más abultados. ¿En qué quedó aquello que se publicó hace meses de que el gerente había avisado a la superioridad de que Jose se estaba pasando con los gastos? ¿Se pasaba y aun así se le abonaban, por ser quien era? El gerente del PSOE en aquel tiempo era Mariano Moreno, que dejó de ser gerente para ser colocado en la presidencia de la empresa pública del uranio. ¡En la que también trabajó Leyre Díez (el mundo -del PSOE- es un pañuelo)!

Pero, bueno, que dice el partido, que aquí lo importante es que no hay financiación irregular. Que es la nueva línea roja. En caso de que sea sobrepasada, ya será cambiada por otra. El PSOE no se financió irregularmente, es el nuevo estribillo. Visto lo visto, la pregunta previa que ha de responder -el ex gerente, si quiere, podría hacerlo- si no le financió el PSOE irregularmente sus gastos a José Luis Ábalos. Si no le financió el PSOE, a sabiendas, e irregularmente, los gastos desmedidos a su secretario de organización.

Intento de paz en Palestina

En Egipto empieza hoy la gran prueba. Prueba de solidez, o de resistencia, al plan que presentó Trump para Gaza. Primer intento de negociación entre la delegación israelí y la delegación de Hamás. La organización terrorista aceptó el viernes poner en libertad a los rehenes que aún están vivos -dos años torturados- y entregar los cadáveres de los que estén muertos -a saber en qué condiciones-. El ministro de Exteriores de Estados Unidos pide que esa liberación se produzca ya y que Israel repliegue ya su Ejército.

Presiona Trump y presionan los países árabes. Irán permanece callado, no es mala cosa. El gobierno de Israel está dispuesto a para los bombardeos aunque no se cansa de decir que es Hamás quien ha de demostrar su voluntad de desarmarse. En el resto del mundo, está tan extendido el escepticismo como la esperanza: que Hamás haya aceptado darle una oportunidad al plan Trump ha cogido con el pie cambiado a líderes significados de la izquierda europea que desacreditaron desde el primer minuto la iniciativa.

Era inaceptable, decían, para el pueblo palestino. Aunque la Autoridad Nacional le hubiera dado la bienvenida. Ya avisamos aquí: ojo con acabar pareciendo más papistas que el papa. Y ahora qué hacemos. No es solo que Hamás haya agradecido sus esfuerzos al presidente Trump -dónde se habrá visto-, es que ha ignorado -cómo se atreven- las enseñanzas de Yolanda Díaz y de Pisarello.