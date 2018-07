Lo que Rubén Amón ha llamado “el debate de los por supuestos”: todo lo que allí se ha dicho se presuponía que sería dicho. ¿Sabemos ya cuántas posibles fórmulas, cuántas alternativas tenemos para cerrar el año con un desfase entre ingresos y gastos que no supere el 5,3 % del PIB? ¿Podemos ya empezar a comprar las cuentas que hace cada grupo? Bueno, no exactamente. Tenemos la evidencia de que todos los grupos, incluido el del gobierno, son bastante escépticos sobre ese cumplimiento. El gobierno, por supuesto, dice que vamos a cumplir el 5,3 sí o sí, aunque el capítulo de ingresos previstos esté cogido con alfileres (como esta tarde dijo, con otras palabras, el consejero del BCE González Páramo), pero a la vez, de su mensaje reiterado de advertencia a las comunidades autónomas y los ayuntamientos se desprende que no las tiene todas consigo.

En algún momento de la tarde el ministro Montoro ofreció el dato de cómo ha ido el déficit en el primer trimestre del año: 0,83 %. “Estamos cumpliendo”, dijo el ministro. Pero mira lo que le respondió luego Rubalcaba: “en el primer trimestre del año pasado creo recordar que fue de un 0,64 y luego pasó lo que pasó, así que no lance usted las campanas al vuelo”. El propio Rubalcaba se dio cuenta de que estaba poniendo en duda el cumplimiento, por segundo año consecutivo, de nuestros compromisos y dijo: “a ver, que no es que yo quiera sembrar dudas”.

El episodio pasó un poco inadvertido, pero es el mejor reflejo de cómo se toman los dos principales partidos de nuestro país este debate del déficit. La competición consiste en ver quién lo hace peor. Como en 2011 se nos fue el déficit dos puntos y medio por encima de lo prometido, quien gobierna ahora le recuerda a quien gobernaba antes su incompetencia y éste le responde con un “ya veremos a fin de año si tú cumples”. Entre medias se acusan mutuamente de ocultar y disimular, el año pasado, las cuentas de la administración central (responsabilidad del PSOE) y de las comunidades autónomas (la mayoría de ellas responsabilidad del PP) y rematan la faena proclamando a los cuatro vientos que el otro no es de fiar en absoluto.

Magnífico debate. Para ser dos partidos políticos que llevan cuatro años explicándonos lo crucial que es generar confianza fuera, recuperar el crédito de nuestros socios europeos y de los mercados, transmitir al exterior la imagen de una España creíble que cumple con sus compromisos y que antepone los intereses nacionales a los intereses particulares de cada partido político, habrá que concluir que se les da de cine la teoría pero están incapacitados para ponerla en práctica. La conclusión que sacará cualquiera que haya seguido un poco este debate es que la única duda es cuál de los dos, si PSOE o PP, miente más; cuál de los dos engaña más en las campañas electorales, en los discursos, en los debates y en la ejecución presupuestaria; cuál de los dos es menos fiable.

Alguna vez tendremos que preguntarnos qué sentido tiene andar pidiendo que los demás gobiernos, y los inversores internacionales, confíen en nosotros si nosotros mismos no nos fiamos un pelo los unos de los otros. Dices: bueno, en esto consiste el debate político. O no. Nos quieren convencer ellos, los dirigentes políticos que tenemos hoy, de que en esto consiste la política, en subir a la tribuna a decir que el adversario todo lo hace mal, tiene culpa de todo y todo cuanto dice es mentira. Es como la guerrita de vídeos propagandísticos y sesgados que tanto les entretiene, pero en el Hemiciclo. Es su contribución diaria a la mejora de la imagen de la profesión política que luego tanto reclaman.

A poca memoria que uno tenga recordará perfectamente cómo el mismo partido que hoy, en el gobierno, admite que las medidas de ajuste son duras e impopulares pero imprescindibles y, por tanto, merecedoras del apoyo de los demás grupos es el que hace unos pocos meses, estando en la oposición, se negaba a apoyar las medidas de ajuste del gobierno porque todas le parecían contraproducentes e innecesarias. A poca memoria que uno tenga recordará perfectamente que el mismo partido que hoy, en la oposición, se rasga las vestiduras porque se hace pagar una parte de sus fármacos a los pensionistas aplaudió el sentido de Estado del presidente anterior, que era el de su partido, claro, cuando congeló las pensiones a esos mismos pensionistas, porque entonces no había alternativa y ahora resulta que las hay todas.

La ventaja que tienen el ministro y los portavoces que suben a la tribuna a debatir sobre los Presupuestos es que nadie exige que lo hagan con una calculadora para poder hacer allí, en directo, unos números. El gobierno siempre dice que sus cuentas son las únicas posibles y la oposición siempre dice que es posible llegar al mismo resultado pero recortando de otros sitios e ingresando más por otras vías. Lo suyo sería que entregaran después a sus señorías unas tablas de Excel con las sumas y las restas para ver como quedarían los Presupuestos alternativos, pero para qué, si en el fondo también saben que los medios de comunicación titularemos con un “Montoro culpa al PSOE del déficit y mete presión a las CCAA” o un “Rubalcaba tacha de injustos, ineficaces y xenófobos los presupuestos”. Y a seguir.

En resumen la gran recriminación que Rubalcaba le hace al gobierno -aparte de abusar de lo de la “herencia recibida”- es que no ha sabido convencer a la comisión europea para que nos afloje la exigencia de déficit para este año. Es una recriminación legítima, pero parte del supuesto de que la comisión europea (y nuestros socios) están por la labor de dejarse convencer. “Es que tú tenías que haberle convencido” “Ya, ¿y si no se deja?”

Si decimos que aquí el problema es que la señora Merkel es una cabezona, una fanática del déficit cero y una talibana que corta el bacalao en la UE como le da la gana, tiene poco sentido sugerir después que habría sido fácil persuadirla de que, con nosotros, aflojara.

Aquí hay dos debates paralelos que son distintos pero que nuestros dirigentes políticos se empeñan cada día en mezclar como si fuera uno. El primer debate es si Europa ha apostado por la terapia correcta, la del ajuste a toda costa (y es la Unión Europea, no Alemania, quien bendijo esa terapia; es verdad que Alemania lleva la voz cantante, pero en los consejos europeos de diciembre y de enero no se escucharon muchas voces críticas de otros gobiernos a la regla de oro, que se recuerde; son 25 de los 27 países de la Unión los que consagraron esa terapia, no la talibana Merkel ella sola; y no fue hace quince años, fue hace tres meses).

Éste es un debate, si la obsesión por reducir el déficit a toda costa es correcta o profundamente errónea, pero a día de hoy, las reglas son las que hay. Y el segundo debate, que es el propio de un pleno parlamentario sobre Presupuestos, es cómo hacemos para ajustarnos a esas reglas, de dónde recortamos y por dónde aumentamos ingresos para reducir el déficit en 30.000 millones de euros. Si te preguntan cómo harías tú para cuadrar esos números y lo que respondes es que hay que hay que cambiar la política europea del déficit estás eludiendo un debate escapándote al otro. Los dos son interesantes, pero cada uno es cada uno.

Las reglas son las que son y lo que hay que discutir es cómo cumplirlas. De dónde sacamos 30.000 millones de euros. Claro que puedes decir: hombre, yo retiraría nuestra misión militar en el Libano, que sale cara. Bien. O yo dejaría de hacer operaciones de cambio de sexo a los extranjeros, que también cuesta. Bueno. Pero sigue añadiendo cosas, porque con eso no llegas a los 30.000 millones ni de broma. Y si te tomas este debate en serio, tienes que llegar a los 30.000 para demostrar que tus propuestas encajan con las reglas que hemos de cumplir, es decir, que sí tienes una alternativa a la política que se está haciendo. Rubalcaba dice que sus cuentas salen, pero no consigue hacer olvidar que su partido gobernó España hasta hace cuatro días y no le salieron.

El gobierno actual tiene derecho a recordar de dónde venimos -es un hecho que el gobierno anterior fracasó en su compromiso de recortar el déficit de 2011 al 6%- pero tiene, sobre todo, la obligación de explicar a dónde vamos, cómo vamos y por qué entiende que no hay más camino que éste en el que nos ha embarcado. Tiene la obligación de contarle a la sociedad, y de contar con la sociedad, para andar ese camino. Montoro, en cambio, se ha especializado en símiles e imágenes desgarradoras, trágicas, dolorosas. Es un poco la caricatura que hacen los humoristas de Pedro Piqueras, caos y destrucción. Hoy dijo Montoro: “El déficit nos aplasta como una losa”. Y por el tono en que lo dijo se entiende que se refería a la losa del sepulcro, generando así este aroma a crisantemo que se extendió por el Hemiciclo como si, en lugar de celebrarse el debate de Presupuestos, se estuviera celebrando el día de Difuntos.