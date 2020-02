OPINIÓN

No a la alarma exagerada, pero tampoco banalicemos lo que tenemos entre manos. El miércoles lo comentábamos aquí a esta misma hora: no vayamos a pasar de pecar por exceso a pecar por defecto, repitiendo como papagayos que el coronavirus éste no pasa de ser una gripe como la de todos los años y poniéndonos estupendos para seguir propagando el dato falso, o erróneo, de que la gripe común mata más que el coronavirus.