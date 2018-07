¿Y se debe a? PuesEntre las dos opciones que se le presentaban, funcionar con los presupuestos anteriores prorrogados o negociar un acuerdo parlamentario con el PP o con el PSOE,. De las que puede salir(hipótesis una) o(hipótesis dos). Hay una tercera hipótesis, que sería la opción marmota: que el resultado de las urnas fuera el mismo que ya salió en mayo, sin mayoría absoluta para ningún grupo y repetición, por tanto, de la jugada.Es probable que aClaro que si ay ales han dado, a su vez, la noticia de que De la cumbre europea organizada porpara preguntar a los socios cómo generar empleo ha salido la inesperada noticia de que Rajoy calcula que su reforma laboral le costará una huelga., o en declaraciones a los medios, sino en conversación -intérprete mediante— con los primeros ministros de Holanda y de Finlandia. Que dirá usted: no son pesos pesados de la U. Y a los que Rajoy ha comentado que la herencia que ha recibido es peor de lo que temía, que las previsiones nos lo ponen crudo y que va a hacer una reforma laboral que le va a costar una huelga., pero más parece un esfuerzo de Rajoy por decir a sus colegas europeos lo que estos desean escuchar, lSi la unidad de medida de la profundidad de una reforma laboral es que te convoquen una huelga –ale hicieron una—quiere pensar (o quiere que sus colegas piensen) que le convocarán una. Tiene quecon más determinación que los demás, puesto que es él quien, a la vez, está sugiriendo la conveniencia de aplazar los objetivos de déficit público.De esto va laSi en aquélla, mediados de diciembre, se conjuraron todos menos Cameron para desterrar el déficit público y levantarle un dique a la deuda -nuevos compromisos, regla de oro del equilibrio presupuestario en las Constituciones, sanciones a quienes no cumplan, etcétera, etcétera, etcétera y otro etcétera- ésta de ahora es. Sí a todo lo anterior, bendito sea el equilibrio presupuestario, pero con letra pequeña (en tiempo de recesión no es tan bendito y por eso cabe hacer una excepción y apostar por politicas de gasto); ahora que ya hemos dejado claro lo decididos que estamos a ajustarnos,La cumbre, formalmente,(la tasa de paro juvenil en Europa está en el 21 %, en España el doble), pero como, en realidad, ninguno de los gobiernos allí presentes tiene recetas milagrosas que enseñar a los demás -tampoco el gobierno de Rajoy, recién llegado- en realidad de lo que están hablando es del “sí, pero”,, nadie reniega de sanear las cuentas, pero a este ritmo, chica, nos asfixiamos. Sobre todo Rajoy, que tiene que recortar un dos por ciento adicional de déficit porque, en lugar del seis, el gobierno anterior (con la inestimable colaboración de algunos gobiernos autonómicos) lo dejó en el ocho.que, al menos,en lugar de déficit y deuda.Y Zapatero debe de estar pensando que lo suyo es mala suerte.Él, que tuvo que tragar con aquellos ajustes impuestos e impopulares -hasta pasar de converso a más papista que el Papa- comprometiendo sul poco crédito que, para entonces, ya le quedaba. Cuánto dirigente de su partido que en aquel momento le llamó “” y elogió su sacrificio por España (la bobada aquella tan extendida de que se había “” por su país), cuanto dirigente que entonces se afanó en hacerle la pelota señala ahora en conversaciones privadas que aquel fue el error mayúsculo de un dirigente errático al que siempre le vino grande el cargo. “, dicen ahora los críticos que nunca hubo, “s”.(primero, municipales y autonómicas, después, generales) lo han dejado tiritando. En expresión de. Para austeridad, la del PSOE. En estado de shock, con la hemorragia aún abierta y con un postoperatorio que se adivina largo y con rivalidades internas que pueden acabar en desgarro. Los chaconistas sostienen que Rubalcaba es un señor mayor que estaba bien para el felipismo, pero que no para encarnar una nueva etapa. Oye, no les falta razón.Puede que acabe ganando Chacón, pero hoy por hoy es Rubalcaba quien lo tiene más al alcance de la mano. Por la mínima, eh, por eso El País se ha metido en faena para poner a caer de un burro a la candidataLo primero que habrán de hacer los delegados, en todo caso, es votar la gestión del secretario general saliente, es decir, ponerle nota a Zapatero. Es en este voto en el que más divergencia va a haber entre lo que dicen los delegados en privado y lo que acabarán diciendo con su voto.Vamos a tomarnos un carajillo, no por esto, sino por las mujeres conductoras...y por la justicia poética. 