Alsina resalta en su monólogo que Sánchez "silencia" a Cerdán en su vídeo desde el jardín: "Ingrato el presidente"

Sucedió hace cincuenta años. Cincuenta años del día en que se murió. En el hospital de La Paz. Con el vestíbulo lleno de periodistas que seguían, minuto a minuto, la agonía. De Franco, claro. Tal día como hoy, diecisiete de noviembre, los reporteros que allí estaban hicieron una colecta para comprarle una corona de flores a Juan Servert, colega fallecido unas plantas más arriba.

Tenía cuarenta y cuatro años, trabajaba en Ya, y había sufrido el infarto fatal tres días antes, casi a la misma hora en que a Franco se le reabrían por enésima vez las suturas de su intestino. Servert no alcanzó a conocer una España sin generalísimo, por poco. El equipo médico habitual, con el dictador en las últimas, resolvió mantener su temperatura corporal en treinta y tres grados, la hipotermia que dio pie a que se especulara con que a Franco lo habían criogenizado para evitar que se muriera del todo. Se dijo que era el mismo procedimiento, la hipotermia, que había permitido a los médicos de Kansas mantener vivo, dos meses de propina, a Harry Truman.

A Servert dedicó su libro Felipe Navarro, más conocido en el oficio, y por sus lectores, como Yale. Su libro fue el primero que se publicó en España sobre la agonía de Franco. Tan primero, que ya estaba anunciado cuando el día 22 miles de españoles doloridos desfilaban por delante del catafalco.

En sus doscientas páginas a la carrera, narraba día por día lo ocurrido en España desde el once de agosto hasta el veinte de noviembre. Cien días. Los últimos cien días, no del régimen, que aún perduró, pero sí del dictador. En el libro no contó que en las últimas tres semanas, él no fue Yale sino la tía María Teresa.

La tía María Teresa que llama de Santander. Así es como se identificaba cuando llamaba a la redacción para que le pasasen con su director, Manuel Martín Ferrand. La pareja de policías que vigilaba el despacho del periodista no alcanzó a sospechar, o no quiso, de la muy persistente, y santanderina, tía.

El periódico en cuestión era Nuevo Diario y había armado una buena tres semanas antes, 26 de octubre, cuando tituló su portada con solo dos palabras en letra gigante: "Franco agoniza". La explícita descripción de en qué momento se encontraba el caudillo escoció tanto a los adictos, periodistas franquistas incluidos, que le valió la burla de Pedro Rodríguez dos días después en el diario Arriba: "El muchacho Ferrand se pasó por los mismísimos corondeles el juicio preciso de los médicos y puso a agonizar al caudillo. Descanse en paz el compañero". Martín Ferrand, que tenía a la tía María Teresa compartiendo confidencias con los médicos, respondió con otra frase breve: "Franco se muere". Tardó aún veinte días, pero se acabó muriendo.

Hemos llegado a la semana del aniversario. Ahora, sí. Franco, que nunca fue congelado, expiró la madrugada del veinte de noviembre. Las libertades en España aún se retrasarían dos años, hasta la aprobación de una Constitución de verdad, recortados los poderes del jefe del Estado y atribuida a las Cortes la representación de la sociedad y la potestad exclusiva de investir al presidente del gobierno.

La turra que el presidente investido por tercera vez en 2023 amenazaba con darle la sociedad española todo este año con el cincuentenario quedó, al final, acotada -como era previsible- al aniversario de verdad, que es el de ahora. Y ajustado su significado a lo que siempre fue, por más que el gobierno lo promocionara hace un año como medio siglo de democracia: medio siglo de la muerte del dictador, y cuarenta y ocho años de la democracia que enterró la represión y obligó a los recalcitrantes, y a los nostálgicos, a aceptar las nuevas reglas de convivencia y de debate en libertad.

Hubo recalcitrantes que usaron la violencia en su intento de abortar la apertura, aquellos primeros años, y hubo un grupo opresor que prolongaría treinta y cinco años más su actividad violenta en el empeño de tumbar lo que la sociedad había levantado. Ese grupo se llamó ETA y fue el mayor, más cruel y más persistente enemigo al que se enfrentó, y al que venció, la democracia española.

Dos años del Gobierno de Sánchez

Se le han juntado al Gobierno el aniversario de lo de Franco y el aniversario de la tercera investidura de Sánchez. Se le ha juntado, más que por el calendario, porque el presidente ha tenido interés en recordarnos que ayer se han cumplido dos años de la votación que lo mantuvo en la Moncloa.

Los siete votos de Puigdemont -hagamos el ejercicio de memoria completo- que le permitieron mantenerse en la Moncloa (impunidad por investidura, o sea, la amnistía) y eludir, así, el concurrir de nuevo a las urnas con el riesgo de que los votantes dieran a las derechas los escaños que les habían faltado para hacerle caer. Escogió amarrar el gobierno y se casó con Junts, faro del progresismo y adalid de la igualdad y el interés general de los españoles (ahí está Miriam Nogueras, repudiando a España cada semana).

Para celebrar este aniversario tan poco redondo -en realidad, son siete y medio los que lleva gobernando Sánchez, uno más que Rajoy, el ex presidente humorista, y dos meses menos que Zapatero, el ex presidente y ex embajador en Waterloo-, para celebrar su aniversario se grabó Sánchez un vídeo de autobombo en un jardín no identificado (supongo que el de la Moncloa) y sentado ante un escritorio. ¿Quién diablos tiene un escritorio en el jardín? Esto debe de ser lo de humanizar al presidente, pero no hacen falta más pruebas de la impostura.

En el vídeo, Sánchez no habla de Rosalía. Tampoco de Miriam Nogueras, la verdad. Y menos aún de Santos Cerdán, el hombre sobre el que construyó estos dos años de legislatura. Ingrato el presidente ajardinado. Celebrar estos dos años de gloria para España silenciando que su ingeniero jefe, el primero de sus oficiales, el alma de la obra construida, fue este hombre-milagro navarro de nombre Cerdán.

Hoy que el presidente celebra dos años y un día de relección, animémosle a sacarse de nuevo el escritorio al parque y comentar a sus seguidores lo contrariado, compungido y afectado que está al leer en El Confidencial (porque lo lee religiosamente, diga lo que diga) esta crónica que ha publicado hace cinco minutos y que dice que la UCO dispone de indicios de que Cerdán dirigía un grupo de recaudadores que le sacaba un dos por ciento de la cuantía de la obra a los adjudicatarios de concursos públicos amañados.

El delegado de Sánchez en Ferraz se apoyó en otros dirigentes socialistas, dice la información, para manipular concursos de infraestructuras en toda España. A quien mejor le ha ido en estos dos años, a juzgar por esta información y hasta que un juez lo envió en prisión preventiva a Soto del Real, es a Santos Cerdán.

Tres años de los últimos Presupuestos del Estado

El lunes que viene lo tiene en bandeja el presidente para sacarse otra vez el pupitre al jardín y grabar otro vídeo de aniversario: tres años se cumplen del día en que el Congreso de los Diputados aprobó los Presupuestos Generales del Estado. Los únicos que se han aprobado en tres años. Los últimos que vieron la luz antes de que los españoles eligieran un Parlamento nuevo con una distribución de escaños bastante diferente a la que había.

Tres años después de la última aprobación, y habiendo incumplido reiteradamente sus obligaciones con el Parlamento, la vicepresidenta María Jesús dejarse la piel Montero anuncia que llevará mañana el techo de gasto al Consejo de Ministros para hacer creer a la sociedad descreída que sí presentará esta vez el proyecto de Presupuestos a las Cortes. Es el Gobierno que más cuentos ha contado sobre la presentación de Presupuestos.