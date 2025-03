Monólogo de Alsina: "Coalición de mancos"

El tercer día después de lo de Trump a Zelenski en el despacho oval. La desinhibida actuación del abusón intimidante cuyas maneras de matón pagado de sí mismo -sobradamente conocidas sus maneras desde hace años- fueron premiadas por setenta y siete millones de estadounidenses el pasado noviembre con la presidencia de los Estados Unidos.

Ucrania es para Putin un problema de Europa, no de Occidente

América escogió como líder supremo a un perdonavidas. El resto del mundo se divide entre quienes desean combatirle y quienes prefieren hacerse perdonar. Europa aún no ha decidido a cuál de los dos grupos pertenece.

Incluso para Trump, o incluso siendo Trump, el trato que dispensó a Zelenski, presidente legítimo de una nación agredida, bombardeada y ocupada parcialmente por Rusia, como si fuera un pelele, un amateur, un pobre diablo necesitado de tutela y mano dura, incluso siendo Trump -sobradamente conocido- su comportamiento resultó no ya embarazoso, o escandaloso; resultó inquietante por lo que tuvo de constatación.

El problema no es el expansionismo ruso, es Ucrania y es la perseverancia europea en alinearse con Ucrania frente a Putin

Ucrania es, para este ciudadano, un problema de Europa, no de Occidente. Es un problema por ser Ucrania, por existir, no porque Putin intentara quedársela por la fuerza hace tres años. El problema no es el expansionismo ruso, es Ucrania y es la perseverancia europea en alinearse con Ucrania frente a Putin.

Trump ha bajado el pulgar. Estados Unidos se va

Lo del viernes fue la constatación de que Ucrania, para Trump, es un simple cálculo de fuerzas, o de cartas. Ucrania, y Europa, sin el padrino estadounidense tiene el pulso perdido. No es que no esté en condiciones de ganar, es que sin el padrino oval no está siquiera en condiciones de resistir.

Trump ha bajado el pulgar. Estados Unidos se va. En directo, ante un Zelenski acorralado y con las televisiones levantando acta, el perdonavidas entregó Ucrania: allá se las componga Europa porque él todo lo que va a negociar es cuánto territorio se queda Rusia, cuántos recursos naturales se queda él y cómo exprime a los ucranianos para que devuelvan al padrino americano la ayuda que en estos años le prestó. No era una donación destinada a escarmentar la ambición imperial de Putin, era un préstamo multimillonario que el nuevo capo de Washington exige recuperar.

La certeza de que todo puede empeorar

Llamar estupor a lo que sintieron los gobernantes europeos -tampoco todos- el viernes es, seguramente, quedarse muy corto. Más que estupor, o perplejidad, o incredulidad, fue un sobrecogimiento. La certeza de que todo puede empeorar. Cada día. Hoy mismo.

La certeza de que con Trump se han acabado las reglas que antes regían la relación entre naciones soberanas. La certeza de que Putin ya ha sido señalado como vencedor y que toca empezar a preguntarse dónde dará su próximo golpe. A quién. A qué otra nación. Y qué sucede si esa nación es de la Unión Europea, y de la Otan.

Qué capacidad real tienen las naciones europeas aliadas de frenar al ruso sin el concurso de los Estados Unidos. Ése es el escenario último que los gobernantes europeos prefieren envolver aún en declaraciones medidas, alambicadas, y tirando de eufemismos. Autonomía defensiva, proyecto propio, fortaleza común… Si Rusia mañana viene a por nosotros, ¿nos bastamos sin aportación estadounidense?

Muchos gobernantes europeos sufren de debilidad doméstica

Starmer, que es un señor que preside el gobierno británico desde ocho meses, reunió ayer en Londres a varios gobernantes europeos, más Canadá y el secretario general de la Otan, en el intento de arropar a Zelenski sin desairar a Trump. Este esfuerzo, de momento poco fructífero, por plantear una alternativa al mano a mano que se traen Trump y Putin y en el que ya se ha visto el papel que otorgan no ya a Europa, sino a Ucrania, nación agredida.

Aspiraba Starmer, en la estela de Macron, a poder proclamar que Europa no se achanta porque tiene vida propia. La versión entusiasta, casi eufórica, de la cumbre de ayer es ésta que dice: ‘Europa es un gigante que ha despertado’. O en palabras del anfitrión, que es hora de poner en pie una coalición de voluntarios que respalde un plan de paz y aporte tropas para velar por una tregua en Ucrania.

Europa quiere responder con una coalición de voluntarios pero de momento sólo presenta una coalición de mancos

La versión menos optimista, o más anclada a los hechos, sería ésta otra que dice que ante la coalición que han forjado estos dos matones, de nombres Trump y Putin, Europa quiere responder con una coalición de voluntarios pero de momento sólo presenta una coalición de mancos. Muchos de los gobernantes europeos presentes ayer sufren de debilidad doméstica. Empezando por Macron, siguiendo por Alemania -estaba Scholz, con la mortaja y sin noticia, aún, del nuevo gobierno-, y siguiendo por el nuestro, Sánchez.

Aceptar aumentar su Presupuesto pero arrastrando los pies

Contó Starmer que no hay posición común respecto del envío de una misión militar de pacificación a Ucrania. Es conocido que Francia y el Reino Unido están en ello pero Alemania, Italia y España, no. Y contó Starmer que a puerta cerrada se abordó el asunto de la inversión en Defensa y que hubo compromisos de los presentes, pero que habrá de ser cada uno de ellos quien decida qué cuenta y cómo.

Es conocido que España, en esto, es vista como renuente. Aceptar aumentar su Presupuesto pero arrastrando los pies. Y con un gobierno de coalición en el que el otro socio no sólo no está por la labor sino que combate públicamente ese incremento. ‘El gasto militar está disparatado’, dijo en este programa el ministro Bustinduy.

Sánchez se vuelve sin decir ni media palabra a los periodistas

A diferencia de los otros gobernantes ayer en Londres, el presidente Sánchez se volvió para casa una vez terminada la cumbre sin decir ni media palabra a los periodistas. Viene siendo costumbre que el presidente reserve sus reflexiones sobre la encrucijada que atraviesa Europa para los actos de partido, o de propaganda. Lo que alimenta la idea -seguro que equivocada- de que más que informar a la opinión pública sobre la evolución de la crisis la aprovecha como material para mítines.

Una abrumadora mayoría que, ante una encrucijada como ésta, no es manca

Sánchez no lidera la respuesta europea a la crisis pero sí está presente y contribuye. Lo que sí podría es liderar la respuesta española dando valor a un hecho que es sustancial: la coincidencia total que en esta materia muestran su partido, que es el principal de la coalición de gobierno, y el PP, que es el principal partido político del país.

En lugar de intentar retratarse mutuamente como lo que no son, ni dudosos respecto de Ucrania ni peleles en manos de otros partidos, podrían probar a reconocerse mutuamente como lo que sí son: las dos formaciones que representan, juntas, el setenta y cinco por ciento del Congreso de los Diputados y el ochenta y ocho por ciento del Senado. Una abrumadora mayoría que, ante una encrucijada como ésta, no es manca.