Monólogo de Alsina: "Descabalgar a Zelenski"

Fue un dieciocho de febrero, o sea, ayer -dejemos constancia de la fecha- cuando Donald Trump blanque贸 definitivamente a su compadre Putin y lo rehabilit贸 no s贸lo como interlocutor de los Estados Unidos sino como coautor del nuevo orden mundial.

Putin, socio necesario para redise帽ar el mapa de Ucrania

En Arabia Saud铆, paradigma de la ausencia de libertades, la violaci贸n de los derechos humanos y la persecuci贸n de los disidentes -la pr贸xima vez que venga Bin Salman a Espa帽a que le hagan todav铆a m谩s la pelota nuestras instituciones, si puede ser-, el nuevo gobierno estadounidense concedi贸 al r茅gimen ruso el papel de socio necesario para dise帽ar el mapa de Ucrania y el mapa y extensi贸n de la OTAN: qui茅n puede pertenecer y qui茅n no.

Trump blanque贸 definitivamente a su compadre Putin y lo rehabilit贸 como coautor del nuevo orden mundial

Sin esperar a que Putin deje de lanzar bombas, sin reclamarle un solo gesto hacia el pa铆s que tiene invadido, el presidente Trump ha entregado al caudillo ruso su primera victoria. Premio a su perseverancia en la agresi贸n militar (y no s贸lo militar, c贸mo olvidar al grupo Wagner) al pueblo de Ucrania.

Vladimir Putin, al que Biden consideraba un asesino, al que Europa considera un criminal, a quien hay orden de arrestar emitida por el Tribunal Penal Internacional, es, desde ayer, la contraparte de los Estados Unidos para superar este obst谩culo llamado Ucrania, este estorbo llamado Zelenski y a esta gente tan molesta, y tan correosa, que gobierna la Uni贸n Europea.

S贸lo falta que Europa, y la OTAN, tenga que pedirle perd贸n a Putin. Tiempo al tiempo. Esto acaba de empezar

Con Putin ya se negocia. Con la Uni贸n Europea, de momento, no hay nada que negociar. Y con Ucrania鈥 ya se le dir谩 a Ucrania lo que tiene que hacer cuando los dos amos se hayan arreglado entre ellos. S贸lo falta que Europa, y la OTAN, tenga que pedirle perd贸n a Putin. Tiempo al tiempo. Esto acaba de empezar.

Funci贸n dram谩tica en el Congreso

Mientras el mundo asiste a la mutaci贸n acelerada de las alianzas y las reglas, el Congreso de los Diputados de Espa帽a ofrecer谩 esta ma帽ana una nueva entrega de su conocida funci贸n dram谩tica juicio a la oposici贸n, que consiste en que al gobierno se le hacen preguntas y 茅l responde imputando a la oposici贸n su falta de respuestas.

Raro ser谩 que el presidente no entone esta ma帽ana sus salmos m谩s conocidos sobre la decepci贸n enorme que tiene con Feij贸o, su liderazgo naufragado, su oposici贸n destructiva, la coalici贸n negacionista y, novedad de la 煤ltima semana, su falta de postura respecto de Trump. De momento, Puigdemont no le ha puesto deberes a S谩nchez en pol铆tica exterior. Porque el d铆a que se los ponga, igual letoca peregrinar a Jerusal茅n a hacerse perdonar por Benjam铆n Netanyahu.

Con la negociaci贸n a perpetuidad que mantiene el gobierno con Waterloo en el empe帽o por anclar la legislatura, el segundo mes del a帽o va encarando su recta final sin que la vicepresidenta uno, felizmente sanada de la gripe que la tuvo k.o. la semana pasada (y de la que se restableci贸 a tiempo para dedicar el viernes a un acto de partido, 茅sta debe de ser la famosa semana ministerial de cuatro d铆as), haya presentado a las Cortes el proyecto de Presupuestos que le debe desde hace cinco meses. Cinco meses de retraso. Cinco meses de incumplimiento.

Cabe pensar que hoy las vicepresidentas uno y dos exhibir谩n el amor fraternal que se profesan de manera m谩s sobria

No es probable que las vicepresidentas uno y dos repitan hoy, ante la prensa parlamentaria, la embarazosa sobreactuaci贸n de anteanoche en un photocall, donde se abrazaron con tanta vehemencia que m谩s que fundirse pareci贸 que trataran de derribarse la una a la otra. Visto lo poco convincente que result贸 la escena (o escenita), cabe pensar que hoy exhibir谩n el amor fraternal que se profesan de manera m谩s sobria.

Llega el gobierno de coalici贸n a la sesi贸n de control de hoy habiendo renunciado al autocontrol y habiendo hecho saber al mundo que si Yolanda D铆az en ocasiones ve neoliberales y Mar铆a Jes煤s Montero no deja de ver populistas, Urtasun ve esquilmadores fiscales de las rentas bajas y Patxi ve demagogos.

Una legislatura estupenda para el gobierno de coalici贸n

Se est谩 quedando una legislatura estupenda para el gobierno de coalici贸n. Cuando no es por la inversi贸n en Defensa -qu茅 tiempos aquellos en que Belarra llamaba al PSOE partido de la guerra- es por el m铆nimo exento del IRPF. S贸lo el grupo socialista predica la bondad de que el salario m铆nimo tribute. Y bebe Patxi de su propia medicina, claro. Cu谩ntas veces no habr谩 dicho 茅l en el Congreso que el PP est谩 m谩s solo que la una, que no tiene con qui茅n pactar, que nadie le quiere. Hoy que es 茅l quien est谩 como Fonseca, triste no pero s铆 solo, presume de tener, en solitario, la raz贸n.

El grupo socialista mantendr谩 la posici贸n mientras S谩nchez no ordene replegarse y darle la vuelta al argumentario

A solas con su raz贸n, Patxi-pedagogo. Es sabido que el grupo socialista mantendr谩 la posici贸n mientras S谩nchez no ordene replegarse y darle la vuelta al argumentario. Y si ese momento llega -que igual llega- el soldado L贸pez ser谩 el primero en predicar la nueva fe e invocar lo saludable y reparador que es abrazar la postura de los dem谩s grupos del Congreso.

Si tan inc贸modo se encuentra, 驴por qu茅 no se va?

He aqu铆 un hombre atrapado. No por un juez, o por la UCO, sino por el destino. 脕lvaro Garc铆a Ortiz desear铆a coger la puerta, eso dijo ayer. Sufre en la situaci贸n in茅dita en que se encuentra: fiscal general en ejercicio e imputado (o investigado) por el Supremo con riesgo cierto de acabar procesado y juzgado. Si tan inc贸modo se encuentra, 驴por qu茅 no se va?

He aqu铆 un hombre atrapado por su entrega a la instituci贸n de la que es cabeza visible

He aqu铆 un hombre atrapado por su entrega a la instituci贸n de la que es cabeza visible. Si no se aparta, imputado y todo; si no se aparta, obligada la teniente fiscal, subordinada suya, a ejercer de abogada defensora; es por el bien de la fiscal铆a para proteger a quien habr铆a de sustituirle.

Sostiene Garc铆a Ortiz que si 茅l se va, el siguiente fiscal general ser铆a m谩s d茅bil. Es una tesis discutible, claro. Incluso muy discutible. Si 茅l se va, S谩nchez elegir谩 a otro que ser谩 de la misma cuerda que 茅l pero sin un procedimiento judicial abierto. Y sin haberse negado a responder a las preguntas de un juez. Y sin haber borrado sus mensajes del m贸vil. Y sin tener a la abogac铆a del Estado ejerciendo de abogada defensora. Y sin tener a los ministros sacando la cara por 茅l a diario. Se duele el fiscal general de que lo f谩cil que es meterse con 茅l.

Hasta un ni帽o de cuatro a帽os puede hacerlo. Esto es de Sopa de Ganso, la pel铆cula de los hermanos Marx.

Quien desempe帽a un puesto p煤blico es susceptible de ser fiscalizado

Ni los ni帽os de cuatro a帽os dedican su tiempo a meterse con el fiscal general, ni meterse (o criticar) al fiscal general es m谩s grave que meterse con el juez Hurtado, o con el juez Peinado, o con el presidente del Constitucional o con cualquier responsable de una instituci贸n. O con el rey.

Est谩 perdiendo una ocasi贸n magn铆fica el fiscal general para hacer, como se dice ahora, pedagog铆a y aclarar que estar investigado por un juez no equivale a ser culpable de nada

Quien desempe帽a un puesto p煤blico es susceptible de ser fiscalizado. Y es susceptible de ser investigado si un ciudadano lo denuncia porque entiende que ha vulnerado sus derechos. Est谩 perdiendo una ocasi贸n magn铆fica el fiscal general para hacer, como se dice ahora, pedagog铆a y aclarar que estar investigado por un juez no equivale a ser culpable de nada. Como estar investigado por un delito fiscal no equivale a que tu novia sea corrupta.

Est谩 perdiendo la ocasi贸n el fiscal general y la cohorte de ministros que velan por 茅l, como si fuera, qu茅 te digo yo, un ni帽o de cuatro a帽os.