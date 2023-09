Monólogo de Alsina: "Puigdemont indulta a Sánchez. Aprieta pero no ahoga"

A una semana de que naufrague en el Congreso la investidura de Feijóo, ya se puede dar por hecho que Puigdemont hará presidente a Sánchez, ¿no? Después de lo de ayer… poca duda cabe.

Dices: con amnistía aprobada antes en el Congreso. No. Sin necesidad de que esté aprobado nada. Esto es lo que quedó probado ayer: que Puigdemont se pone bravo en sus tuits exigiendo hechos comprobables y pagos por adelantado -el estribillo este de yo no soy Junqueras-, pero a la hora de la verdad se conforma con lo que haya. El Carles aprieta pero no ahoga. Tiene razones para sentirse aliviado el equipo I (con ‘i’ de investidura) que opera desde el palacio de la Moncloa. Todos los recursos del Estado a disposición del presidente para que resuelva lo suyo.

Ocurrió lo que aquí anticipamos que ocurriría.

· Primero, que los gobiernos europeos pondrían el asunto de las lenguas a dormir para no arruinarle a su colega español la investidura: ni sí ni no, patada al balón y lo vamos viendo.

· Segundo: que Puigdemont aprovecharía la falta de consumación para regodearse en la falta de peso de Pedro Sánchez, resulta que no tiene tanta fuerza en Europa como decía.

· Pero, tercero, que en un acto de piedad le reconoce el esfuerzo realizado para pagar el precio que se le ha exigido. Un cariño incluido al ministro Albares.

Conclusión, que en contra de lo que sugirió el 17 de agosto, a pesar de no haber conseguido que el catalán sea ya lengua oficial en la Unión Europea las posibilidades de que invista a Sánchez se mantienen intactas. O en rigor, hay más posibilidades que antes porque ahora ya se ve que lo de los hechos comprobables y el pago por adelantado no pasan de ser recursos dialécticos. (Enhorabuena, por cierto, al ministro Albares que debe de ser lo único del Estado español que para Puigdemont no está podrido).

‘Nadie lo ha vetado’, proclamó el ministerio a los cuatro vientos, ‘y como tres lenguas de golpe les parecen muchas, vamos a priorizar el catalán’. Dices: cuidado, que se enfada el PNV. Mira lo que dice Aitor Esteban.

Na, si el PNV está en el bote desde el 23 de julio, pase lo que pase, Aitor, que tú lo sabes. Cuidado, que se te enfada el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Perdón, por un diputado? El catalán, el catalán. La madre de todas las lenguas ahora es el catalán.

Qué entusiasmo el de los diputados socialistas ayer en el Congreso. Celebrando que ¡por fin! se puedan hacer discursos enteros en catalán en el Hemiciclo, y en euskera, y en gallego. ¡Por fin! Dices: pero si sois vosotros los que os negabais a que así fuera, la legislatura pasada, y la anterior, y la otra.

Tanto decirle a los indepes que se arrepientan y pidan perdón. Qué oportunidad dejó pasar ayer el portavoz socialista, o la presidenta de la Cámara, para pedir perdón en nombre de su grupo por haber estado tan ciego todos estos años: cómo no vimos que mientras sólo se hablara aquí español no íbamos a representar correctamente a España. Tiene la mala costumbre este partido, a imagen y semejanza de su secretario general, de no dar explicaciones sobre sus vaivenes. En esto y en todo.

Gracias a la reforma del reglamento del Congreso, hasta Rufián va a hablar ahora en catalán. Que Patxi López hable en euskera ya es otra historia. Y que Feijóo haga su discurso de investidura en gallego tampoco está previsto. Aunque ayer hubo diputados del PP que se removieron en sus asientos cuando escucharon a Sémper utilizando el euskera. A ver si se nos ha hecho nacionalista.

No, no se ha hecho nacionalista. El euskera lo hablan también los no nacionalistas en el País Vasco. Y se aprende en la escuela. Dependiendo de la edad que uno tenga, es más probable que sepa expresarse con soltura, como Sémper, o que aún se le haga cuesta arriba, como a Marlaska.

Dices: ¿pero el PP no había dicho que le parecía fatal que en el Congreso no se hable todo el tiempo en español? Sí. Pero es su forma de decir: ¿ven ustedes como yo también puedo hablar en euskera? Pero no lo hago en atención a quienes de entre ustedes no entienden mi lengua. Los diputados de Vox, que ya se habían ido del Hemiciclo una vez, volvieron a irse.

De hecho, ésta es la única pregunta que dejó en el aire el primer pleno con pinganillos: ¿Vox va a pasarse toda la legislatura yéndose del Hemiciclo? A oponerse al uso de traductores tienen derecho, sólo faltaba, pero dejar vacíos sus escaños todos los días porque alguien habla otra lengua podría considerarse dejación de funciones, abandono injustificado del puesto de trabajo, ¡absentismo, Santiago, absentismo!

No te gusta el reglamento nuevo, se siente. Pero es el que hay. Tendrás que representar a tus votantes. Dentro del Hemiciclo, digo, no fuera.

Ah, ocurrió ayer otra cosa que también anticipamos aquí. La cuarta: que Junqueras se personó en la puerta del Congreso, citando previamente a la prensa, para exponer en perfecto castellano que él es tan artífice de la amnistía como su bestia negra Puigdemont.

Ya está bien de hablar sólo del de Waterloo, home. Que aquí el primero que apretó a Sánchez y lo ordeñó con mano diestra (bueno, la diestra no que es de derechas, con mano siniestra, que es la otra) fue Esquerra. Y por eso dice Junqueras que cómo no va a haber amnistía si el PSOE aceptó que la hubiera cuando en agosto pactaron la mesa del Congreso. ¿O a qué cree el PSOE que se referían al hablar de todas las formas posibles para acabar con la represión?

El acuerdo de la parte contratante de la primera parte. Que sí, vamos, que todo es como parece que es. Cuando el PSOE, o sea, Sánchez, dio su visto bueno a las exigencias indepes para coronar a Francina era perfectamente consciente de aquello a lo que se estaba comprometiendo. Amnistía. Y voluntad de ver cómo hacer un referéndum de independencia que no parezca ni referéndum ni de independencia para poder decir que es legal, y constitucional, y que, por tanto, también lo es que Cataluña se autodetermine.

Le preguntan a Junqueras si él renuncia a algo y dice que por supuesto que no. Que cómo va a renunciar un independentista que está convencido de que tiene derecho a autodeterminarse a hacerlo al margen de que le parezca bien o mal al resto de los españoles. A esto en mi pueblo aún se le llama vía unilateral, o unilateralidad. Que es lo que, según el gobierno, Junqueras había abandonado hace dos años. Bien es verdad que él nunca dijo que hubiera abandonado nada.

Esto último es verdad y lo primero es mentira. Quien hizo a Oriol hizo la trampa. El delito se llama desobediencia a la autoridad. En concreto, al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal te dice que no eres quién para convocar un referéndum y lo convocas, delinques.

Ahora, es verdad que la convocatoria no está en el Código Penal. Fue Zapatero quien lo sacó de ahí, aunque Patxi López se enteró en directo, quince años después, en este programa. Y fue Sánchez quien prometió a la sociedad volver a meterlo. Por supuesto -es Sánchez- incumplió clamorosamente su palabra.