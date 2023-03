En Mallorca. Les hablamos hoy desde Palma. Nos acoge el Salón de Actos de la Once. Agradecidos a la Fundación por abrirnos sus puertas. Y agradecidos al Consell de Mallorca, que ha tenido la generosidad de invitar al equipo de este programa. (No sabe lo que ha hecho).

Cada lugar de España tiene sus códigos

El Consell -esto se lo explico a los oyentes del resto de España- es el parlamento de isla de Mallorca y el gobierno que sale de ese parlamento. El gobierno de la isla. Luego están el gobierno de la ciudad de Palma y el gobierno de la comunidad autonóma que son las Islas Baleares. Esto hay que explicarlo bien para quienes no son de aquí. Aquí decís Cort y todos entendéis que es el ayuntamiento, pero fuera de aquí, a saber.

En Madrid dicen Correos o Puerta del Sol y todo el mundo lo traduce como Ayuso. Dicen Cibeles es el alcalde Almeida. ‘Cibeles se lanza en plancha sobre una cama elástica’ significa que, en Madrid, el alcalde ha vuelto a hacer el cabra. Cort dice que antes de 2025 habrán terminado las obras del Paseo Marítimo significa que el alcalde Hila es un tipo optimista. Cada lugar de España tiene sus códigos.

Cuando dicen el govern yo digo: ¿cuál? ¿El de Pere Aragonés o el de Armengol? Que en Baleares también hay govern

En los medios de Madrid ahora se ha puesto de moda decirle al gobierno catalán el govern. Cuando dicen el govern yo digo: ¿cuál? ¿El de Pere Aragonés o el de Armengol? Que en Baleares también hay govern. Dicen: la Generalitat. Ya, ¿pero cuál? Porque en la Comunidad Valenciana también hay Generalitat. Y también hay Consell, sólo que el Consell de la Comunidad Valenciana es el govern de aquí, no el consell.

Somos el resultado de todo lo que habido antes, para lo bueno y para lo malo

Qué diversa es España, qué maravilla. Es que el Reino de Aragón fue muy grande. Bueno, Mallorca fue reino. Proclámese a pulmón batiente: Reino de Mallorca. Como diría Adriana Lastra, si Asturias es un Principado y se lleva estupendamente con el resto de España, aunque sea un reino, pues Mallorca, lo mismo. Fue un reino de aquella manera, pero reino.

Es que siglos de historia aquí tenemos todos. Porque lo que somos es el resultado de todo lo que habido antes, para lo bueno y para lo malo. Se te abre un socavón en la Avenida y aparece un trozo de muralla. ¿Por qué? Porque antes de nosotros hubo muchos otros. El edificio del Consell, por ejemplo, que está en el solar que ocupó la cárcel. Si la Almudaina se construyó sobre la ciudadela árabe y la catedral sobre la mezquita, por qué no se iba a construir el Palacio del Consell sobre la prisión.

¿Qué es la Seo? Es donde discuten la reina Sofía y la reina Letizia por las niñas

¿Ves?, la Seo sí sabe toda España sabe lo que es. La catedral. ¿Qué es la Seo? Es donde discuten la reina Sofía y la reina Letizia por las niñas. Bueno, sólo pasó una vez. Pero ahí quedó como campaña de promoción turística: hay mucha gente que conoció la catedral gracias a ese vídeo. Y a Marie Chantal la conoció mucha gente también entonces. Y ahora vienen a Palma sólo para conocer el lugar de los hechos. Deberíais haber puesto una placa conmemorativa.

Además de la catedral está también la Almudaina (para los madrileños, la Almudena). Y está Marivent, que es donde vienen los Reyes de vacaciones. (Antes más que ahora). No confundir con La Mareta, que ahí es donde va Sánchez y está en Canarias.

Canarias es uno de los destinos turísticos que más compite con Baleares. Por los alemanes, sobre todo. Cuatro millones de alemanes van a venir a Mallorca desde ahora hasta noviembre. ¡Cuatro millones! Lo han contado en la ITB, que es la Feria del Turismo de Berlín, el Fitur alemán. He echado la cuenta y tocáis a cuarenta alemanes por habitante.

Cuatro millones de alemanes van a venir a Mallorca desde ahora hasta noviembre; cuarenta alemanes por habitante

Qué responsabilidad, que se vayan los cuarenta contentos para que vuelvan el año que viene. Que si te toca un alemán bien dispuesto, vale. Pero imagina que te toca Mónika con ‘k’, la Hohlmeier. Sí, la del Parlamento Europeo. La llaman la mujer de negro. Porque está todo el día fiscalizando. Venga a pedir tíques de compra. ¡Cuatro millones de alemanes!

Canarias cuenta con la posibilidad de encontrarte con el Tito Berni

Ahora el tema es si hay industria turística suficiente, y personal suficiente, para atenderlo. Y no os relajéis porque Canarias, a todos los alicientes que ya tenía, ha añadido ahora la posibilidad de encontrarte con el Tito Berni. Hay miles de personas reservando vacaciones en Fuerteventura sólo para verle. Estás llegando a una playa y: ‘eh, mira, el del Ramsés’. Puedes encontrarte con el tito o con el sobri: ‘Eh, mira, el sobrino del del Ramsés’. O con un dron. ‘Eh, mira, éste se lo vendió Pepe Drones al general papá’. ‘Y esa placa solar de ahí, ésa la puso uno de los empresarios que estuvo en el Congreso tomando café porque le daba morbillo’.

Cómo somos en España con los motes. No hay uno en la trama al que llamaran por su nombre. Papá era un general de la Guardia Civil; el Alférez Mon es uno que no es alférez sino empresario de reformas de cuarteles; el curita es otro empresario al que llaman así porque es el único de la cuadrilla que no es putero; Pepe Drones es otro que vende drones para vigilar el Sahel. Y el Tito pues es el Tito. Que esto da idea de lo cutre que es la trama, porque si eres el capo qué menos que hacerte llamar el Padrino y tener voz ronca. Para que si hacen película te interprete Marlon Brando. Al Tito Berni ya me dirás tú quién lo va a querer interpretar.

El Tito es el Tito. Esto da idea de lo cutre que es la trama, porque si eres el capo qué menos que hacerte llamar el Padrino y tener voz ronca

El PSOE lo que quiere es que desaparezca del mapa. Que el mundo entero se olvide de que existe. Pero claro, hay una jueza investigando y así es difícil que escampe.

Lo último que ha trascendido es que un empresario que vendía placas solares consiguió que los Fuentes, tito y sobri, le apadrinaran ante ganaderos de Canarias a cambio de no cobrarles por ponerles placas solares a ellos. Cobrar en especie, se llama.

Y luego está lo de los cuarteles, que es otro caso pero con un personaje que coincide: el alférez Mon. Éste se dedica a hacer reformas. Y la Guardia Civil le encargó 193 obras. Obras menores: que si pintar, que si dar yeso. Tacita a tacita fueron tres millones de euros. Y claro, o el tal Mon era el mejor Manolo y Benito de España, o ya es raro que todas las ñapas se las contrataran al mismo.

Trece comandancias distintas ha investigado Asuntos Internos de la Guarcia Civil. Porque la Guardia Civil, a diferencia de los partidos políticos, tiene un departamento de asuntos internos que autoinvestiga para poner en conocimiento del juez.

Sánchez ha tenido unos días reguleros

Total, que entre los cuarteles, el tito Berni y el divorcio total con Podemos, ha tenido el presidente Sánchez unos días reguleros.

Sánchez ha castigado a Irene Montero con su indiferencia y se ha ido a Toledo a sorprender a unas mujeres mayores que le han recibido con aplausos y le han llamado guapo

Los de Podemos le han llamado traidor al feminismo y fascista. Que oye, no son cosas gradables. Que se lo llame él a los demás, vale, pero que se lo llamen a él pues no gusta. Por eso Sánchez ha castigado a Irene Montero con su indiferencia -como si no existiera- y se ha ido a Azután, provincia de Toledo, en helicóptero a sorprender a un grupo de mujeres mayores que le han recibido con aplausos y le han llamado guapo.

Qué más puede pedir quien se considera merecedor de las dos cosas: que le aplaudan y que le alaben la guapura.