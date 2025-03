Monólogo de Alsina: "Ya te expulso yo"

Qué intriga. Qué suspense. Qué será, será lo que ha ingeniado esta vez el departamento de misiones imposibles de la Moncloa. Cómo se hace un traspaso integral de las competencias migratorias a un gobierno autonómico sin traspasar íntegramente las competencias migratorias porque no se pueden traspasar.

Atención, hay fumata blanca

Quien hizo la ley hizo los subterfugios y quienes firman los acuerdos ya se ocupan de que el texto sea lo bastante elástico como para que pueda interpretarse una cosa y su contraria. Atención, españoles, porque hay fumata blanca. Hoy el gobierno pondrá el huevo y pagará a Puigdemont la letra pendiente que éste le reclamaba.

Hoy el gobierno pondrá el huevo y pagará a Puigdemont la letra pendiente que éste le reclamaba

Hace un año le firmaron un papelito para conseguir que apoyara uno de los decretos ómnibus que tanto gustan en Presidencia. El papelito decía que le serían traspasadas a Cataluña las competencias migratorias. Le preguntó la prensa a Junts qué significaba eso y dijo que el control de las fronteras, y el ser o no ser de los inmigrantes, pasaría a estar en manos de la Generalitat catalana -la Generalitat que, por entonces, aún soñaba con volver a presidir Puigdemont, de ilusión también se vive, sobre todo cuando eres un iluso-. Integral significa integral.

¿Qué significa traspaso integral?

Le preguntaron al gobierno qué diablos significaba traspaso integral y ha tardado un año en dar una respuesta. Esta mañana se anunciará cómo queda el apaño. Pero viene martilleando el gobierno con su mensaje de que el acuerdo es fiel a la Constitución.

Puede que nunca haya habido un gobierno, en la historia no ya de España sino del mundo, que haya presumido tanto de algo tan básico como ajustarse a la Constitución, menos mal, aunque por el camino haya acreditado su aptitud para ver una misma cosa fuera y dentro de la Constitución -a la amnistía me remito- y aunque la mayoría de los acuerdos que lo mantienen vivo los haya firmado con quienes intentaron tumbar esa Constitución, a saber, los incombustibles, imperecederos, profetas a perpetuidad -y derrotados en las urnas- Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

En qué mejorará el bienestar de los inmigrantes que en la política migratoria tenga tanta mano un partido que ha hecho bandera de poder negar la entrada en Cataluña a quien venga de fuera

El gobierno nos explicará esta mañana a sus gobernados en qué nos beneficia que en el control de las fronteras en Cataluña participen los mossos de esquadra y en qué mejorará el bienestar de los inmigrantes que en la política migratoria tenga tanta mano un partido que ha hecho bandera de poder negar la entrada en Cataluña a quien venga de fuera al margen de las normas que rijan en el resto de España. Y cuyo discurso se parece más al de Salvini que al del Open Arms o al del Aquarius.

El tiempo dirá si tendrá que lamentarse el PSOE de este paso

Puigdemont reculó con su cuestión de confianza -gentileza del señor Galindo- y hoy sacará pecho como si el ‘ponga un mosso en su vida’ viniera a ser poco menos que un sucedáneo de la independencia. El tiempo dirá si algún día Junts gobierna de nuevo Cataluña y si ese día tendrá que lamentarse el PSOE de este paso que hoy celebrará como un mero avance en el autogobierno.

Y para que no parezca privilegio, como ha hecho con la quita, siempre puede ofrecer María Jesús Montero a Juanma Moreno que esté presente también en puertos y aeropuertos andaluces la policía autonómica andaluza. Ah, no, que en Andalucía no hay de eso.

La familia que prospera unida, permanece unida

Es un no parar lo del Tribunal Supremo. La prensa, pendiente cada día de ver quién acude a testificar y si canta o no canta. Hoy va Víctor Manuel. No el de Ana Belén, sino el de Ábalos. El hijo de Ábalos. Que no es hijo de Jéssica -no se me líe- ni de Miss Asturias, es hijo de su madre, la primera ex esposa.

Víctor Manuel Ábalos, señalado por Aldama como beneficiado de las actividades ilícitas del padre José Luis

Víctor Manuel Ábalos, señalado por Aldama como beneficiado de las actividades ilícitas del padre José Luis, o sea, el ministro. Sostiene Aldama que constructoras beneficiadas por adjudicaciones amañadas (presuntamente) contrataban labores de consultoría -etéreas labores- con Ábalos hijo no porque las necesitaran sino para compensar al padre, una suerte de pago indirecto, la familia que prospera unida, permanece unida.

Comparece el aludido como testigo porque el juez está en esto: verificar si las imputaciones que hizo Aldama a otras personas tienen fundamento -como diría Arguiñano- o son cuentos. Imputaciones hizo, además de a Víctor Manuel, a Ángel Víctor Torres, ministro en ejercicio, a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, y a Santos Cerdán, capataz del PSOE que era subordinado de Ábalos en aquellos tiempos -qué tiempos aquellos- y que, según Aldama, recibió un sobre con dinero en un bar enfrente de Ferraz.

El juez está en esto: verificar si las imputaciones que hizo Aldama a otras personas tienen fundamento o son cuentos

Ninguno de los tres ha sido, hasta hoy, señalado por el juez como sospechoso de actividad ilícita alguna. Lo que pase en el futuro, se verá.

El Confidencial publicó ayer que la UCO ha localizado en un dispositivo electrónico de Koldo conversaciones de éste con Cerdán sobre obra pública, pero no ofrecía detalle concreto sobre el carácter de esas conversaciones. Es decir, que aún no es posible saber si la UCO ha dado con la prueba palmaria de que era verdad que Cerdán se enfadó porque se metieron en una adjudicación que tenía apalabrada (o amañada) él -versión de Aldama- o todo lo contrario, una conversación que acredita que él nunca estuvo en eso y que o bien Aldama se lo inventa, o bien Koldo le contó una milonga a Aldama (que entre espabilados, corruptores y corruptos, presuntamente, cualquier cosa es posible).

La rutina en el ministerio de Hacienda, reunirse con empresas deudoras

Declara hoy el jefe de gabinete de María Jesús Montero, que se apellida Moreno, Carlos Moreno. Contra él, que se sepa, lo que hay es que Aldama le señala como untado por su trama. Lo niega el aludido y lo niega doblemente su jefa -doblemente porque dijo que ponía no una mano en el fuego por él, sino dos-. Lo que pasa es que también dijo que, en efecto, su eficaz subordinado se había visto varias veces con Aldama para tratar sobre el aplazamiento de una deuda tributaria.

A decir de la ministra, esto es pura rutina en la actividad de su ministerio, reunirse con empresas deudoras. Quién mejor que el jefe de gabinete personalmente. Dices: pobre criatura, si tiene que reunirse él con todas las empresas de este país que quieren aplazamientos, no le dará la vida. Ya, pero también es posible que no se vea con todas las empresas. Incluso es posible que lo habitual, en contra de lo dice la vicepresidenta, es que sean los inspectores de Hacienda y los cargos medios de la Agencia Tributaria quienes se ocupen de esta tarea.

Si Ábalos, o sea Koldo, le pide que recibas a un colega suyo, tú le recibes

No parece que el jefe de gabinete de una ministra tenga no potestad ni funciones concretas para negociar planes de pago, pero ocurre, claro, que este Aldama tenía mano con Koldo y este Koldo era la encarnación de Ábalos y este Ábalos era el ministro con más peso político de Sánchez.

Si Ábalos, o sea Koldo, le pide que recibas a un colega suyo, tú le recibes. Y si os encontráis casualmente en un bar cercano al ministerio, pues habláis de lo que tengáis que hablar, claro que sí. Ya, si es verdad o no lo que dice Aldama, que Moreno cobró por su buena disposición y sus gestiones, lo tendrá que establecer el juez que instruye la causa. Y a día de hoy, no está imputado.

Presunta corrupción en los negocios en el caso González Amador

En el caso González Amador, queda en cuarentena el famoso acuerdo de conformidad. Aquella propuesta de pacto del abogado al fiscal que pasaba porque su cliente asumiera, ante la jueza, la comisión de dos delitos fiscales a cambio de una atenuación de la pena. Queda en cuarentena porque la investigación, finalmente, se amplía a otros posibles delitos en el trato que mantuvo Amador con la compañía privada Quirón.

La investigación, finalmente, se amplía a otros posibles delitos en el trato que mantuvo Amador con la compañía privada Quirón

Presunta corrupción en los negocios, o traducido, por qué un técnico sanitario que ejercía de comercial o conseguidor, le pagó medio millón de euros a la esposa del presidente de la empresa. Formalmente, le compró una sociedad, una pequeña empresa, pero dado que ésta no tenía ni activos, ni empleados, ni ingresos que justificaran ese precio, la sospecha es que se estaba pagando, en realidad, alguna otra cosa. O favor.

No dejes que un revés judicial te estropee el día

Amador recurrió la decisión de la jueza -en su derecho estaba- y la Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho que verdes las han segado y que la investigación bien justificada está. Y lo siguiente que ha hecho el abogado es cuestionar que se pueda achacar a su cliente ahora un doble delito fiscal. Porque si el grueso de sus ingresos fue ilícito, no tendría que haber tributado por él. Lo que tendría que haber hecho es no recibirlo. Vaya una cosa por la otra. No dejes que un revés judicial te estropee el día.

No ha salido ningún ministro a valorar la decisión de la Audiencia Provincial, se ve que cuando es contraria al novio de Ayuso no hay nada que decir

Esta vez, por cierto, no ha salido ningún ministro a valorar la decisión de la Audiencia Provincial, se ve que cuando es contraria al novio de Ayuso no hay nada que decir; cuando es contraria a Begoña Gómez, sí.

Entonces se escuchó a una ministra, Pilar Alegría, distorsionar la resolución hasta el punto de atribuirle lo contrario de lo que había dicho, qué tiempos estos de desinformación y propaganda. ¿Cómo fue aquello que dijo Óscar Puente en este programa? Que todo el Estado baila al son que marca Díaz Ayuso.

Pues dígaselo a la Audiencia de Madrid. Qué mala suerte cuando le realidad te arruina un eslógan.