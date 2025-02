Monólogo de Alsina: "Jornada histórica si Puigdemont quiere"

No, la jornada laboral aún no ha cambiado.Sigue siendo de cuarenta horas máximas semanales. Hoy aún no puede usted ni entrar más tarde ni salir más pronto. Puede que la vicepresidenta Díaz, llevada por el entusiasmo de ver aprobada su propuesta en el Consejo de Ministros -propuesta a la que ha fiado, dicen algunas crónicas hoy, su resurrección política (luego le preguntaré a ella), puede que se precipitara un poco al proclamar la jornada de ayer como histórica.

Los redactores de los medios, también. Verán reducida su jornada... según. Lo que ya está aprobado en Consejo de Ministros -y trabajo le ha costado a Yolanda Díaz: ya le costó que el PSOE aceptara meterlo en el pacto de coalición de 2023, con plazos incluidos-, lo que ya está aprobado es la propuesta que el gobierno hará a las Cortes, que son las que legislan.

Y eso es lo que convierte la propuesta, o proyecto, en una posibilidad. Que sólo se consumará si para entonces el gobierno ha sido capaz de cambiar el tanteo inicial y donde hoy tiene el marcador en contra consigue ponerlo a favor.

Es decir, que como todo, va a depender de Puigdemont. Bueno, de Puigdemont o del PP, que tiene veinte veces más diputados que Junts. Pero no parece que el gobierno, tan dado estos días, de nuevo, a mostrarse tan obsequioso con el príncipe de Waterloo -que si mossos controlando fronteras, que si te tramitamos lo de la cuestión de confianza- se esté esforzando lo más mínimo en atraerse al PP (salvo que entienda el gobierno por atraerse a estar todo el día choteándose de Feijóo y su falta de liderazgo (cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE y veintisiete sobre Sumar, si encima tuviera liderazgo dónde estaría).

Admitó aquí Pepe Álvarez el lunes que su peregrinación mendicante a Waterloo para exponerle a Puigdemont las bondades de reducir la jornada laboral -bien las conoce él, que tiene una jornada ínfima- resultó fallida. A quien escucha Puigdemont en esto es a la patronal catalana -dices, a ver si va a ser verdad que es de derechas-, y la patronal catalana ya dijo ayer que la propuesta del gobierno… como que no.

Que aquí no hace falta legislar, basta con que funcione la negociación colectiva. Bueno, como estará en este estudio Yolanda Díaz a las nueve tendremos oportunidad de preguntarle si de verdad ve a Puigdemont capaz de juntarse con el gobierno en esto -patronales en contra- y, en ese caso, qué precio estaría dispuesto el gobierno a pagar, porque en Waterloo no se regala nada, como saben ya Sánchez y Santos Cerdán.

El gobierno persuadirá a los grupos parlamentarios con un hecho reflejado en las encuestas: a la mayoría de la población le suena a gloria poder trabajar menos horas por el mismo salario. Se entiende que la mayoría de la población no la forman empresarios con plantillas a su cargo, que son los que habrán de encajar, si la ley prospera, un aumento de los costes laborales que nadie niega.

La mayoría de la población son trabajadores asalariados del sector privado. Cuya jornada promedio, según el INE, ya es un poco inferior a las 37 horas y media semanales. Quienes están por encima, incluso por encima de las cuarenta legales, son los trabajadores por cuenta propia (44 horas los hombres, 39 las mujeres). Y los empresarios sin asalariados a su cargo: 43 horas y media, ellos; 38.4, ellas. Es lo que tienen las medias.

La jornada promedio en España hoy de 38,3 horas los hombres y 33,7 las mujeres. Si la ley prospera, a unos españoles les cambiará el día a día, claro, más que a otros.

Tres de tres. Ya habían declarado dos, hoy le toca al tercero. De nombre, Diego Villafañe, fiscal empleado en la secretaría técnica de la fiscalía general del Estado.

En las crónicas, y para que se entienda, mano derecha de Álvaro García Ortiz. Investigado como él en el caso filtraciones pero, a diferencia de él, con penalista propio. Y muy bueno. Más vale prevenir que llevarse luego un disgusto. Algunos de sus guasaps ya los conoce el juez porque los incluyó la UCO en su primer informe, basado en las conversaciones de Pilar Rodríguez, también investigada, y en el que sostenía que la filtración primigenia, la del expediente de González Amador, salió de la fiscalía general del Estado. Y que el fiscal general tuvo un papel preeminente.

De las causas judiciales que incomodan al gobierno -que son tres, García Ortiz, Ábalos y Begoña Gómez-, hubo ayer novedades en dos. El juez del Supremo que investiga a los koldos recibió ya el visto bueno del Congreso para seguir adelante con el diputado Ábalos y ha encargado a la UCO que examine su patrimonio y el de su hijo.

Y también, todo lo que dejó dicho Aldama sobre Santos Cerdán, Carlos Moreno y Ángel Víctor Torres. El juez le dice a Aldama que aporte todo lo que tenga para sostener sus imputaciones y encomienda a la UCO que se ponga a la tarea de esclarecer si hay, o no hay, algo. Digamos que el juez es más prudente que todos los ministros que llevan meses proclamando que Aldama es un charlatán que se lo inventa todo.

Y en el tercero de los asuntos que disgustan al presidente -el que más le disgusta, de hecho, que es el que afecta a su esposa-, el juez Peinado (ese hombre que nunca tuvo dos dnis) amplía la nómina de imputados, o investigados, con la empleada de Presidencia del Gobierno que admitió que había hecho gestiones para el máster, pero como amiga, por hacerle un favor, no porque Gómez o ella entendieran que podían emplear recursos públicos -ella misma lo es- para actividades privadas, y con empresas y patrocinadores de por medio.

Bien es verdad que sus interlocutores, tanta debía ser la frecuencia, creían que era la secretaria del máster o algo así. Cristina Álvarez pasa de testigo a investigada. El gobierno, siempre raudo para dictar condenas y absoluciones, se apresuró ayer, recién imputada, a absolverla.

Quién necesita jueces teniendo ministros tan locuaces.