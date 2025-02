Monólogo de Alsina: "Populistas y neoliberales gobiernan juntos"

Si su nombre de pila fuera otro, sería la noticia del año.Ha dimitido Sánchez Pérez-Castejón. Alto. Moderen su euforia en Génova, 13, en los pseudo medios, no se vengan arriba ni Milei ni Elon Musk porque es David y no Pedro. El que ha dimitido no es el Sánchez especialista en la agonía de Franco y los nuevos algoritmos sino el músico. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente (lo cual no es mérito ni demérito propio, los hermanos no se eligen), director de orquesta y hasta ayer, director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Dimite Sánchez Pérez-Castejón por motivos personales

Comunicó su renuncia -dicen las crónicas que de forma unilateral, que debe de ser la forma larga de decir que uno dimite- y sin dar más explicación. Circunstancia que hace posible que hoy todo el que lo desee pueda ponerse a especular sobre qué ha pasado ahí. Y si el hecho de coger ahora la puerta guarda relación con el juicio al que probablemente está abocado por tráfico de influencias.

Aún no lo está, procesado, pero los últimos autos de la jueza apuntan en esa dirección. Ni está procesado, ni mucho menos ha sido declarado aún culpable de ilicitud alguna. Cosa distinta es que verse en una situación como ésta -como ocurre a cualquiera que esté imputado-, verse todos los días en los medios y ver cómo España comenta las respuestas que dio sobre su oficina, su residencia fiscal, su desempeño, le haya empujado a querer quitarse de en medio. Hay otra hipótesis, compatible con ésta. Y es que haya tirado la toalla porque su proyecto más querido, de nombre Ópera Joven -popularizar la ópera en la provincia- no haya interesado lo suficiente a ninguna empresa como para presentarse al concurso.

Tanto el abogado de Sánchez -David Sánchez- como el presidente de la Diputación, Gallardo, alegan que es una decisión personal, ajena a la causa judicial, para no hacer comentario alguno. La causa judicial, en efecto, tiene como origen la creación del puesto que ahora quedará vacante pero es independiente de que Sánchez siga o no desempeñándolo.

Sigue siendo un investigado

Será ex director de la Oficina de Artes Escénicas pero sigue siendo investigado o imputado. Y dado que la atención mediática se debe más a su condición de hermano presidencial que a la Ópera joven no parece que dejar el cargo le vaya a aliviar de la exposición pública.

Es una persona relevante, que diría la fiscalía general del Estado. Interesante el concepto de persona relevante porque es el que obliga a un fiscal a informar a sus superiores del caso que ha caído en sus manos -esto que llaman dación de cuentas-.

El fiscal general declaró como investigado en el Supremo la semana pasada, pero fue ayer cuando se conoció la integridad (y literalidad) de lo que dijo. No le consta, como sabemos, que ningún fiscal filtrara ni el expediente de González Amador ni el correo del abogado -tampoco consta que hiciera nada por investigarlo internamente-, y sostiene que lo suyo habría sido emitir una nota de prensa (fiscalía superior de Madrid, su enemiga Lastra) nada más tener conocimiento de quién era el tal González Amador, por su condición de persona relevante.

Puso como ejemplo la nota que se hizo sobre Ancelotti, sobre Xavi Alonso o Borja Thyssen. Con todo el afecto al fiscal, no sé yo si un Ancelotti o un Xavi Alonso son comparables al tal González Amador, cuyo grado de popularidad era tan escaso que la directora de comunicación de la fiscalía general, después de que un periodista le preguntara, dijo, por la empresa Maxwell Cremona, tuvo que meterse a bichear, declaró, en Google a ver si Ayuso tenía un novio y cómo se llamaba.

Es un debate interesante este de la relevancia del presunto defraudador fiscal. Si relevancia equivale a ser famoso, y si el novio bien poco conocido de una dirigente política tiene que convertirse en famoso cuando el delito fiscal -presunto-, en efecto, es suyo pero la relevancia, o notoriedad, no es suya sino de su novia.

En el gobierno cohabitan populistas y neoliberales

Es santo y seña de nuestro gobierno de coalición no haber salido de un charco y ya estar dándose manotazos en otro. Gracias al diagnóstico de dos especialistas en el gabinete Sánchez -tan especialistas que son las dos personas que van detrás de él en la jerarquía y de las más veteranas-, sabemos que en la coalición habitan populistas -mira, como Trump, pero del otro lado, de izquierdas- y neoliberales, una suerte de agentes encubiertos de la desregulación que han hecho nido en el ejecutivo socialdemócrata e izquierdista. Escuchemos la voz (autorizada) de dos vicepresidentas. Primero usted, Yolanda, ya que estuvo aquí.

Ojo, que ser neoliberal para Sumar es una de las cosas más terribles que se puede ser. No te convierte en mala persona, pero sí en alguien profundamente equivocado y perjudicial para los intereses de la gente corriente.

María Jesús Montero no consta que haya tenido nunca la tentación de ser neoliberal, ella empezó en el comunismo y cerró el otro día un mitin parafraseando al Che Guevara, pero sí debe de verse a sí misma como antítesis del populismo porque fue esto lo que le achacó, populismo, a su fraternal colega de gabinete Díaz por insistir en que la subida del salario mínimo debería quedar exenta de tributar IRPF. Fotografía sonora de familia.

Decía Griso, sutil, ‘no lo dirá por Yolanda Díaz’. Sí, sí, por Yolanda lo dice. Porque el sector socialista -no sé si neoliberal- sostiene que esto de pedir cada año que aumente el salario mínimo y, a la vez, se suba el umbral a partir del cual hay que pagar IRPF es muy popular, o populista, pero merma al Estado de unos ingresos muy interesantes. Y si el asalariado cobra más -sus ingresos aumentan- pues ya no tiene por qué estar exento de tributar, aunque sea al tipo mínimo, como el resto de asalariados según su renta.

Puede que haya algo también de no te metas en mis temas, que es muy propio de los ministros (y ministras) de Hacienda que siempre ha habido -ya se verá qué decisión toma al final Sánchez- pero imaginar las deliberaciones del Consejo de Ministros en estos términos -anda, no me seas populista; bueno, ya habló el neoliberal; neoliberal es satanizar los impuestos, amiga mía; pues populista lo serás tú; (con el presidente diciendo orden, orden, que lo que tenemos que ser es socialdemócratas; y Óscar López: ¡y el algoritmo, Pedro, digo presidente, no olvides el algoritmo’ (a ver, cada uno con sus temas); no me digan que imaginar las deliberaciones en estos términos es más entretenido que pensar que discuten sobre quiénes entre ellos son buenas personas y quiénes, rematadamente malas.

Sánchez, profeta del humanismo tecnológico

El presidente Sánchez, en sus mítines diarios (perdón, en sus discursos) ha sustituido a Donald Trump -al que hace tiempo que no nombra- por Elon Musk, nuevo gran villano al que ayer, por cierto, tampoco nombró cuando volvió a advertir sobre la tecnocasta y el algoritmo.

Se le ve mucho más cómodo al presidente en este papel de reconfigurador del entorno digital, látigo sobrevenido del anonimato en las redes y profeta del humanismo tecnológico que en el otro papel, el de primer ministro de un gobierno de la OTAN que tiene que ir persuadiendo a sus gobernados -votantes del PSOE y Sumar incluidos- de la conveniencia de ir destinando más dinero, mucho más dinero, varios miles más de millones de euros, a la industria militar y la Defensa.

Yolanda Díaz, que ayer dijo en este programa que aún no sabe qué hará con su vida -traducido: que cargo orgánico en Sumar no quiere pero repetir como candidata a la presidencia igual sí (esta vez ya no se hará por aclamación, sospecho, sino si le dejan)-, Yolanda Díaz marcó aquí una línea de choque total con la parte socialista del gobierno -con Sánchez, vamos- en esta materia concreta.

Añadió la vicepresidenta que lo de salirse de la OTAN hoy no es realista. Aunque me dio la sensación -esto es impresión- de que si se pudiera, tampoco le disgustaría. Hay quien sostiene que no presentar Presupuestos le alivia a Sánchez de esta gresca interna (y externa, con su propio electorado).

Se va ampliando el gasto militar a base de créditos extraordinarios y decretos excepcionales (como ya se ha hecho) y se evita tener que debatir en público con sus socios (empezando por Sumar) sobre cuánto de seguidista es su política de Defensa de los gobiernos conservadores de la OTAN y los Estados Unidos.

Al menos cuando estaba Joe Biden podía utilizar el comodín de que pedía más inversión un presidente progre. Pero ahora que está Trump, darle la razón en cualquier cosa será interpretado a la izquierda de nuestro presidente como servil sometimiento a las órdenes del nuevo emperador del populismo.