En efecto, es martes. Martes y trece, que no nos pase ná. Jornada no apta para supersticiosos. En España, se entiende. Porque en Estados Unidos, como sabemos gracias a Jason, el día con mal fario es el viernes trece.

El primer día del resto de nuestra historia en la Tierra

Si no de qué iba a haber elegido Joe Biden un martes trece para anunciar a la Humanidad que un grupo de científicos ha conseguido producir energía fusionando núcleos de átomos de hidrógeno y sus isótopos. O en rigor, que han conseguido por primera vez que la energía resultante de la fusión sea mayor que la que se requiere para lograrla.

Un hito, anuncia la prensa estadounidente. Un día de emociones fuertes para científicos y asimilados. Podría ser el primer día del resto de nuestra historia en la Tierra. El día en que empezamos a saber cómo producir energía ilimitada, barata y sin echar a perder el planeta. No me diga que, visto así, no se presenta el día ilusionante.

Sánchez, el hombre que está cambiando el curso de la historia

Pero bueno, a la espera de que los americanos nos cuenten en qué ha consistido el experimento -y en la confianza de que no le encarguen la explicación a Biden porque entonces estamos fastidiados- sigamos ocupandonos de los hitos que va alcanzando nuestro nunca bien ponderado presidente, Sánchez el riesgoso, el hombre que está cambiando el curso de la historia gracias a su altura de miras y su coraje para tomar decisiones difíciles.

Reescribir la historia y rehacer las leyes para que parezca constitucional celebrar un referéndum de independencia

Quién lo duda. Tan convencido tiene a su compadre Junqueras de lo mucho que le pone, con perdón, dar el triple salto mortal sin más red que su constelación de medios afines, analistas volubles y propagandistas de lo que toque, que ya le está retando para la próxima operación de riesgo: reescribir la historia y rehacer las leyes para que parezca constitucional celebrar un referéndum de independencia.

Ya vuelve Esquerra con la matraca manipulada de siempre

Venga, Pedro, valiente, demuéstrale a la caverna que a ti no hay quien te frene. Superada la pantalla de derogar la sedición y abaratar la corrupción, Esquerra vuelve a agitar sin pudor sus dos banderas: amnistía, que se va pareciendo bastante a esto que Sánchez llama sacar el debate político de los juzgados; y autodeterminación, por supuesto. Ya vuelve Esquerra con la matraca manipulada de siempre.

Ésta de que el referéndum es la única salida al famoso conflicto y que sólo hay que pactar con el Gobierno las condiciones. Si participa el 50% del electorado y el 55% dice que si a Oriol le vale. Lo de los números es puro barniz: es la manera de que parezca una propuesta sólida y madurada.

El resto de España nada tiene que decir sobre dónde empieza y dónde termina España. Cataluña decide por todos

La verdad es otra: se trata de dejar fuera de la decisión al resto de los españoles, que ésta y no otra ha sido siempre la clave. El resto de España nada tiene que decir sobre dónde empieza y dónde termina España. Cataluña decide por todos. Ésta y no otra es la razón de que no exista la autodeterminación como derecho de ningún territorio del Estado. Pero oye, como Sánchez ha sido mimetizándose con el relato, la jerga y los argumentarios indepes, es natural que en Esquerra por lo menos lo intenten.

El otro día comentamos aquí el título para melancólicos que publicaba un diario: barones socialistas ponen líneas rojas ante el delito de malversación. ¡Las líneas rojas! En el día en que se termina de despachar en el Congreso el abaratamiento de la corrupción, evocar las líneas rojas es una broma pesada.

Se mutila y reformula el Código Penal a la medida de un grupito de cuarenta personas, todas independentistas

Recordemos la evolución que ha tenido el presidente riesgoso: al principio lo de Puigdemont y Junqueras le pareció una rebelión como un piano; luego llegó al Gobierno y le empezó a parecer que era más una sedición; hoy ya cree que fueron unos desórdenes públicos provocados, en realidad, por Rajoy, por no prestarse al enjuague que le proponía Junqueras.

Indultar parecía una línea roja, y se cruzó

Recordemos lo que ha pasado con la cosa penal. Esquerra dijo desde el principio: hay que neutralizar a los jueces anulando todos los procedimientos abiertos. Sánchez dijo: no, eso no está en mi mano, lo que pasó, pasó y en los procesos judiciales yo no me puedo meter. Pero después empezó a pensar que sí que podía.

Indultar parecía una línea roja, y se cruzó. De la sedición dijo que revisaría las penas, y la derogó. La malversación ya era ir demasiado lejos, y la línea ha sido también cruzada. Se mutila y reformula el Código Penal a la medida de un grupito de cuarenta personas, todas independentistas, todas encantadas de haber vulnerado las leyes para celebrar un referéndum coartada que desactivara en Cataluña la Constitución. Políticos sacando del juzgado a otros políticos.

Podemos hizo ayer el paripé de desmarcarse de la propuesta socialista de abatar la corrupción. Desmarcarse para acabar apoyándola, por supuesto.

María Jesús Montero proclamó que están endureciendo el Código Penal

La ministra Montero, María Jesús, número dos del PSOE, en su fervor por defender a machamartillo la chatarra argumental que ha fabricado la Moncloa, la ministra de Hacienda, y número dos del PSOE, Montero, se permitió ayer la humorada de proclamar en el Senado que están endureciendo el Código Penal.

Es burda la maniobra de poner el foco sobre un delito nuevo para quitarlo de donde está, que es en la rebaja de penas para el grupito de políticos de Esquerra pendientes de juicio. Debió de parecerle brillante a la ministra esto de convertir en sospechosos de corrupción a quienes no le siguen la humorada mientras niega que sea corrupción meter la mano en la caja para financiar un procés.

La higiene democrática ahora consiste en reformar el Código para aliviar la penas de quienes quisieron tumbar el orden constitucional

Pero no fue la única subordinada del gran jefe Sánchez que tuvo que hacer ayer el numerito de negar las evidencias. Le tocó también a Pilar Alegría, portavoz del PSOE, cuando los periodistas le preguntaron a qué vienen las prisas para cambiar el Código Penal por la vía express.

Acabáramos: la higiene democrática ahora consiste en reformar el Código para aliviar la penas de quienes participaron en el complot para tumbar el orden constitucional. Tome nota el PSOE de Aragón, al que pertenece la ministra.

Y aún una muestra más: Margarita Robles, jueza y ministra, o más bien al revés, ministra que una vez fue jueza. A redactar leyes pensando en un grupito de personas concretas le llama adaptarse a la realidad social.

Políticos sacando del juzgado a otros políticos

Cualquiera diría que los delitos de malversación o sedición se introdujeron en el Código Penal en 2017 para abordar específicamente lo que sucedía en Cataluña y ahora ya se pueden quitar, o diluir, porque la situación en Cataluña ha cambiado. A ver, ni la sedición se tipificó pensando en el procés ni la malversación se castigaba con hasta doce años pensando en el procés, por más que ahora el Gobierno haya puesto en circulación este estribillo, entonado también ayer por la ministra Robles, según el cual la malversación se reformó en 2015 pensando en Artur Mas.

Y como si fuera equivalente endurecer el código para disuadir de delinquir que aliviarlo para evitar el castigo a quienes ya delinquieron. Pero qué le vamos a hacer, los jueces-ministros son primero ministros y luego jueces. Entonces, ministra, quién es corrupto y quién no.

Si el corrupto es quien desvía fondos con finalidad ilegal, entonces Junqueras y los demás dirigentes de Esquerra procesados son corruptos. Y el Gobierno ha decidido que hay que abaratarles las penas.

Sánchez ya va entendiendo que habrá que celebrar un referéndum. Sobre la independencia, claro

Hay que agradecer que se acabe admitiendo la evidencia. Se desmonta el Código Penal para beneficiar a un grupo de políticos muy concreto. Pero bueno, si los jueces-ministros aplauden las legislaciones a la carta está bien que lo digan. Sigan haciendo méritos y algún día serán premiados con una magistratura en el Tribunal Constitucional.

Entretanto, Feijóo pide que se llame a los españoles ya a las urnas. Y la ministra Montero le responde que pedir urnas es lo que hacían los nacionalistas.

Pedirle a Sánchez que haga posible el referéndum

Se equivoca la ministra al hablar en pasado. Porque es el mismo lema que van a usar los independentistas para pedirle a Sánchez que haga posible el referéndum tal como ha hecho posible, abracadabra, todo lo demás.

Añadirán a su lista de salmos conocida -el derecho a decidir, la soberanía catalana, Quebec, la ley de claridad, la consulta escocesa- este nuevo estribillo que dice: Sánchez no tiene miedo. Él sí toma decisiones arriesgadas. Él sí le llama a esto conflicto. Y a sacar políticos del juzgado recuperar el debate. Y a indultar al delincuente, promover el reencuento. Y a proclamar la independencia, hacer política.

Él, a diferencia de Rajoy, ya va entendiendo que habrá que celebrar un referéndum. Sobre la independencia, claro. Y sin que tenga voz ni voto el resto de los españoles, por supuesto.