Alsina critica en su monólogo la decisión de Junts: "Dejará de hacer el trabajo que le corresponde"

Había una vez un programa de radio, nocturno, de información y tertulia, parecido a la Brújula, en el que una noche dos contertulios que no podían ni verse (contertulio y contertulia) fueron calentándose en su desdén mutuo y terminaron perdiendo los papeles. Él le dijo a ella: "Anda, vete a tomarte la medicación, que hoy te la has saltado". Ella le dijo a él: "Y tú vete a dormir la mona, que te canta el aliento a quisqüi barato".

El moderador de aquel programa -que sufría aún más que yo moderando la tertulia de este-, harto de aquellos dos macarras, paró la gresca y dio paso a una sucesión reconfortante de consejos comerciales. Fuera de micrófono les abroncó y les conminó a que, ya que no eran capaces de ser brillantes, al menos fueran educados.

Terminó la publicidad, se retomó la tertulia y ocurrió lo siguiente: enfurruñado por haber sido llamado al orden, el tertuliano se echó hacia atrás en su silla de ruedas, se apartó ligeramente de la mesa, cruzó los brazos y se mantuvo mudo total, como si fuera Harpo, la hora y media de tertulia que quedaba.

Cada vez que el moderador, tan sufrido como yo, ya les digo, le invitó a exponer su opinión sobre algún tema, el tertuliano rebotado miró para otro lado y se negó a abrir la boca. Huelga de lengua caída o dejación de funciones. Agradable no fue el programa, puedo dar fe (quiero decir, me han contado).

El tertuliano mudo, con su callada rebeldía, lo saboteaba. De modo que, al terminar la emisión, quien estaba rebotado era el presentador con el actorcito de cine mudo. Al despedirse solo le dijo: "No esperarás cobrar la tertulia de hoy". "¿Cómo?" "Que voy a avisar para que no se te pague. Si el tertuliano cobra por hablar, el tertuliano sin palabras lo que debería hacer es indemnizarme".

Miriam Nogueras i Camero, empresaria del textil en comisión de servicios puigdemoníacos ante las Cortes Generales, está en su derecho a anunciar que, de ahora en adelante, dejará de hacer el trabajo que le corresponde a una diputada -examinar los proyectos que se presentan y, en función de lo que digan, intentar mejorarlos, o modificarlos, o conseguir que sean devueltos- siempre que, a la vez que anuncia que se instala en la desidia más absoluta, anuncie también que renunciará, en coherencia, a la asignación económica que el Congreso le paga, es decir, a su salario.

Pues eso, que el partido puigdemónico vuelca un camión de vetos en la ventanilla donde se presentan las propuestas de nuevas leyes -enmiendas al por mayor, dime que traes que te lo veto-. Y aún presume la embajadora de Waterloo en Madrid de estar haciendo política y llama a esto acción parlamentaria.

Lo que Nogueras está anunciando no es la ruptura con Sánchez, es el sabotaje al normal funcionamiento de un grupo parlamentario, en concreto, el suyo. Que consiste en estudiar los proyectos que se presentan y, en función de lo que digan, elegir el voto. Lo que Junts está anunciando es la huelga de brazos caídos y la dejación de funciones. Y estos eran los que, en otros tiempos, se rasgaban las vestiduras por los bloqueos ajenos.

Ha dicho Gabriel Rufián que son muy pesados. Y esa una verdad indiscutible. Lo de Puigdemont y Sánchez es el cuento del lobo de la pareja de novios que conviven desde hace tiempo. Y un día Puigdemont dice: "Cuidado, a ver si me voy a ir". Y al día siguiente:"Ojo, que me estás dando razones para irme". Y al siguiente: "Mira que te lo estoy avisando, que ya casi me estoy yendo". Y el siguiente: "¿Es que no me escuchas?, que estoy en la puerta, ya casi me he ido". Y el otro novio, que es Pedro, diciéndole:

-Tú verás, pero conste que yo aún te quiero.

-No me quieres.

-Que sí.

-Que no, que me ignoras. No cumples.

-No es verdad, sí que te quiero. No cumplo porque no está en mi mano.

-Pues vaya mano entonces, mano flácida.

-No seas cruel, me castigas.

-Si me quisieras no me dejarías irme.

-Pero si eres tú quien está huidizo.

-Porque ya no me convienes.

-Pues tú a mí sí, siempre tendrás un sitio en mi cama, digo en mi casa.

-Ladrón, que la llave de esta casa te la di yo.

-No es cierto, pagué por ella, me costó una amnistía.

-Sin mí, no deberías seguir viviendo aquí.

-Vaya que no.

-La casa no es tuya.

-Desahúciame, mi amor.

-No te burles, inquiokupa.

-Santa Rita, Rita, Rita, ya me da igual si te quitas.

Sí son pesados, sí, Gabriel. Y pensar que hace tres años eras tú quien compartía cama con la tropa del president legítimo en el exilio.

El Gobierno en minoría parlamentaria podrá seguir presumiendo de haber ganado una investidura legítima. Hace dos años. Pero no podrá seguir con el cuento de que Junts ladra pero no se va del todo y que la mayoría social sigue del lado de Sánchez. PP+Vox+Junts+UPN: 178 escaños. PSOE+Sumar+Bildu+Esquerra+PNV+Bloque: 165 escaños, trece menos.

Y luego está Podemos, que según y para qué, y está Coalición Canaria, que a veces sí a veces no, y naturalmente, está José Luis Ábalos, que nunca renunció a su escaño y nunca ha vuelto a escuchar que el PSOE se lo exija. El Gobierno tiene prometido y requete prometido que este año sí va a presentar, aunque sea tarde, el proyecto de Presupuestos al Congreso.

Sí, sí. Si el presidente ha dado su palabra, quién puede duda de que la mantendrá. Es Sánchez. Dices: pues si presenta Presupuestos será para perderlos. Pues será, pero la obligación de presentarlos y debatirlos no prescribe porque Puigdemont, enfurruñado, vaya consumando su cese de convivencia conyugal por entregas. Salvo que lo de las cuentas fuera también un cuento.

La justicia europea da la razón a España

Ah, y hablando de cuentos, ¿saben aquel que diu que la Justicia europea le saca los colores siempre a la española tumbando todas sus decisiones? Fue un cuentito de la factoría indepe -hoy desvaída- que encontró cálido recibimiento en una legión de comentaristas que no eran indepes pero sí tenían a Gonzalo Boye por el más infalible de los abogados de este planeta.

Estrasburgo no solo tumbó ayer el argumentario independentista contra la prisión preventiva de Turull y Junqueras en 2018, es que avaló punto por punto la actuación de la Justicia española y lo hizo por unanimidad de todos los miembros del tribunal. Como diría el presidente Sánchez, ¿y ahora quién le pide perdón al Supremo?

Con las cosas que algunos dijeron. Había razones sobradas para privar de libertad, cautelarmente, al señor Turull, aunque la medida interrumpiera su investidura fallida. Y además, si no hubiera sido interrumpida, nunca habría conocido España a esa figura política inolvidable que fue promocionada de urgencia para cubrir el hueco, aquel presidente del que tanta gente ya no se acuerda: Joaquim Apreteu Apreteu Torra.

Sobres transparentes

Admitamos que tenía razón la portavoz del Partido Socialista, de apellido Mínguez. Lo de los sobres es tan lícito, tan limpio, tan legal y tan transparente..., que el Supremo pidió a la Audiencia Nacional que, por favor, indague qué puede haber ahí y la Audiencia acaba de abrir una investigación judicial en toda regla. (No sabía lo que hacía el lumbrera que eligió esto de transparente como nuestros sobres como lema, escúlpase la frase en mármol en el portal de Ferraz, 70).

Qué otra cosa iba a hacer el juez del Supremo después de tener sentado en su juzgado a Mariano Moreno Pavón, el ex gerente apartado primero, y promocionado después como presidente de empresa pública, explicándole el descontrol manifiesto, y confeso, que adornó durante los mejores años de Ábalos el pago de supuestos gastos de representación en el PSOE.

Que si tiques que podía presentar cualquiera como si fueran suyos, que si billetes que se metían en un sobre con gastos de varias personas, supuestamente, pero que siempre recogía el mismo, Koldo o la mujer de Koldo, que si ingresos de donantes comprometidos con la causa también en efectivo. De la documentación que ha hecho llegar el Supremo a la Audiencia Nacional se desprende que será investigada también la bolsa con billetes que declaró haber llevado a Ferraz Carmen Pano y el vídeo grabado, supuestamente, en la residencia del ministro Ábalos en El Viso en el que se ven fajos de billetes en una caja de cartón, o de folios.

El PSOE finge pachorra suprema con la nueva investigación que afecta a sus finanzas. Tal como finge pachorra zapatérica con el naufragio definitivo de su mayoría quimérica. Esto es lo de Isabel Pantoja: dientes, dientes. Ante la adversidad, sonrisa. Y mano flácida. Digo mano tendida.