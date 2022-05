LEER MÁS Felipe VI y Juan Carlos I tratan cuestiones familiares y abren la puerta a una futura residencia del emérito en España

Y ahora que se ha ido el rey Juan Carlos, ¿de qué hablaremos? ‘¿De qué hablaréis?’, me preguntó ayer una amiga que sostiene que los periodistas somos muy de dar la turra por semanas.

Una semana hablando del rey Juan Carlos, una semana hablando de Pegasus, una semana de la directora del CNI, una semana del hermano de Ayuso, una semana de Mañueco. Le dije que se equivoca. Porque de Sánchez, por ejemplo, hablamos todas las semanas.

De Feijóo, no. Y Feijóo seguro que lo agradece porque él no es egocéntrico.

Autodefinición por descarte. Esto es lo que no soy. Como primer paso para que te voten quienes detestan a Sánchez está bien. Pero luego hay que afinar un poco más porque hay mucha competencia entre quienes no son Pedro Sánchez. Van desde Abascal hasta Yolanda Díaz.

No soy Pedro. No soy Yolanda. No soy Casado. No soy Abascal. Cu-cú, ¿quién soy? El líder del PP que aspira a conseguir escaños suficientes como para no tener que hacer vicepresidente de su gobierno a Abascal. Es decir, para no ser Mañueco.

Se le ve a gusto al barón castellano de Vox

Vicepresidir una estafa debe de ser muy parecido a sentirse estafador. Pero se le ve a gusto al barón castellano de Vox. Abogando por convertir su comunidad autónoma, ese lujo, ese engaño, en una gran maternidad.

En ese orden, Gallardo. Apostar por la vida, no como hasta ahora, que se ve que Castilla y León, como el resto de las comunidades autónomas, apostaban por la muerte.

Davos, la cumbre de los ricos, los poderosos y los gobernantes

De Sánchez volveremos a hablar hoy porque tiene sermón esta mañana en Davos, la cumbre de los ricos y poderosos. Los ricos, los poderosos y los gobernantes. Los primeros son los que tienen dinero y los últimos, los gobernantes, son los que van allí a intentar seducirles para que hagan negocios en sus países y no en otros.

A eso dedicará hoy el presidente su jornada, a verse con consejeros delegados y ejecutivos de grandes compañías privadas, que si Mittal el del acero, que si Intel, que si Qualcomm, para ofrecerles ventajas y ayudas de todo tipo para que traigan aquí sus cuartos.

El monumento a la opacidad que erigió la Casa del Rey

Pero bueno, estábamos con el rey. ¿De qué hablaremos ahora que se ha ido el rey, uno de ellos? Pues hoy, de momento, hablemos de cómo fue lo de ayer. Las once horas que pasó don Juan Carlos en su casa de siempre que ya no es suya. Y el monumento a la opacidad que erigió la Casa del Rey hurtando a los medios de comunicación no sólo la imagen del reencuentro entre el jefe del Estado actual y el jefe del Estado del que heredó la jefatura y la corona, sino cualquier dato o información concreta sobre los asuntos que ocuparon a ambos las cuatro horas, cuatro, que estuvieron despachando.

Ayer les decía que la reunión no sería ni demasiado corta, para no transmitir desdén, ni demasiado larga para que no pareciera que habían entrado en profundidad en nigún asunto. Me equivoqué. Cuatro horas de conversación puede considerarse una reunión larga. Luego sí hubo materia y sí entraron en materia. Lo que ocurre es que la Jefatura del Estado ha elegido declararlo todo secreto.

Hubo un comunicado, sí. A las nueve de la noche y de veinticinco líneas. Diez las ocupa en explicar quiénes asistieron a la comida y cómo doña Sofía, que tiene el Covid, estuvo en el salón pero no comió. Perfecto. Diez las dedica a recordar la carta del emérito en marzo. Cuatro a la reunión entre el padre y el hijo. Una línea por hora de conversación.

Hablaron sobre cuestiones familiares, dice, así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que don Juan Carlos decidió trasladarse a Abu Dabi. Punto. Distintos acontecimientos y sus consecuencias.

¿Qué acontecimientos? ¿Qué consecuencias? No es un comunicado informativo. Es un apagón por escrito. Abonada la Casa del Rey actual, como las anteriores, a los sobrentendidos. Ha de sobrentenderse que se refiere al daño que al crédito de la Corona ha infligido el comportamiento de don Juan Carlos. Ya.

Sobrentienda, sobrentienda usted

¿Y qué se dijeron? Porque lo relevante en una reunión no son los temas que se abordan, sino lo que cada una de las partes sostiene sobre esos temas. No se sabe. Que cada cual sobrentienda.

Ya hubo que sobrentender por qué se lamentó tanto el rey de haber cazado elefantes en Botsuana: nunca, en rigor, explicó qué es lo que no volvería a suceder. Ya hubo que sobrentender por qué abdicó: nunca, en rigor, se expuso un motivo cierto. Ya hubo que sobrentender por qué se marchaba de España, ¡y a Abu Dabi! Y ahora hay que sobrentender que el rey Felipe le hizo ver que su comportamiento de estos años es, para él, un obstáculo.

Las consecuencias que en la sociedad española han tenido los acontecimientos. Y cuatro líneas más dedicadas a recordarle al emérito que fue él quien pidió la mayor privacidad posible en sus visitas a España. Sobrentienda, sobrentienda usted.

Todo lo que cabe concluir de la ínfima, nimia información que difundió ayer la Zarzuela es que esta reunión era cualquier cosa menos una reunión familiar. En las reuniones familiares no se abordan las consecuencias sociales de los acontecimientos. Y hasta de las reuniones familiares se difunden imágenes, cuando interesa. Algunas, hasta sin piernas.

Lo que no se ve sigue existiendo aunque no se vea. Y el esfuerzo en que no sea visto genera la impresión de que se tapa

Lo que no se ve sigue existiendo aunque no se vea. Y el esfuerzo en que no sea visto genera la impresión de que se tapa.

Ayer todo lo que vieron los españoles fue a un señor mayor entrando a la Zarzuela en un coche…y al mismo señor en el mismo coche saliendo once horas después.

Pasó de largo y no dijo nada. Calladito hasta llegar a Abu Dabi. Disciplinado, por una vez. Reprendido, quizá. O escarmentado.

