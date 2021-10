Menudo día. De declaraciones ante el juez y de revelaciones en la prensa sobre episodios pasados.

· La ex ministra González Laya acude hoy a Zaragoza con abogado para responder a la pregunta 'quién decidió meter de tapadillo en España a Brahim Galli sabiendo que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional'. No parece previsible que diga: Pedro, señoría, fue Pedro.

· En Cerdeña será Carles quien comparezca ante un tribunal. Se celebra la vista sobre la petición del Supremo de España para que le sea entregado Puigdemont. No parece que el juez Llarena vaya a poder cantar hoy bingo. En verdad, ni él mismo lo espera. Pero quién sabe.

· Iván Redondo, el hombre que lo fue todo en el equipo de Pedro Sánchez, estuvo anoche donde Évole. Reservón. Reivindicando su trabajo de consejero, de asesor, reiterando que a él no lo echó Pedro, él se fue (porque necesitaba parar), y decidido a convencer a los espectadores de que su relación con el presidente sigue siendo fluida y fructífera. Lealtad eterna: hasta dice que por supuesto le votará. Que haya convencido Redondo a los espectadores queda en el terreno especulativo.

De los éxitos políticos que ha acumulado el PSOE (moción de censura, victorias electorales, cambios favorables de la opinión pública), Redondo se apunta la parte del mérito que le toca aparentando humildad: LE PREGUNTA Évole si las frases más famosas, o las decisiones más populares de Sánchez fueron idea suya y responde que las dijo y las tomó el presidente (que es una forma de que sigamos todos pensando que salieron de su cabeza). Pero de los fiascos que acumula el PSOE se aparta sin disimulo: la campaña de las autonómicas madrileñas la hizo el partido, no él; él advirtió de lo imposible que estaba ganarlas. De la moción de censura de Murcia que desencadenó aquel efecto dominó él se enteró el mismo día. Éste fue uno de los pocos momentos de la entrevista en que asomó el jefe de gabinete dolido.

Sorprendido de que no se contara con él. Imagino que por la hoja de servicios que tenía como estratega de operaciones políticas de éxito. Aquella moción la movieron entre Bolaños y Arrimadas con el visto bueno último de Ábalos y de Sánchez. Igual fue la primera ocasión en que el consejero de cabecera notó que algo se había torcido: con él no habían contado. Y como salió fatal, hoy puede proclamar que él no diseñó semejante patinazo.

El equipo de Sánchez nos tenía tomada la medida a todos los españoles

Escuchada y vista la conversación de anoche, recomendable, queda a la vista que el equipo de Sánchez (el de antes, al menos) llegó a la conclusión de que nos tenía tomada la medida a los españoles. Por mucho escándalo que generen los incumplimientos de promesas, por mucho rechazo que merezca hacer lo contrario de lo que antes se dijo, la tormenta dura lo que dura (un par de días) y al final el Gobierno puede hacer lo que le parezca porque nada pasa factura. Ejemplo, el cambio de postura del presidente sobre los indultos.

Factor superador, factor reparador. Las últimas cifras que se publicaron dicen que el apoyo a los indultos en el conjunto de España no alcanza el 30%. Pero a quién le importa si hoy ya estamos en otra cosa.

"Los llamados 'Papeles de Pandora' son el resultado de escarbar y escarbar"

Investigaciones de prensa que hoy arrojan luz sobre hechos y comportamientos de hace años. De la mano de La Sexta y El País se difunde en España el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas que ha estado examinando papeles de catorce despachos de abogados especializados en hacer trajes a medida del cliente: usted tiene un dinero, o dineral, que prefiere que no se sepa que es suyo, nosotros le ofrecemos crear una (o varias) sociedades que nadie sabe a qué se dedican y que tienen su sede en paraísos fiscales. El dinero (o dineral) sigue siendo suyo pero en los papeles lo que sale son nombres de sociedades que sólo escarbando mucho se puede llegar a saber quién las maneja. Los llamados 'Papeles de Pandora' son el resultado de escarbar y escarbar hasta dar con artistas, deportistas, empresarios y políticos que viven en países distintos, se dedican a actividades muy diversas pero comparten una cosa: tener una parte de su patrimonio fuera del radar. No es ilegal crear una sociedad off shore ni meter ahí tu dinero siempre que antes hayas tributado por él en el país donde resides. De todos estos nombres que se difundieron ayer, Guardiola, Corinna, Shakira, Julio Iglesias, el rey Abdalá o Sebastián Piñera se sospecha que hicieron lo que hicieron precisamente para no tributar lo que les habría correspondido. Un caso de elusión fiscal. Hay otros nombres en la lista menos conocidos sobre los que pesa una segunda sospecha: que el dinero que ocultaron a Hacienda lo habían obtenido por vías ilícitas.

De estos nombres ahora difundidos, a quien más complicación podría suponerle es Sebastián Piñera: ejerce el cargo de presidente de la República de Chile. Hace once años vendió sus acciones de un proyecto minero en la región de Coquimbo a otro de los socios en una operación firmada en las Islas Vírgenes Británicas, en su primer mandato como presidente. Su oficina ha negado que Piñera participara en aquella operación de venta.

En España los más populares son Pep Guardiola y Corinna Larssen. De Guardiola se ha sabido que tuvo cuenta en Andorra (la tierra prometida de la dinastía Pujol) hasta 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy y Montoro. El icono del independentismo beneficiándose de la ganga que ofreció el gobierno de España a quienes confesaran su patrimonio oculto a cambio de pagar mucho menos de lo que les hubiera correspondido de haber sido transparentes desde el principio. En su caso no cabe aplicar lo de España nos roba.

El 30% de los ingresos obtenidos por Corinna de los negocios entre empresas españolas y saudíes debería heredarlo Juan Carlos I

De Corinna lo que se ha publicado es que creó un fondo para ingresar ahí el dinero que sacara de su labor de mediadora (o conseguidora en los negocios con los saudíes) y dictó instrucciones para que, a su muerte, el dinero se transfiriera a sus hijos y a su pareja de entonces, el rey Juan Carlos. El 30% de los ingresos obtenidos por Corinna de los negocios entre empresas españolas y saudíes debería heredarlo el monarca. Los abogados de Corinna sostienen que estos papeles son falsos. Los autores de la investigación admiten que podría tratarse de un borrador del que se habría arrepentido. Lo interesante es el papel que desempeñó Corinna en las relaciones comerciales entre los dos países, en tiempos de Zapatero y Moratinos, es decir, cómo se justificaban los ingresos (parece que notables) que la señora obtenía en aquella época tan feliz para ella y para don Juan Carlos. Antes de que llegara el elefante de Botswana.

¿Para qué usaba el Rey el dinero de los fondos reservados?

De la Casa del Rey del final del felipismo (comienzos de los noventa) habla la segunda entrega de los diarios de Manglano que publica el diario ABC. El jefe del servicio de inteligencia entre el 81 y el 95 anotaba sus reuniones y conversaciones con figuras principales de la política de la época. En el 94, cuando Roldán ya se ha fugado y Antoni Asunción ha dimitido como ministro del Interior, se produce una reunión entre Asunción y Manglano. El ex ministro le cuenta que hay un problema en la investigación judicial sobre Roldán y los fondos reservados: el Banco de España ha entregado al juez los talones que el ministerio pasó al cobro. Y entre esos talones hay dos que están a nombre de la Casa del Rey. Manglano se queda de piedra, parece, ante el hecho de que se libre un talón de fondos reservados poniendo que es para la Casa del Rey. Asunción se lo confirma y le dice que ahí habrá que hacer un trabajo fino de aliño. Y le añade que el nuevo equipo del ministerio ha cambiado el sistema y ahora se le entregan los cinco millones de euros mensuales a la Casa en efectivo. Porque ha dicho Margarita Robles que así el dinero no deja rastro. Cinco millones de pesetas al mes recibía la Casa del Rey de los fondos reservados. ¿Para qué usaba el Rey el dinero de los fondos reservados?

Robles era entonces número dos del ministro Belloch, secretaria de Estado. Hoy se desempeña como ministra de Defensa. Manglano tenía buena opinión de ella: es un ser íntegro y limpio, dice, Margarita es la antítesis de Garzón.