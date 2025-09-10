En Más de uno

Los modernitos: Las primeras pantallas de nuestros mayores y la 'tinderización' de la búsqueda de empleo

Irene Domínguez y Emilio Doménech traen a Más de uno un aire más joven. Irene tratará de ser de nuevo puente entre generaciones y ha recorrido las calles en busca de las primeras experiencias con pantallas de las generaciones más mayores. Emilio, por su parte, ha traído sus tres noticias que ha clasificado con su semáforo: en rojo la creación de contenido repetitivo por parte de la IA, en verde la invención de pilas de arena y en naranja el proceso por el cual las entrevistas de trabajo se están pareciendo cada vez más a las aplicaciones de citas.