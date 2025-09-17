Los modernitos: los labubus y las modas

Irene Domínguez ha aprovechado su intervención en el programa para enseñarle a Carlos Alsina qué son los labubus -un muñeco o monstruito, que se ha puesto de moda entre los jóvenes-. Se lleva colgado de la mochila, en la maleta, incluso en la cartera.

Es un "monstruito" un poco peculiar, porque tiene una sonrisa extraña con orejas de conejito y es achuchable. Su creador es el artista Kasing Lung y forma parte de la serie que lleva creando desde 2015 inspirándose en la mitología nórdica: Zinomo, Tycoco, Spooky, Pato...

Su precio es muy variado: desde los 40 o 50 euros hasta los 150.000 dólares en Pekín, por ser un objeto de coleccionismo. Es una moda que llega tras los sony angels, que hace unos meses estaban por todo lo alto y ahora nadie se acuerda de ellos.

Por su parte, Emilio Doménech ha traído tres noticias de futuro que ha clasificado según su posible impacto en la sociedad del futuro: roja, negativa; verde, positiva y ámbar, abierta al debate.

En primer lugar, la noticia roja, que trata sobre que algunos políticos proponen la inteligencia artificial como la solución a los problemas. El primer ministro de Albania ha nombrado a una IA como ministra. Esto no significa que la IA sea la encargada de estas gestiones, sino que la propia ministra en sí misma, es en realidad una inteligencia artificial. Se llama Diella, viste un traje tradicional albanés y es la ministra de contrataciones públicas.

En cuanto a la noticia ámbar, por su parte, es si los coches autónomos son el problema real a los problemas de movilidad que hay en la actualidad. Por último, la noticia verde, el mayor estreno de anime en la historia global. Es un síntoma de que la generación Z son capaces de trasladar sus gustos cultivados en las redes a las salas de cine, por ejemplo.