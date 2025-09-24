En Más de uno

Los modernitos: Cómo ligar con famosos a través de internet

Irene Ramírez y Emilio Doménech traen han vuelto a traer a Más de uno un aire más joven abordando temas que realmente preocupan a la juventud. Irene nos ha hablado de las aplicaciones de ligar, muy populares entre los jóvenes actualmente, pero un mundo totalmente nuevo para las personas más mayores, por lo que ha querido contrastarlas con los métodos de conseguir pareja que se utilizaban en el pasado. Por su parte Emilio ha encendido su tradicional semáforo de 'Wat If' con tres noticias: una roja, la empresa de armas a través de la IA Palantir, una naranja también una aplicación de citas, pero esta vez exclusiva para famosos llamada 'Raya' y una verde, el sistema de airbags Renacer que ayuda a prevenir accidentes mortales de avión.