Los modernitos: La boda de Taylor Swift y los 'performative men'

Irene ha aprovechado su intervención en el programa para mostrar su indignación porque Más de uno no haya abordado la que es para ella la noticia del año, el anuncio del compromiso entre la cantante Taylor Swift y Travis Kelce el jugador de fútbol americano, Para Irene esta información debería haber acaparado el monólogo de Alsina del inicio del curso.

Con esta excusa, Irene ha ejercido de nuevo como puente entre generaciones y ha salido a la calle para comparar las bodas de los 'modernitos' en la actualidad con las de antes. Ha comprobado como las experiencias son muy variadas, desde casamientos en estancos a celebraciones con tres días de fiestas. El consenso ha sido que las bodas de ahora cuentan con unos presupuestos desmesurados, también se han añadido costumbres nuevas como las despedidas de soltero y soltera.

Emilio, por su parte, ha traído tres noticias de futuro que ha clasificado según su posible impacto en la sociedad del futuro: roja negativa, verde positiva y ámbar más abierta al debate. En primer lugar, la roja sería la conducción automática de algunos coches muy utilizada en algunas marcas y modelos como Tesla y que en ocasiones tienen fallos y provocan accidentes.

La noticia verde son los 'performative man', un hombre que tienen conductas como escuchar música, ve películas o lee libros usualmente relacionados con las mujeres, sin embargo, si intención final en el fondo es ligar. Emilio ha admitido que una parte de él es este tipo de hombre. Para finalizar tenemos la noticia ámbar, que proviene del mundo del polo, donde se ha comenzado a manipular el ADN de algunos caballos para que estos rindan más en el terreno.