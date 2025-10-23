Marta García Aller pone el acento en la crisis de vivienda: "Si los precios se disparatan y los sueldos no suben, hay más gente ahogada y enfadada"

El mayor problema dicen los españoles que es la vivienda. El del Gobierno, seguramente, también. Ya puede Pedro Sánchez insistir en que la economía va como un cohete, que baja el paro, y fíjate qué bien lo mucho que el FMI revisa las previsiones de crecimiento, que si los precios de las casas se disparatan y los sueldos no suben, al final hay cada vez más gente cada vez más ahogada. Y más enfadada.

En la última década, el precio de la vivienda se ha encarecido un 70%. Faltan casas, muchas. Es un problema estructural en Europa, pero en España estamos peor. Sobre todo en Madrid y Barcelona, que junto con Lisboa son las dos ciudades europeas en las que el alquiler se come más porcentaje de la renta. La vivienda sí que va como un cohete.

Y cuanto más suben los precios de las casas, más aumenta la desigualdad entre mayores de 45 y los menores de 40. Más aumenta también su enfado y su decepción con el sistema. Y eso, claro, se refleja en lo que votan.

La subida de precios está azuzada por una falta estructural de vivienda. Porque tres millones de viviendas, que son los que calcula el sociólogo Jorge Galindo que son los que nos faltan para solucionar esta crisis, tres millones, no faltan de un día para otro. Son muchos años de mirar para otro lado, de muchos gobiernos, locales, autonómicos y centrales, incapaces de coordinarse.

Por no ponerse de acuerdo no se pone ni el Gobierno consigo mismo. A un lado, el Ministerio de Vivienda y al otro el de Derechos Sociales. A un lado, el PSOE, al otro Sumar, que el otro día pedía la dimisión de la ministra de Vivienda. Hoy se va a debatir de ello por primera vez en una cumbre del Consejo Europeo. Un problema que preocupa más que el del cambio de hora que quería liderar el Gobierno. Lo que sí lidera España es la dificultad de acceso a la vivienda.

¿Moraleja?

Cuando faltan tantas casas, las oportunidades para la gente son escasas