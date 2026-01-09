Marta García Aller critica la nueva financiación pactada entre Sánchez y Junqueras: "¿Ganamos todos? Unos más que otros"

Ayer Pedro Sánchez recibió a Oriol Junqueras en Moncloa. Y, por ser prácticos, en vez de echarnos las manos a la cabeza, por lo que eso significa viniendo de dónde venimos, centrémonos en adónde vamos. Que últimamente tenemos que echarnos tantas veces las manos a la cabeza que hay que ir seleccionando bien.

Oriol Junqueras, líder de ERC, del procés y expresidiario, salió de Moncloa anunciando un acuerdo de financiación singular. No es líder de ningún gobierno autonómico, pero ha ido a decirle al presidente del Gobierno de España cómo repartir el dinero por todas las autonomías. Y al presidente Sánchez parece haberle convencido.

"Es un buen acuerdo. Todo el mundo gana y nadie pierde", repetió dos veces el indultado, todavía inhabilitado, como si fuera un eslogan de vendedor de coches usados. ¿Todos ganamos? ¿Es eso posible? Veamos.

Gana seguro Cataluña, un 12% más. Le han puesto un nombre al invento a ver si cuela. Principio de ordinalidad. O sea, que la comunidad que más aporte sea la que más recibe. A ver, esto de que el que más tiene se quede con más, así, a priori, no parece muy solidario. Nada de redistribuir. Tanto aportas, tanto recibes. Se entiende mejor si explicas que la comunidad que menos aporta, la más pobre, recibe menos. Artur Más ya daba la tabarra con esto hace 15 años y entonces no coló. Parece que ahora sí.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidirá en esta idea cuando presente su nuevo plan. La idea de que todo el mundo gana. Montero presumirá de que todas las comunidades van a recibir más transferencias, todas. Casi 20.000 millones más. ¿Pero de dónde sale ese dinero? Del presupuesto estatal. Es decir, las cuentas del Estado, que tendrá que apretarse el cinturón. Habrá menos fondos para infraestructuras, defensa, Seguridad Social... Hay a comunidades a las que el dinero extra que reciben no va a compensarles la pérdida de recursos por parte del Estado. Y luego, para cumplir con Bruselas, tocarán ajustes. ¿Ganamos todos? Unos más que otros.

¿Moraleja?

No parece muy de izquierdas este plan

en el que los más ricos más recibirán