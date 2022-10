Marta García Aller: "Ahorrar dinero en la calefacción deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos cuando vayan al súper"

Los vecinos de un edificio de Logroño, de 124 viviendas, tuvieron hace unas semanas una reunión de comunidad muy tensa. Las reuniones de comunidad siempre lo son, pero últimamente con los precios de la calefacción mucho más.

Estos vecinos decidieron en la junta no poner la calefacción central este invierno por el elevado coste del gas y las deudas que algunos residentes tienen con la comunidad, porque la derrama mensual superaría los 500 euros mensuales.

No sabemos cuántas comunidades de vecinos estarían pensándose no encender este invierno la calefacción por miedo a no poder pagar la factura, pero después del último anuncio del Gobierno al menos sabemos que 1,7 millones de hogares que tienen calefacción central van a tener un alivio importante este invierno.

Después de días de vaguedades y semanas de debates muy ideológicos y poco prácticos, por fin el Gobierno aprueba una medida útil de efectos inmediatos que va a repercutir en la famosa cesta de la compra. Porque ahorrar dinero en la calefacción deja más dinero en el bolsillo de los ciudadanos cuando vayan al súper.

La nueva tarifa regulada permitirá que los hogares que tienen caldera comunitaria puedan beneficiarse de un ahorro superior al 50% que hasta ahora no podían. También habrá mejoras de los bonos sociales para familias vulnerables o numerosas.

La medida va en la buena dirección, y en la misma que muchos países vecinos, pero tiene contrapartidas. Uno es que de momento el pago se transforma en deuda. Otra, que el bono social ayudará más a los que ya estaba ayudando, a los hogares de rentas más bajas, pero no alcanza a los hogares de renta media. Y están, además, las trabas burocráticas, que se han simplificado pero no lo suficiente.

Perfecta no es, pero sí positiva. De momento, no parece que nadie se oponga a esta medida para bajar la factura del gas de muchas familias. Seguro que también se han alegrado en ese bloque de vecinos de La Rioja que hace un par de semanas decidía no encender la calefacción por miedo al precio.

¿Moraleja?

Bajar el gas el cincuenta por ciento para millón y pico de hogares con calefacción central, va a ser este invierno una medida fundamental.