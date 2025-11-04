La reflexión de Marta García Aller acerca del informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres: "Otro que decía no conocer la trama"

Ángel Víctor Torres mintió. Los whatsapps que el ministro y ex presidente de Canarias intercambió con Koldo están en el nuevo informe de la UCO. Y de momento parece que Torres no dijo toda la cuando dijo que no tuvo tratos con Koldo y Ábalos para que Aldama recibiera contratos de test y mascarillas durante la pandemia. Como el informe de la UCO sale por entregas, no sabemos qué más pruebas, si las hay, contendrá contra él.

De momento lo que está claro es que hay otro ministro que mintió. Ángel Víctor Torres, que tantas veces dijo no conocer a Aldama ni tener tratos con Koldo, en realidad se intercambiaba con él WhatsApp en un tono de mucha confianza prometiéndole estar "encima" de su "pago" y "cagarse en todos los santos de la responsable económica". Y uno no se va por ahí cagando en los WhatsApp de la gente con la que no tiene confianza.

Torres mintió. Y ya sabemos lo que pasa cuando un ministro miente. De momento, nada. Desde el Ministerio de Política Territorial dicen que en esas conversaciones con Koldo no hay nada delictivo. De momento.

Pero es útil que incidan tanto en esa afirmación porque deja claro, para quien tuviera dudas todavía, que el estándar de la política para este Gobierno no está en la ejemplaridad sino en el Supremo, donde van a ser juzgados, de momento, Ábalos, Koldo y Aldama por las irregularidades en las mascarillas.

Y ahora sabemos que cuando Torres era el presidente de Canarias negociaba de tú a tú con Koldo. ¿Y qué hacía el ex chofer de Ábalos negociando directamente con el presidente de una comunidad autónoma pagos a Aldama? Los sobreprecios de esas mascarillas, cuyo pago Koldo reclamaba, no le cuadraban a una funcionaria, que frenó el pago. Ella impacientó a Torres a Koldo y Aldama. Qué mal le vienen los funcionarios honrados a las tramas.

Y qué útiles e influyentes los tejemanejes por toda la administración de Koldo y Aldama, al que Torres aseguraba no conocer.

¿Moraleja?

Otro que decía no conocer la trama pero ayudaba a Koldo en los pagos a Aldama