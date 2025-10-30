La observación de Marta García Aller acerca del encuentro entre Trump y Xi Jinping: "Muchos analistas ven a China ganando y a Trump cediendo"

Xi Jinping y Donald Trump terminaron hace un rato su reunión de algo más de hora y media. De estos dos septuagenarios al frente de las dos principales potencias del mundo, solo de ellos dos, dependía que hubiera un acuerdo comercial o más hostilidades que pondrían patas arriba los mercados.

Parece que hay acuerdo. Pero justo antes de la reunión con Xi, Trump anunciaba que quiere hacer pruebas con armas nucleares, igual que China y Rusia, porque quién no querría parecérseles. Con este anuncio por sorpresa es probable que desvíe la atención de la reunión con Xi. Trump es un maestro desviando la atención. Y de resolver problemas que crea él solito.

Así que si Trump ha lanzado la bomba informativa a modo de señuelo de las armas nucleares justo antes de la reunión con Xi es porque tiene más interés en que especulemos si tiene sentido volver a testar armas nucleares que de cómo va la guerra comercial con China.

Antes de la reunión, los funcionarios chinos elogiaron mucho a Trump. Que si Xi y él son dos líderes de talla mundial, que si timoneles de un barco gigante en aguas tormentosas… Le tienen tomada la medida a su ego. También a su balanza comercial.

Cuando Trump anunció sus aranceles 'el Día de la Liberación', cometió un error de cálculo. Creyó que China era vulnerable porque vendía más a Estados Unidos que lo que le compraba. Pero la soja que China compraba en Illinois la puede encontrar en otros muchos sitios. Y las tierras raras que vende China, fundamentales para drones, lavaplatos, ordenadores y coches, solo las tiene China.

Así que aunque Trump diga ahora en el Air Force One que la reunión con Xi ha sido increíble y reduzca los aranceles que impuso a China, muchos analistas ven a China ganando. Y Trump cediendo. China reduce sus restricciones a las tierras raras, sí. Pero más que una cesión de Xi parece un recordatorio de que Estados Unidos, y el resto del mundo, dependemos de ellas.

¿Moraleja?

Mientras negocian la tregua comercial, China mantiene ventaja crucial