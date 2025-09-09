Marta García Aller: "A la UCO no la lee tanta gente como ve un reality"

Al Gobierno de Sánchez le ha salido un nuevo frente. Uno que puede hacerle tanto daño, sino más, que la UCO y la fachosfera. Un reality. Anoche Telecinco emitió la entrevista a Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, con la que estuvo casada casi 20 años, dispuesta a contar detalles del tipo de vida que llevaba su marido mientras era ministro. Y cuánta gente del Gobierno y del partido lo sabían.

A la UCO no la lee tanta gente como ve un reality. Porque las mujeres de la vida de Ábalos desfilando por platós hace tiempo que han hecho de su vida un reality. Primero salieron sus amantes, algunas previo pago (pago de él). Pero esta vez es la ex mujer la que habla. Y el cotilleo engancha más que las diligencias previas. Anoche, la ex mujer de Ábalos contó la vida desenfrenada que llevaba desde que llegó al ministerio. ¿Es eso vida privada? Según quién lo pagara.

Contó que viajaba muchísimo con una cantidad enorme de efectivo. Que en su pasaporte habrá pistas de dónde está el dinero, dijo. Y que en el ordenador, entre documentos del Consejo de Ministros, tenía "carpetas de chicas" y videos porno. E emails en los que hablaba con Koldo de alquilarle un piso a Jessica, esos que han acabado en el Supremo.

Y cuenta que se lo contó a varios miembros del Gobierno y del equipo del presidente para que tuvieran conocimiento de los excesos de Abalos. Y mira tú que todos ellos, todas ellas, cada cargo con los que la entonces mujer del entonces ministro rajó de Ábalos, acabaron marchándose o destituidos.

El Gobierno tiene un problema cuando la vida privada de uno de los mayores casos de corrupción que lo acorrala pasa de los sumarios al cuché, porque ahí es cuando toda España se entera. Toda. También a la que la política le da igual. También la España a la que le interesa más un plató con los excesos de un ex marido que de un ex ministro.

¿Moraleja?

Una ex despechada engancha a esa España que no suele estar informada