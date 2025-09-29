Marta García Aller: "Tengo mucha curiosidad por ver cómo funcionaría ese 'Saber y Ganar un visado'"

Me tiene intrigada esto del carné por puntos que propone ahora el PP para inmigración. Acierta Feijóo en hacer hincapié en mejorar una vía legal de llegadas para organizar la entrada de quienes quieren venir a vivir y trabajar aquí. Porque los que se llenan la boca hablando de inmigración irregular, suelen asociarlo solo a castigos y expulsiones, en vez de a cómo mejorar una vía legal para facilitar llegadas.

Tras tanto insistir en que la migración debe ser ordenada, lo lógico es proponer un sistema que facilite la llegada legal de la gente. Porque cuanto más se complique la regularización de migrantes, y viendo el laberinto burocrático que es ahora mismo es difícil complicarla más, más se impulsa la migración irregular. Totalmente de acuerdo con Feijóo cuando dice que incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal.

Por cierto, recordemos una vez más de dónde viene la mayor parte de gente que llega a España y se queda en situación irregular. ¿Adivinas qué países? Colombia, Honduras, Perú y Venezuela. No son los que llegan en patera, aunque esas imágenes salgan más en las noticias. Son muchos más los que llegan en avión con visado de turista hasta que les caduca. ¿Por qué? Por falta de un mecanismo coherente para organizar visados de trabajo.

Urge un sistema más justo y eficiente. Veamos esto del carné por puntos que propone Feijóo. Dice que estaría condicionado a extranjeros que quieran venir a trabajar donde falte más mano de obra, como la construcción, y con una cultura próxima a la nuestra.

Tengo mucha curiosidad por ver cómo funcionaría ese "Saber y Ganar un visado". ¿Harán preguntas sobre españolidad? ¿Qué da más puntos? ¿El idioma? ¿O la religión? ¿O la falta de ella? Porque teniendo en cuenta que aquí cada vez hay menos gente yendo a misa, a lo mejor hay que dar más puntos a los que no crean en ningún dios…

Y luego está lo de la mano de obra. ¿Le damos más puntos a un encofrador peruano o a un ingeniero sirio? ¿Y es más cercano culturalmente una agricultora magrebí o un tendero de Guangdong? Me surgen muchas dudas.

¿Moraleja?

A ver si esto del carné por puntos,

busca disimular prejuicios profundos