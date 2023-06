Marta García Aller: "Lo de Sumar y Podemos se pone muy feo, pero se entiende mejor con el barco de Teseo"

Más que su integración, parece que Podemos está negociando su desintegración. Como pasa con la paradoja de Teseo, cabe preguntarse cuánto del partido original queda más allá del nombre y si con tanto reemplazo y tanta fuga se le puede seguir llamando igual.

En la paradoja de Teseo la duda filosófica la planteaba el barco en el que los atenienses volvían desde Creta. Cada vez que se estropeaba una tabla la quitaban y la reemplazaban por otra. ¿Qué pasa cuando ya no queda ninguna madera original? ¿El barco sigue siendo el mismo o solo se llama igual? Y hay otra duda que entusiasma a los filósofos, ¿si las partes reemplazadas por otras nuevas se almacenasen aparte y luego se uniesen para reconstruir otro barco… cuál de los dos sería el barco original de Teseo?

Pues algo así está pasando con Sumar, que no deja de integrar cargos que un día lo fueron de Podemos mientras en el partido morado cada vez queda menos del original. Podemos no se quiere integrar en Sumar, pero Sumar sigue integrando a Podemos por partes.

El partido de Yolanda Díaz cada vez suma más ex diputados morados: ayer fue el canario Alberto Rodríguez, ex número tres de Podemos que llegó a ser su ex secretario general, el que se unía a Sumar con su pequeño partido Drago Canarias; anteayer también se unió Pablo Bustinduy, otro ex dirigente de Podemos que se incorpora al equipo de campaña de Yolanda Díaz. Y luego están todos los ex Podemos que se pasaron a Mas Madrid, que ya están alineados con Díaz. Y muchos más como Gloria Elizo, que estaba en el Comité de Garantías de Podemos desde sus inicios; Y Jaume Asens, que sigue siendo líder de los comunes en Madrid, y Juan Pedro Yllanes, Sergio Pascual, Txema Guijarro…

Hay una integración de Podemos en Sumar que ya se ha hecho, tablero a tablero. Hay tantos ex Podemos en Sumar que no queda claro cuál de los dos es el barco de Teseo. Si lo importante es la tripulación, buena parte ya está en Sumar. Falta decidir qué pasa con el nombre. Bueno, y con las capitanas del barco. Del de antes.

¿Moraleja?

Lo de Sumar y Podemos se pone muy feo, pero se entiende mejor con el barco de Teseo.