Marta García Aller: "Un síndrome sin aval científico no es información, es desinformación"

Tras imitar a Vox en el discurso migratorio, parece que el PP va a probar a ver qué pasa copiándole también en el aborto. Abascal tiene que estar encantado. Bueno, de momento es el PP de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid. Pero Génova ya ha dicho que lo respalda. ¿Y qué respalda?

Una propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres que interrumpan sus embarazos sobre el supuesto "síndrome post aborto", que según Vox existe y tiene consecuencias médicas muy graves, aunque no hay evidencia científica ni citan de qué fuentes sacan esos datos. Ni lo aclara Vox ni lo aclara el PP. Pero el texto firmado esá.

El texto que vincula el aborto al riesgo de caer en las drogas y el alcohol y hasta con el cáncer y suicidio. Un texto que ha sido aprobado ayer en el pleno del Ayuntamiento de la capital y que hace obligatorio informar a las embarazadas que se plantean abortar. O tal vez debería decir desinformar, porque no tiene aval científico.

Dicen que "las mujeres que abortan tienen un 70% más de probabilidades de romper con su pareja, un 60% más de probabilidades de morir al año y una tasa de suicidio siete veces más altas". Lo llaman "síndrome post aborto", que según Vox "se da en el 91% de los casos", aunque no hayan presentado ningún estudio que lo demuestre. Ninguno. Lo dice Toscano, la de Vox.

El texto es de Vox y lo ha aprobado enterito el PP de Martínez Almeida, que tiene mayoría absoluta, por lo que lo ha hecho en propia puerta, por pura convicción. ¿Y qué decía del aborto en el último congreso el PP de Feijóo hace apenas dos meses? ¿Qué decía la ponencia del partido? Nada. Lo dejó fuera. No quería hablar de ello. Ahora lo hace en Madrid copiando al dedillo el lenguaje de Vox.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, defendió ayer la iniciativa diciendo que la información nunca es un problema. ¿Qué información? Un síndrome sin aval científico no es información. Es desinformación.

¿Moraleja?

Mientras les sigan copiando,

Vox seguirá aumentando