Marta García Aller señala la incapacidad real de poder de Pedro Sánchez: "Anda el Gobierno haciendo que hace"

Anda el Gobierno haciendo que hace. Hacer que haces no es fácil. Tienes que ponerte a pensar algo nuevo todos los días, que parezca que sirve de algo, aunque sea un ratito. Ponte además a pensar una puesta en escena y un discurso y un argumentario. Lo mismo toca vivienda, que el cambio de hora, que el envío de tropas a Ucrania… Ojo, no vale cualquier cosa. Tienen que ser propuestas que ocupen el debate en los medios aunque luego no salgan adelante porque no el Gobierno no tiene mayoría.

Ayer tocó vestir a tres ministros con cascos y chalecos reflectantes para irse con el presidente a ver el inicio de la Operación Campamento que se anunció el año que hice la Primera Comunión. No es un decir. Cuatro décadas prometiéndonos viviendas donde estaban los viejos cuarteles. Como símbolo de promesas incumplidas, está, sin duda, bien elegido el escenario.

Pedro Sánchez anunció medidas 'urgentes y contundentes' en vivienda. 'Urgentes y contundentes' y perfectamente estériles porque no tiene apoyos ni dentro del propio Gobierno. Ni sus socios de Sumar están de acuerdo. Hacer que se hace consiste en anunciar aquello que aprobarías si pudieras gobernar para que parezca que gobiernas aunque solo anuncies lo que no puedes aprobar. No sé si me explico.

Total, que el Gobierno anunció ayer una bonificación del 100% del IRPF en las ganancias de los propietarios que no suban el alquiler. Así discutimos un rato si es justo bonificar a los caseros y cómo de probable es que supongan un respiro para más de 630.000 inquilinos a los que este año contienen la respiración esperando la llamada del casero. Entre un 35%-40% se han disparado los alquileres solo en los últimos cinco años. Este Gobierno lleva casi 8.

Hablaremos hoy un rato de la crisis de vivienda, como el otro día hablamos de financiación autonómica. No sabemos qué tocará mañana, pero sí que este Gobierno no tiene mayoría para ratificar nada de esto en el Congreso. Y seguimos sin Presupuestos. Haciendo que hacen.

¿Moraleja?

El Gobierno no tiene los votos

pero hace anuncios y fotos