Marta García Aller señala las dos caras de EEUU: "Musk consigue un sueldo de billonario y Mandami promete guarderías gratis"

Esta semana han pasado dos cosas curiosas. Dos que ejemplifican bien este momento de cambios convulsos. Dos que tienen tanta distancia entre sí que entre medias caben todas las demás.

Nueva York ha elegido un candidato como alcalde que quiere gravar con más impuestos a los ricos para subvencionar transporte y guarderías; y Tesla ha aprobado un plan para convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo. Billonario, con b.

Las dos caras del capitalismo en una semana. En Texas, los accionistas de Tesla votaron pagar a su consejero delegado la cifra récord de 1.000.000.000.000 (o sea, mil millones de dólares, doce ceros). Mientras en la cuna de Wall Street, los neoyorquinos votaron por Zohan Mamdani para gobernar la ciudad más grande del país prometiendo ayudas a las necesidades más básicas.

Los demócratas no han ganado las últimas elecciones azuzando batallas culturales, sino haciendo hincapié en el coste de la vida. Algunas de sus promesas, que en Estados Unidos le convierten en izquierda radical, en Europa son tan rutinarias como subvencionar guarderías y el transporte público.

Mamdani y Musk tienen en común no solo haber creado un fenómeno fan (como si él también hubiera ganado unas elecciones, ayer los accionistas gritaban "Elon, Elon" mientras él bailaba en el escenario junto a un robot). También tienen en común que sus críticos les acusan de no tener objetivos realistas.

Musk ha prometido, otra vez, "el producto más importante de todos los tiempos": que ahora es un robot que lo mismo puede servir de mayordomo que de guardia de prisiones. El alcalde de Nueva York promete algo tan revolucionario allí como vivienda protegida, servicios de salud mental y buses gratis.

Si Tesla vende un millón de esos robots humanoides y suficientes coches autónomos, Musk cobrará él solito una remuneración mayor que el PIB de Suecia. Si Mamdani cumple lo prometido, subirá el salario mínimo a los neoyorquinos de 16 a 30 euros la hora.

¿Moraleja?

Musk consigue un sueldo de billonario y en Nueva York guardería gratis es lo revolucionario