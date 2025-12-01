Marta García Aller señala los ataques de Trump en las aguas de Venezuela: "Tiene pinta de crimen de guerra"

Dice Donald Trump que hay "una buena posibilidad" de poner fin a la guerra de Ucrania después de las últimas negociaciones de Washington y Kiev. Claro, que Trump lo mismo te dice esto que cambia de idea e invita a Putin a cenar en Nochebuena. De momento, tanto el equipo ucraniano como el de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, han salido de la reunión diciendo que han sido discusiones "productivas" pero que queda "mucho trabajo".

Los ucranianos se han esforzado mucho en subrayar lo agradecidos que están a Trump porque para conseguir lo que deseas a veces es mejor no esperar a que te den la razón. Están negociando las fronteras de Ucrania y las del ego del presidente de Estados Unidos. Las primeras dependen de las segundas.

Atrás quedaron los tiempos en los que Trump fanfarroneaba con que pondría fin en 24 horas a la guerra que inició Putin, que a su vez pensaba que conquistaría Kiev en 48. Porque uno puede saber cuándo empieza una guerra pero nunca cuándo termina. Llevamos 1377 días de invasión rusa de Ucrania sin saber ni cuándo ni cómo acabará.

Entre tanto, miramos al Caribe sin tener muy claro qué está empezando ahí. Trump ha confirmado que ha hablado con Maduro y dijo que atacará Venezuela por tierra "muy pronto". Todo sea por el Novel de la Paz.

El fin de semana ha aumentado la presión sobre el régimen de Maduro cerrando el espacio aéreo de Venezuela. Estados Unidos ha bombardeado ya 22 embarcaciones y matado al menos 83 personas acusándolos de narcotraficantes pero sin molestarse mucho en demostrarlo.

Tampoco se está molestando en hacer legales los ataques. No ha consultado al Congreso. Y durante uno de esos ataques a las supuestas narcolanchas del Caribe, según el Washington Post, un comandante ordenó otro ataque posterior para rematar a los supervivientes. Y eso tiene pinta de crimen de guerra. Incluso algunos republicanos que llevaban tiempo mirando para otro lado ya lo están reconociendo. Se puede saber cuándo empieza una guerra pero no cuándo termina.

¿Moraleja?

En Ucrania, negocia la paz

¿En Venezuela, de qué será capaz?