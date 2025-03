Marta García Aller: "Seguimos sin saber cómo piensa Sánchez pagar tanto gasto en defensa"

Las reuniones ayer en Moncloa dejaron claras dos cosas: que en España no hay acuerdo entre los grupos políticos para apoyar un aumento del gasto en defensa; y que el presidente no quiere dejar constancia de ello en el Congreso. Lo que tenga que pasar por el Parlamento, pasará, dijo Sánchez. O sea, solo si no tiene más remedio. Habla del Congreso como si fuera el dentista.

Por no haber acuerdo no lo hay ni siquiera entre los partidos que sí están de acuerdo en aumentar el gasto en defensa. Sánchez no pidió a Feijóo su apoyo. Lo despachó en algo más de media horita y listo. Cuando desde Bruselas nos meten prisa no creo que se refirieran a esto. Tiene pinta que las de ayer fueron de esas reuniones que podrían haber sido un email. Las que se hacen más para figurar que para avanzar en algo.

En otros países europeos sí que hay consenso entre todas las formaciones políticas en el aumento de gasto militar. ¿Sabes en cuáles? ¿Sabes la verdadera clave para el consenso en aumentar el gato militar? No tiene que ver con la ideología, sino con la geografía. Cuanto más cerca de Rusia está un país, más consenso.

En los bálticos, todos los partidos lo apoyan. En Polonia van a gastar un 4,7% del PIB. Y a la mayoría de los polacos, al 75%, poco les parece. En Suecia, los ocho partidos parlamentarios, incluida la extrema izquierda, han acordado ya aumentar el gasto en defensa al 2,6 urgentemente. En Finlandia también hay consenso. Mil kilómetros de frontera con Rusia ayudan a ello.

A medida que nos alejamos de Putin es más complicado. En Francia y en Alemania está habiendo mucho debate y las negociaciones están siendo complicadas. Pero al menos allí está habiendo debate y negociaciones. En España, entre tanto, seguimos sin saber ni cuánto, ni con qué plazos ni con qué mecanismos vamos a aumentar el gasto en defensa prometido. Lo único que quedó claro ayer es que el presidente no quiere debatirlo.

¿Moraleja?

Seguimos sin saber cómo piensa pagar tanto gasto en defensa.