Marta García Aller rompe una lanza a favor de Zelenski: "Ojalá sea capaz de un buen acuerdo de paz"

¿Qué harías si fueras Zelenski? Después de cuatro años de guerra, el presidente ucraniano ha sabido reponerse de momentos realmente complicados. Llega otro momento crucial: negociar el plan de paz que Estados Unidos ha redactado con Rusia, sin contar con Kiev ni con la UE.

Transformar ese plan de paz en algo aceptable para los ucranianos sin enfadar a Trump ni quedar indefenso ante Rusia puede que sea su prueba más difícil. Un plan que llega en medio de escándalos de corrupción del gobierno ucraniano y en el que Washington y Moscú han acordado previamente muchas demandas rusas: que Ucrania ceda territorio ocupado, que renuncie a la OTAN y que limite sus armas y su ejército. Y sin garantías claras de seguridad. O sea, que se rinda.

Pero Zelenski ya ha conseguido más veces darle la vuelta a situaciones adversas en las que parecía todo perdido, como cuando Putin empezó a bombardear Kiev y todos pensaron que huiría pero se quedó entre bombardeos para unir a la resistencia; o cuando en febrero Trump lo insultó en el despacho Oval y luego consiguió volver a ganárselo.

Este fin de semana Trump ha vuelto a poner la presión en Ucrania, poniendo sobre la mesa ese plan de 28 puntos a medida de Putin. Pero anoche se han reunido Estados Unidos y Ucrania en Suiza y parece que las negociaciones avanzan. Podríamos estar, ojalá, ante el principio del fin de la guerra.

Hay optimismo pero no detalles. El jueves es la fecha límite que ha fijado Trump, que mientras los negociadores en Ginebra se muestran optimistas, ha seguido insultando en redes al líder ucraniano. Llamándolo ingrato, criticando a Europa por comprar petróleo a Rusia e incluso culpando Ucrania de haber sido invadida por Rusia por su falta de liderazgo.

¿Qué harías si fueras Zelenski y mientras negocias el acuerdo de paz el presidente de EEUU te llama ingrato y te hace responsable de la invasión? ¿Qué harías si Washington te insulta mientras te bombardea Moscú? ¿Seguir negociando? La paz depende de ello.

¿Moraleja?

Ojalá Zelenski sea capaz

de un buen acuerdo de paz