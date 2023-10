Marta García Aller: "Para el retraso en la emancipación, necesitamos una solución"

En España, la edad media para irse de casa está por primera vez encima de los 30: 30,3 años. La media en la UE es de 26. No consuela que Finlandia, Suecia y Dinamarca estén por debajo de los 22.

En España lideramos los países donde los jóvenes tienen más problemas para encontrar trabajo. Ni siquiera un empleo les garantiza poder pagarse un alquiler, con los salarios estancados y precio récord de la vivienda.

Así que esto que ha sucedido en Italia no sé si servirá de consuelo o de mofa: un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años a abandonar la casa de su madre. Nótese que la noticia ya no los llama jóvenes. Fue ella, la mamma, la que recurrió a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando ni contribuían a la economía familiar ni ayudaban en las tareas domésticas. Vamos, que la mamma se hartó.

Y un juez ha terminado dándole la razón a Simona, de 75 años, y residente en Pavia. Sus hijos deberán emanciparse a la fuerza antes del 18 de diciembre. Al juez no le parece justificado que la madre tenga obligación de alimentar a sus hijos pasados los 40. Y una cosa es que no encuentren trabajo, y otra que no encuentren tiempo ni de lavar los platos.

El de esta familia de Pavia es un caso caricaturesco, tragicómico. Independizarse a los 40 y por orden judicial parece un tanto extremo. Pero da una idea de lo que puede pasar cuando la edad de emancipación sigue aumentando y la paciencia no. Emanciparse a los 40 nos parece un chiste, pero lo de los 30 hace no tanto también lo era y ya lo tenemos normalizado.

La emancipación por orden judicial no parece el camino. Ni el consuelo. Y el problema no es solo de los jóvenes. Es más, a medida que el problema avanza, muchos ni siquiera son jóvenes ya para cuando se emancipan. Cuando un problema está tan extendido y no para de empeorar es del conjunto de la sociedad. La necesidad de resolverlo, también.

¿Moraleja?

Para el retraso en la emancipación, necesitamos una solución.