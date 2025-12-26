Marta García Aller reflexiona sobre el "empeño" del PP en "demonizar la expresión 'Felices fiestas'": "La Policía de la Navidad"

Lo primero, ¡Feliz navidad! ¡Y felices fiestas! Todavía no entiendo bien el incipiente empeño en demonizar la expresión 'felices fiestas' desde el PP. Como si fuera un invento woke, una especie de afrenta a la tradición cristiana. Mis abuelos, que rezaban el rosario todos los días, decían 'felices fiestas' el siglo pasado con la misma naturalidad que 'Feliz Navidad'. Ni hace falta creer en Dios para decir 'Feliz Navidad' ni decir 'felices fiestas' te hace budista.

Pasado mañana empezaremos con 'feliz año' y dentro, de nada, 'felices Reyes'. Pasamos 15 días sin parar de celebrar. Y 'felices fiestas' lo engloba todo. Suena tan navideño como el 'fum fum, fum', que ayer aprendí leyendo a Luz Sánchez-Mellado que es con 'm', no con 'n', fum-fum-fum y viene de humo. Mira, si tantas ganas tienen los de la policía de la Navidad de ir corrigiendo a la gente podrían empezar por ahí.

Desde el PP, de pronto, no quieren que digamos 'felices fiestas'. Insisten en redes en que se dice 'Feliz Navidad'. Imagino que lo harán en nombre del cristianismo, no de la libertad de expresión. Aunque el cristianismo parece más preocupado por otras cosas. Dijo el Papa en su misa de Nochebuena que negarse a ayudar a quien lo necesita es como rechazar a Dios. Que la historia de Navidad debería recordar a los cristianos su deber de ayudar a los pobres y a los extraños.

Y, en vísperas de Navidad, un grupo de vecinos de Badalona impidió con sus protestas que la Parroquia Mare de Déu de Montserrat acogiera a 15 personas que se habían quedado en la calle y no tenían dónde pasar la noche. Eran migrantes desalojados del instituto en el que vivían 400 personas y a las que el alcalde Xavier Albiol le ha parecido buena idea dejar vagando estos días por Badalona sin darles ningún cobijo en invierno. Muy navideño todo. Son estos los que insisten tanto en que hay que defender la Navidad… ¡defender nuestras costumbres! Como si entre nuestras costumbres no estuvieran los derechos humanos.

¿Moraleja?

¿Te preocupa que digamos 'felices fiestas' y negar cobijo a los que están en la calle no te molesta?