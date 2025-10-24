Marta García Aller reflexiona sobre la amenaza de Junts de retirar el apoyo al Gobierno: "Sin meteorito ni moción de censura, continuará esta agonía de legislatura"

No sé si hablarte de Puigdemont o de dinosaurios. Tanto da. Porque no sabemos todavía qué decidirá Junts el lunes en Perpiñán, si rompe con Sánchez o si está dispuesto a apoyar una moción de censura instrumental para adelantar elecciones, como está dejando caer en los medios.

Pero sí sabemos, vamos sabiendo, qué le pasó a los dinosaurios. Cómo se extinguieron. Y fue algo abrupto. Ojo porque eso nos puede pasar a cualquiera. Lo mismo en el Cretácico final que en medio de la legislatura. Que se lo digan a Rajoy.

La extinción masiva más emblemática de la historia de la Tierra, por más que muchos anhelen la del sanchismo, fue la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años. ¿Estaban ya en declive y abocados a un inevitable colapso o fue una desaparición repentina? La duda es más relevante de lo que parece, porque entender bien cómo se produjeron extinciones pasadas nos ayuda a entender riesgos presentes.

La revista Science acaba de publicar un estudio que ha encontrado nuevos fósiles en Nuevo México apunta a que los dinosaurios parecían estar lejos del colapso, que eran muchos, diversos y bien adaptados hasta que, de pronto, un impacto brutal marcó el final de su era. Según esto, no fue algo paulatino, sino repentino y global. Aunque también hay estudios que advierten de que las redes empobrecidas son más propensas a colapsar. El meteorito, meteorito es, pero las crisis le facilitan el trabajo.

Los dinosaurios, según este estudio de Science, no lo vieron venir. Un día estás tan tranquilo, siendo el más poderoso del lugar, dando una vuelta por Kirtland, Nuevo México, o como se llamara Nuevo México en el Cretácico. Y, de repente, llega un asteroide y desapareces.

Así que el lunes veremos qué pasa en Perpiñán. Y qué significa realmente que Junts considere que al PSOE se le ha agotado el crédito. Los de Puigdemont amenazan con retirar el apoyo y hasta con una moción de censura instrumental: el meteorito. Dicen que pasarán cosas que no han pasado hasta ahora. Con permiso del Cretácico.

¿Moraleja?

Sin meteorito ni moción de censura, continuará esta agonía de legislatura.