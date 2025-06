Marta García Aller: "Que el lío que montó ayer Aldama, no nos despiste de la trama"

¿Quién es Leire Díez? Desde el reality de ayer mucha gente no puede no preguntárselo más. Leire Díez ya ha dado el salto de la política al vodevil, de las cloacas a la telerrealidad, y de ahí no se sale fácilmente. Si el PSOE esperaba que una vez que Leire Díez renunciara al carné de militancia la polémica desapareciera se equivocó. Hoy más gente que nunca se pregunta quién es Leire Díez.

Cómo no va a preguntárselo después de que su aparición ante los medios acabara siendo un grotesco espectáculo a lo 'que te pego, leche'. Más que entre Carromero y el Pequeño Nicolás, lo de Leire recuerda peligrosamente a Paco Porras.

No fue a dar explicaciones, la presunta fontanera fue a presentar una coartada. A hablar de su libro. Todo apunta que es ficción. No el contenido del libro, sino la idea misma de escribirlo.

Pero de todas las cosas que ayer no explicó Leire Díez esa sea quizá la menos relevante. En los siete minutos de su comparecencia y sus 20 de posado no explicó por qué quería acabar con un teniente coronel de la UCO. Ni qué relación tiene con Santos Cerdán, ni si es verdad como dice su socio de alcantarillas, el empresario imputado Pérez Dolset, que ella estuvo en "dos o tres reuniones" con él y Santos Cerdán ya en 2016.

Y para rematar la confusión, de pronto, aparece entre la maraña de micros Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, espetándole a Leire que por qué le amenaza. Dolset empujó a Aldama. Y se lío.

Pero, en vez del reality, la realidad. ¿Quién es Leire Díez? Ella no ha dado ninguna explicación verosímil. El PSOE, tampoco. El partido no toma ninguna medida contra ella pese al daño a su reputación. No investigar si ha cometido alguna ilegalidad en su nombre. Ni si alguien de dentro le hacía los encargos. Se conforma con que Leire Díez suspenda su militancia del partido "temporalmente". Hasta que arrecie la tormenta. Pero acaba de empezar.

¿Moraleja?

Que el lío que montó ayer Aldama, no nos despiste de la trama.