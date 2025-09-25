Marta García Aller: "¿Para qué está sirviendo el Congreso?"

¿Para qué está sirviendo el Congreso? Seguimos sin Presupuestos. Y las leyes no salen adelante. Con esta fragmentación parlamentaria y los ánimos cada vez más crispados, los partidos no se ponen de acuerdo en nada. Bueno, en casi nada.

Ayer el Pleno del Congreso aprobó la reprobación de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, que con su gestión de los problemas de las pulseras antimaltrato ha conseguido ya, no solo que nos aprendamos su nombre, también poner de acuerdo a una Cámara que no suele ponerse de acuerdo en nada. Acordaron por mayoría que su gestión ha sido negligente, con la abstención de Junts y ERC. Otra vez sus socios abandonan al Gobierno.

Para ser justo, en lo que llevamos de septiembre sus señorías sí que se han puesto de acuerdo en más cosas. 24 horas antes, una mayoría del Congreso votó tirar la proposición de ley para delegar las competencias migratorias a Cataluña. Ahí fue Podemos el socio que cambió la balanza. Y en septiembre, el Congreso también ha reunido mayoría para vetar la reducción de la jornada laboral. Así que no es tanto que este Parlamento no se ponga de acuerdo en nada. Sí que logra mayorías. Pero contra el Gobierno.

Así legislar es difícil. Pero no legislar, facilísimo. Para eso sí hay mayoría. Será por eso que parece que el Congreso sirve para que los partidos vayan a lanzarse puyas, cuanto más personales y zafias más eco tienen, y se nos está olvidando que el Congreso es donde los diputados legislan. Este año vamos camino de batir récord de menos leyes aprobadas.

Y ayer el presidente Sánchez anunció que está dispuesto a seguir no legislando otra legislatura más. Por cierto, legislatura viene del latín lex-legis: que produce leyes. Dijo el presidente en Bloomberg que piensa presentarse a las elecciones del 2027. Y que ya ha hablado con su familia y su partido (ahí sí gana votaciones), y tiene plena confianza “en repetir mayoría”.

¿Qué mayoría? ¿Quiere Sánchez continuar no legislando otros cuatro años más? No sería la primera vez que incumple una promesa.

¿Moraleja?

Con tanta fractura es inútil la legislatura