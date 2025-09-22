Marta García Aller: "Putin está explorando los límites de la OTAN"

Ahora le ha tocado a Estonia. Las fuerzas de la OTAN interceptaron tres cazas rusos después de que ingresaran al espacio aéreo estonio sobre el Golfo de Finlandia. Y la tensión ha ido escalando el fin de semana cuando el domingo, Alemania desplegó dos Eurofighter para interceptar un avión militar ruso sobre el Báltico.

Moscú niega haber violado el espacio aéreo estonio. Como negó haberlo hecho el otro día en Polonia y Rumanía, por más que las pruebas digan lo contrario. Putin está explorando los límites de la OTAN. A ver qué pasa sí…

En la dictadura posmoderna rusa, como Xavi Colas llama al imperio de Putin, abundan este tipo de experimentos. Es su modus operandi. Mide cuánto se puede traspasar un límite con la complicidad del resto. Cada gesto, cada provocación empuja un límite. Es el experimento auroritario. Como cuando Putin se propuso silenciar al colectivo gay. Mucha gente miró para otro lado. Era su manera de medir miedos y lealtades. O cuando empezó a perseguir a la oposición o a dejar caerse oligarcas por la ventana. Qué pasaría si…

Putin está haciendo lo mismo pero con el espacio aéreo europeo. A ver qué pasa si meto 19 drones en Polonia; ¿y si los mando a la frontera de Rumanía con Ucrania? ¿Cuánto tardarán en detectarlos sus F-16? Ayer le tocó al mar Báltico. Está poniendo a prueba la respuesta de la OTAN. Y la de EEUU. Y, de paso, trata de crear entre los europeos la sensación de que nuestras fronteras no son seguras.

Y aquí empiezan los desacuerdos, claro. ¿Está siendo proporcionada la respuesta o no está a la altura? El equilibrio es complicado. Entre tanto, la ambigüedad de Trump no ayuda. Un día es amigo de Putin, otro asegura que lo de los drones en Polonia pudo ser un error, y ayer afirma que si Rusia atacara la Unión Europea sí nos defenderá. Claro, que también decía defender la libertad de expresión y mira lo que está pasando en Estados Unidos. Trump, como Putin, siempre está explorando límites. Qué pasaría sí…

¿Moraleja?

Las provocaciones de Putin brotan, a ver cómo reacciona la OTAN