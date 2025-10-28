Marta García Aller puntualiza el récord histórico del Ibex: "La bolsa española ha tardado más que otras en recuperar sus máximos"

El Ibex está de enhorabuena. ¡La bolsa española bate su máximo histórico! Esto es una buena noticia, ¿no? Que por fin el Ibex 35 recupere los 16.000 puntos significa que supera el umbral que tenía antes de que la crisis de Lehman Brothers echara los mercados a perder. Y perder mucho. 18 años han hecho falta para recuperar las cotas de entonces. Los niveles previos al estallido de la burbuja. Y, claro, es decir burbuja y empiezan las sospechas.

Pero intentemos por un momento centrarnos en las buenas noticias. El Ibex 35 lograba por fin ayer superar su máximo histórico. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los inversores están confiando en que las empresas y la economía española van bien y puede seguir creciendo. Quiere decir que el mercado español en los últimos tres años ha vivido una revalorización récord superior al 100%: el mejor entre los grandes índices en este periodo.

Pero quiere decir también que es un récord tardío. La bolsa española ha tardado mucho más que otras en recuperar sus máximos. El mercado español iba rezagado si lo comparamos con las bolsas de otros vecinos que hace mucho superaron las cotas de 2007. Vamos, que la bolsa española va bien, pero hay otras que iban mejor mucho antes.

El Nasdaq se recuperó en 2011, el Dow Jones y el SP500 en 2013. Igual que la bolsa alemana y la británica. El índice francés hace cuatro años. Así que, en realidad, el Ibex iba acaba de llegar con retraso donde otros hace mucho que llegaron.

No quiero ser aguafiestas, pero llegar al récord de los 16.000 trae también el recuerdo de lo que pasó después. El Ibex perdió casi dos tercios de su valor en menos de cinco años. Y ha tardado 18 años, 18, en recuperarse. Anoche nos contaba José Ramón Iturriaga en la Brújula de la Economía que la tendencia natural de la bolsa siempre es crecer. Pero no ha hecho más que llegar donde estaba el año en el que nacían los que ya están la universidad.

¿Moraleja?

Los mercados empujan

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

al Ibex de antes de la burbuja