Marta García Aller: "Los problemas de la educación"

¡Empieza el cole! Algunos han empezado ya, otros hoy. Y los hay que empiezan mañana o pasado porque son los mayores. Y hablamos mucho de vuelta al cole pero poco de educación y sus asignaturas pendientes.

Y hay tres en las que en España repetimos todos los años. Repetimos en repetidores porque tenemos demasiados. En contra de lo que solemos creer, en España repetir curso es mucho más frecuente que la media europea. Aquí no pasa curso todo el mundo. Tanto en primaria como en secundaria, muchos más niños repiten curso que en la OCDE. Y lo peor es que eso no les ayuda luego a mejorar. Además, más que con el nivel, tiene más que ver con lo desfavorecidas que son sus familias. Repetir curso fomenta el abandono temprano. Y las tasas de abandono escolar en España son demasiado altas. También la pobreza infantil. Y eso, claro, lo sufren las escuelas.

Otro tema pendiente, ahora que estoy pasando lista, son las horas diarias. Los niños españoles pasan muchas más horas al día en clase que la media, pero en menos días lectivos. Y las vacaciones tan largas dificultan coger el ritmo a la vuelta. También dicen los expertos que los alumnos, sobre todo adolescentes, rendirían más si madrugaran menos. Es probable que nosotros también.

Pero espera, que hay más. Que se lo digan a los profesores. Están cada vez más cansados, se sienten aislados y la temporalidad en sus contratos no les ayuda ni a los alumnos ni a ellos. Fíjate esta encuesta de EsadeEcPol: en poco más de 15 años los maestros han pasado de estar ilusionados con su profesión del 60% a apenas el 24%. Necesitan más recursos, estabilidad e ilusión.

Pero no todo va a ser regañar. Hemos mejorado en estudios superiores. Y está aumentando mucho la Formación Profesional. También estamos por encima de la media en escolarización de 0 a 3 años. La OCDE nos compara con Suecia y Noruega, los primeros de la clase. Aunque nos queda mucho por avanzar en la gratuidad que la haga accesible para todos.

¿Moraleja?

Cómo no prestamos más atención, a los problemas en educación